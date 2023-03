Voici comment est conçu le premier Chromebook écoresponsable d’Acer

Avec la gamme Vero, Acer propose des ordinateurs portables plus respectueux de l’environnement. Plus simples à réparer, fabriqués avec des matériaux recyclés et recyclables, ils n’en proposent pas moins des performances de premier ordre.

D’après le rapport Global E-waste Monitor de 2020, la population mondiale a produit près de 54 millions de tonnes de déchets d’équipement électriques et électroniques en 2019. Un chiffre qui devrait atteindre les 74 millions de tonnes d’ici à 2030 et qui s’avère problématique sur le plan écologique.

Pour lutter contre ce phénomène, Acer propose une gamme de produits plus respectueuse de l’environnement. Le Chromebook Vero 514 est un ordinateur portable écoresponsable qui conjugue matériaux recyclés, facilité de réparation et composants aisément recyclables. Un Chromebook pour le moins efficace, actuellement proposé à moins de 600 euros.

Matériaux recyclés et composants recyclables

Afin de proposer une alternative plus respectueuse de l’environnement, Acer a pensé son Chromebook Vero 514 autour de deux grands axes. Le premier : utiliser autant que faire se peut des matériaux recyclés. Le châssis de cet ordinateur et le contour de l’écran sont ainsi composés à 30 % de plastique recyclé post-consommation. Une proportion qui passe à 50 % pour les touches du clavier ainsi qu’au niveau des haut-parleurs.

Le pavé tactile de son côté utilise un matériau nommé OceanGlass offrant une surface lisse semblable à celle du verre ; elle est en réalité composée de 100 % de plastique recyclé récupéré dans les océans. Acer est allé jusqu’au bout de sa démarche et propose cet ordinateur dans un emballage fabriqué à 90 % en papier et carton recyclé. Mieux, les écritures situées sur la boîte ou la notice utilisent une encre à base de soja, qui facilite le recyclage de l’ensemble.

Le second axe se concentre lui sur l’utilisation de matériaux et de composants recyclables. Le châssis, par exemple, ne comporte pas de peinture tout en bénéficiant d’une finition grise élégante. Côté composants, Acer a particulièrement travaillé sur l’écran de son ordinateur : la dalle de 14 pouces qui équipe ce Chromebook Vero 514 est recyclable à près de 99 %. Un chiffre impressionnant pour un composant de ce type.

Acer Chromebook Vero 514 : un ordinateur conçu pour durer

Au-delà du choix des matériaux et des composants réalisés par Acer, le Chromebook Vero 514 se démarque aussi par une conception faite pour durer dans le temps. Cela commence avec le châssis plastique. Certifié MIL-STD 810H (une norme notamment utilisée pour la certification des équipements militaires américains), l’Acer Chromebook Vero 514 est capable de résister à des chutes importantes, jusqu’à 122 cm.

Afin d’assurer sa réparabilité, et donc sa longévité, ce portable comprend des vis standards. Pas besoin donc de tournevis spéciaux pour atteindre les composants tels que le stockage, la RAM, où aller farfouiller dans ses entrailles pour remplacer un composant. Ce PC peut ainsi être facilement mis à niveau pour lui permettre de rester efficace de longues années durant.

Autre avantage de ce Chromebook Vero 514 : sa batterie. Avec une autonomie annoncée de 10 heures et une charge rapide capable de passer de 0 à 50 % en une petite demi-heure, il peut vous accompagner durant de longues heures sans sourciller. Chromebook oblige, il s’agit aussi d’un système économe en énergie, peu gourmand et qui chauffe peu. Autant d’arguments qui jouent en faveur de sa longévité.

Un Chromebook efficace et polyvalent

Si l’Acer Chromebook Vero 514 a d’abord été produit pour être plus respectueux de l’environnement, il n’en reste pas moins un excellent ordinateur à utiliser au quotidien. Acer a fait les choses comme il faut et nous propose un Chromebook doté d’une fiche technique qui couvre la majorité des usages. On retrouve dans ses spécificités un processeur Intel Core i3-1215U de 12e génération suppléé par 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go.

Juchée au-dessus du clavier, on retrouve une dalle LCD IPS Full HD de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et un beau ratio écran/châssis de 88 %. Avec une couverture à 100 % du gamut sRGB et un revêtement Corning Glass antireflet, il offre une expérience visuelle confortable. Une webcam Full HD à réduction de reflets et le son DTS vous assurent un confort optimal pour vos visioconférences et vos contenus vidéo.

Côté connectivité, cet ordinateur Acer dispose bien évidemment de la compatibilité avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2, ainsi qu’une jolie panoplie de ports pour y connecter tous les périphériques dont vous pourriez avoir besoin. On y retrouve pêle-mêle un port HDMI, deux ports USB Type-C Thunderbolt 4 et un port USB 3.2 Type-A.

L’Acer Chromebook Vero 514 est actuellement proposé à 599,99 euros chez Fnac.