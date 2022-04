Galaxy Book2 Pro : 4 raisons de s’intéresser aux nouveaux PC portables Samsung (le coloris anthracite en est une)

Vous avez loupé les offres de précommande des Samsung Galaxy Book2 Pro ? Boulanger vous offre une séance de rattrapage pendant encore quelque jours. Voici une belle opportunité de (re)découvrir les nouveaux ultrabooks particulièrement séduisants de Samsung.

Après des années d’absence en Europe, Samsung est enfin de retour sur le marché des PC portables. Et quel retour, puisque le groupe coréen a distillé deux laptops particulièrement réussis : les Samsung Galaxy Book2 Pro et Galaxy Book2 Pro 360. Deux ultrabooks qui en ont assez dans le ventre pour se hisser parmi les plus belles réussites du constructeur pour 2022.

Pour leur lancement officiel en France, la marque vous permet d’obtenir gratuitement une paire de Samsung Galaxy Buds Pro pour toute commande passée avant le 15 mai 2022. L’accessoire parfait pour profiter au mieux de son nouveau PC en déplacement.

Découvrez quatre des atouts les plus intéressants de cette gamme de PC portable qui fait son retour en France, disponible à partir de 1 299 euros.

Un écran AMOLED, évidemment

Sans surprise, les Samsung Galaxy Book2 Pro sont tous équipés d’une dalle AMOLED. Sans surprise, car le constructeur coréen est reconnu depuis de nombreuses années pour son expertise dans le domaine. Ce sont toujours les smartphones haut de gamme de Samsung qui profitent des écrans parmi les plus beaux du marché.

Sur un ultrabook, les avantages d’une dalle AMOLED sont nombreux. On retrouve d’abord le « contraste infini » inhérent à cette technologie. Quand un pixel d’une dalle AMOLED doit afficher du noir, il s’éteint simplement. Cela permet d’esquiver le problème du blooming, ce halo lumineux qui entoure les sous-titres par exemple. Les couleurs des écrans AMOLED sont aussi généralement plus vives, et donc plus agréables à l’œil.

Les Samsung Galaxy Book2 Pro sont tous deux équipés d’écrans AMOLED, en 13,3 ou en 15,6 pouces, d’une définition Full HD. Et sur la version 360, il est même tactile. On y revient un peu plus tard.

Anthracite is the new black

Les ultrabooks noirs (ou anthracite) ne sont pas communs sur le marché. Et on se demande bien pourquoi quand on aperçoit les Samsung Galaxy Book2 Pro. Leur robe anthracite matte est du plus bel effet et donne tout de suite un aspect très premium au produit. L’alliage d’aluminium utilisé pour le châssis y est aussi pour quelque chose. On imagine que Samsung a misé sur un noir profond car il rappelle celui que peut afficher l’écran AMOLED de ces PC.

Surtout, la version 360 du Samsung Galaxy Book2 Pro a la particularité d’être un PC hybride. Comprenez que l’écran est tactile et les charnières qui le maintiennent peuvent tourner à 360 degrés. Vous pouvez ainsi le poser comme un chevalet, l’utiliser comme une tablette, etc. La seule limite est votre imagination (et la charnière, aussi). Le stylet S-Pen est également inclus dans la boîte.

Pensé pour travailler partout

À l’ère du télétravail, des espaces de coworking et du retour des déplacements professionnels, Samsung a misé sur la légèreté et la portabilité pour ses PC. Dans sa version 13,3 pouces, le Samsung Galaxy Book2 Pro ne pèse que 868 grammes. Un vrai poids plume qui ne se fera pas sentir dans une pochette ou un sac à dos.

Samsung n’a pas pour autant sacrifié la connectique sur l’autel de la miniaturisation. Par exemple, tous les nouveaux Galaxy Book2 Pro intègrent un port HDMI. On retrouve également au moins un port USB-C et un lecteur de cartes mémoire sur chaque PC.

Sur les versions 360, Samsung a intégré la crème des processeurs actuels : l’Intel Core i7 de 12e génération (la toute dernière) avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Vous n’aurez aucun mal à faire tourner toutes les applications de bureautiques les plus communes. Pour les Galaxy Book2 Pro classiques, le constructeur vous laisse le choix : Intel Core i5 ou i7, 8 ou 16 Go de RAM. À vous de trouver la configuration la plus en phase avec vos besoins.

Enfin, les Samsung Galaxy Book2 Pro sont certifiés Intel EVO. Le label du constructeur de processeurs garantie certaines caractéristiques comme la charge rapide, la sortie de veille instantané ou encore l’autonomie.

Des écouteurs offerts : l’intéressante offre de lancement disponible chez Boulanger

Pour célébrer le lancement des nouveaux PC portables de Samsung, la marque vous offre des écouteurs sans fil. Et pas n’importe lesquels, puisqu’il s’agit des Samsung Galaxy Buds Pro. Noté 8/10 par la rédaction de Frandroid, ces écouteurs seront le compagnon idéal de votre futur PC portable.

Les Samsung Galaxy Book2 Pro sont tous disponibles à la vente chez Boulanger. Voici les différentes versions, et toutes les configurations :

Samsung Galaxy Book Pro 2 360, avec Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD :

1 399 euros pour la version 13,3″ ;

1 669 euros pour la version 15,6″.

Samsung Galaxy Book2 Pro :