RTX 3060 et écran Quad HD : avec le X15 3060, Thomson lance son premier laptop gamer

Constructeur historique de matériel informatique, et plus particulièrement de PC portables, Thomson se lance aujourd’hui dans le monde du laptop gaming avec le Thomson X15 3060. Un ordinateur qui offre tout ce qu’il faut pour jouer de manière optimale à vos jeux préférés.

Depuis le lancement de sa division informatique au début des années 80, Thomson s’est spécialisé dans les ordinateurs bureautiques grand public. Les plus anciens d’entre vous se souviendront peut-être d’avoir effectué leurs premiers pas en informatique, à l’école par exemple, sur des machines Thomson comme le TO7, TO8 ou le MO5. La marque Thomson a connu de nombreuses évolutions ces dernières années, mais continue toutefois à proposer des ordinateurs de bureau et des PC portables pour toutes les bourses.

Tout juste annoncé, le Thomson X15 3060 tranche radicalement avec les habitudes de la marque, et signe la première incursion du constructeur dans le monde du gaming. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Thomson a fait les choses comme il faut en proposant une machine équilibrée à tout point de vue, de la fiche technique au design en passant par le positionnement tarifaire. Pour preuve, ce PC portable équipé d’un Core i7 et d’une RTX 3060 est proposé à 1 399,99 euros.

Une fiche technique harmonieuse pour des performances optimales en jeu

Pour un premier pas dans le monde du PC gaming, Thomson n’a pas fait de faux pas. Le constructeur a misé sur des composants éprouvés afin de constituer une configuration harmonieuse capable d’assurer une fois en jeu.

Au cœur du système, Thomson a opté pour un Core i7 de 11e génération, un processeur reconnu pour ses performances, qu’il a associé à un GPU Nvidia GeForce RTX 3060 et à 16 Go de RAM. Un trio pour le moins efficace, qui assure d’excellentes performances sur la plupart des jeux, y compris les plus récents, et permet de profiter de technologies comme le ray tracing.

Côté stockage, c’est un SSD PCie Gen4 M.2 de 1 To qui vous attend. Grâce à lui, vous pourrez non seulement héberger vos jeux sans aucun souci, mais aussi bénéficier de temps de chargement réduits et d’un accès plus rapide aux données du jeu.

Dernier point intéressant : l’autonomie. Thomson a doté son X15 3060 d’une batterie de 94 Whr compatible avec la charge rapide. De quoi lui conférer une très belle autonomie quand vous souhaiteriez lancer une petite partie rapide durant vos escapades.

Un design entre sobriété, confort et ergonomie

Avec son X15 3060, Thomson a esquivé l’écueil principal des PC gaming en optant pour un design tout en sobriété. Son PC adopte un profil sobre et épuré avec un châssis en alliage de magnésium. Ce dernier lui confère aussi deux avantages : la solidité et la légèreté, puisqu’il n’affiche que 2,1 kg sur la balance.

Le choix de l’écran comme celui du clavier installé sur ce PC confirme l’orientation gaming voulue par Thomson, ainsi que la justesse de ses choix à la conception. C’est ainsi une dalle IPS LCD de 15,6 pouces qui équipe le X15 3060. Dotée d’une définition Quad-HD (ou 1440p) et d’un taux de rafraîchissement à 165 Hz, elle offre un affichage réactif et fluide.

Le choix d’un clavier mécanique optique, qui offre une courte course (2 mm) et rapide, va aussi dans le sens de la réactivité et de la performance. Ordinateur gaming oblige, ce clavier arbore un rétroéclairage RGB personnalisable pour apporter une touche de couleur à l’ensemble.

Afin de proposer un PC gaming paré à toute éventualité, Thomson a équipé son X15 3060 d’un large panel de connectique. On retrouve ainsi pêle-mêle 5 ports USB 4 Type C, 3 ports USB 3.2 Type A et un port HDMI 2.1. Une compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 viennent compléter l’ensemble.

Achetez le Thomson X15 3060 et repartez avec CoD Modern Warfare II

Sorti il y a de cela quelques jours, le Thomson X15 3060 est déjà disponible à la vente dans de nombreuses boutiques. C’est le cas chez Amazon, qui le propose au tarif de 1 399,99 euros. Cerise sur le gâteau, pour tout achat d’un X15 3060, vous recevrez un exemplaire du dernier Call of Duty : Modern Warfare 2.