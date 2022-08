Chromebook Vero 514 : Acer lance un PC portable facile à démonter

Acer a dévoilé son dernier Chromebook, le Vero 514. Ce PC portable mise sur les matériaux recyclés et un démontage simplifié pour remplacer facilement certains composants.

Dans le monde des nouvelles technologies et de l’informatique aussi, l’argument écologique et la durabilité peuvent avoir un intérêt pour les consommateurs. Alors que plusieurs constructeurs — comme Fairphone pour les téléphones ou Framework pour les PC portables — se sont déjà lancés dans ce domaine, c’est désormais au tour d’Acer de présenter son initiative dans le domaine des ordinateurs portables réparables et pouvant être mis à niveau.

Ce mercredi, le constructeur taïwanais a en effet présenté son nouveau Chromebook conçu pour être facilement démonté et amélioré par les utilisateurs, l’Acer Chromebook Vero 514. De prime abord, il s’agit d’un ordinateur tout ce qu’il y a de plus classique, tournant sous le système ChromeOS de Google. Il est doté d’une dalle IPSQ LCD de 14 pouces de diagonale avec une définition de 1920 x 1080. Il embarque par ailleurs une batterie de 56 Wh permettant une utilisation pendant 10 heures consécutives ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales. Pour le processeur, le constructeur laisse le choix avec plusieurs versions : Intel Pentium Gold 8505, Intel Core i3-1215U, Intel Core i5-1235U ou Intel Core i7-1255U. Pour la mémoire, Acer promet jusqu’à 16 Go de RAM LPPDDR4X et 256 Go de stockage en SSD NVMe.

Un PC portable utilisant de nombreux matériaux recyclés

Mais outre ces caractéristiques relativement classiques pour un ordinateur portable, l’Acer Chromebook Vero 514 se distingue surtout par sa conception permettant un démontage aisé pour la réparation ou le remplacement de ses composants. Le Chromebook est ainsi assemblé à l’aide de vis standards pour permettre d’accéder facilement aux barrettes de RAM ou au disque SSD. En termes de conception, Acer affirme par ailleurs réduit au maximum son empreinte écologique en utilisant des matériaux recyclés : « ce Chromebook en plastique recyclé utilise 30 % de plastique PCR2 au niveau du châssis et du cadre de l’écran, et 50 % au niveau des touches et des haut-parleurs ». On va également retrouver un emballage conçu à l’aide de papier et de carton recyclés ainsi qu’une certification de robustesse pou éviter la casse à la moindre chute.

Certes, on n’est pas encore au niveau de ce que peut proposer un constructeur spécialisé dans la réparabilité ou les options de modification comme Framework, mais il reste intéressant que d’autres constructeurs s’emparent de cet argument écologique au moment de concevoir leurs ordinateurs portables. Rappelons néanmoins que les éléments les plus polluants d’un ordinateur ne sont pas tant le châssis ou l’emballage, mais bel et bien l’électronique ou la batterie, largement composés de terres rares.

Dans la même veine qu’Acer, Dell avait également présenté, en juin dernier, son Concept Luna, un prototype de PC portable ultra démontable. Cependant, il ne s’agit encore pour l’heure que d’un concept et la firme n’a pas encore prévu de le commercialiser.

L’Acer Chromebook Vero 514 sera disponible dans le courant du mois de novembre à partir de 599 euros selon les versions.

