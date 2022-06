Moins de 600 euros pour ce Vivobook S15 OLED : voilà pourquoi c’est une bonne affaire

Cela fait un peu plus d’un an maintenant que l’OLED équipe les ordinateurs portables. Asus a été l’un des premiers à intégrer cette technologie d’écran à ses machines et le Vivobook S15 ne déroge pas la règle. Un ordinateur portable performant qui profite en plus d’une promotion chez Rue du Commerce.

Asus avait déjà équipé sa gamme de ZenBook 13 d’écrans OLED. Il était logique que le constructeur continue dans cette lancée avec ses autres appareils. C’est donc au tour du VivoBook S15, sorti en fin d’année dernière et profite donc de la technologie OLED, largement répandue sur nos smartphones et téléviseurs.

La force de l’OLED

Le principal argument de l’Asus VivoBook S15 est son écran OLED de 15 pouces à la définition FHD (1920 x 1080 pixels). Une technologie qui est intéressante aussi bien pour les créateurs que dans le cadre d’une utilisation bureautique classique. La dalle OLED d’Asus affiche 100 % des couleurs de l’espace DCI-P3 et 133 % des couleurs de l’espace sRGB.

Concrètement, les couleurs affichées sont plus riches et plus vives. D’autant que cette dalle est certifiée Pantone, ce qui assure des couleurs d’une grande précision.

Les professionnels de l’image pourront ainsi travailler avec une excellente colorimétrie, tandis que les particuliers pourront regarder du contenu en streaming dans les meilleures conditions possibles, notamment grâce au contraste infini de l’OLED.

Enfin, le VivoBook S15 émet 70 % de rayonnement de lumière bleue en moins qu’une dalle LCD classique. Certifié TÜV Rheinland et SGS, l’écran de ce laptop n’influera pas autant sur la qualité de votre sommeil qu’un ordinateur d’une génération plus ancienne.

Quid de l’image rémanente ? Asus est parvenu à contrer cet effet indésirable causé par le long affichage d’images avec un fort contraste grâce à un économiseur d’écran. Ainsi, au bout de 30 min d’inactivité, une séquence est lancée pour s’assurer que tous les pixels s’allument et s’assombrissent avec la même intensité.

Un ordinateur qui a plus d’un tour dans son sac

Bien entendu, l’OLED n’est pas le seul intérêt du VivoBook S15. Celui-ci peut compter sur une fiche technique bien pensée et un superbe design.

Il s’appuie sur une esthétique très sobre avec une coque grise sans fioritures ni arrêtes excessives. Petite folie s’il en est : sa touche « entrée » est cerclée de jaune. C’est un PC portable fin, avec une épaisseur de 18 mm, et léger avec un poids de 1,8 kg. Il se glisse donc facilement dans un sac à dos.

Au niveau des composants, le VivoBook S15 tire sa puissance de l’excellent processeur pour PC portable AMD Ryzen 5 5500U. C’est l’un des processeurs les plus performants dans cette gamme de prix. Il est épaulé par 8 Go de RAM ainsi qu’un généreux SSD de 512 Go, ce qui est plutôt rare pour un PC vendu sous la barre des 600 euros. Si ce Vivobook S15 n’est clairement pas taillé pour le jeu vidéo, il est suffisamment puissant pour encaisser les tâches bureautiques classiques ainsi que la gourmandise des applications professionnelles comme Adobe Photoshop ou Blender.

Sa batterie de 42 Wh lui offre une autonomie d’une journée, de quoi vous éviter l’encombrement d’un chargeur lors de vos voyages en train. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve un port HDMI et 4 ports USB : 1 type-C, 1 USB-A 3.2 et 2 USB-A 2.0. Un lecteur de carte MicroSD est aussi de la partie.

