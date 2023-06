Samsung Galaxy Book3 Pro : 5 mois après son lancement, il bénéficie déjà d’une remise

Le Samsung Galaxy Book3 Pro est un ultrabook qui vise l'excellence, et cela se reflète logiquement dans son prix. Mais à l'occasion d'une offre promotionnelle, il est possible de l'obtenir à un bien meilleur tarif.

Samsung s’est confortablement installé sur le segment du smartphone ultra haut de gamme. Ce savoir-faire, le constructeur l’utilise aussi pour livrer des PC portables d’une qualité équivalente à ses terminaux mobiles. On en veut pour preuve la nouvelle génération de Samsung Galaxy Book3, et notamment la version Pro.

Pourquoi cet ordinateur en particulier ? Car le Galaxy Book3 Pro possède toute la panoplie de l’ultrabook premium : un écran OLED 3K, une connectique riche et un processeur Intel de 13e génération. À l’occasion d’une offre promotionnelle, il bénéficie d’une remise de 300 euros grâce à la carte adhérent Fnac ainsi que d’une offre de remboursement de 200 euros jusqu’au 25 juin prochain.

Une génération qui s’affirme sur le haut de gamme

Loin d’être la première visite de Samsung sur le marché du haut de gamme, le Galaxy Book3 Pro regroupe tout le savoir-faire du constructeur pour s’imposer et se démarquer dans ce segment.

Samsung a, en effet, repris tous les bons points de la génération précédente. On retrouve un design fin et ultra-portable, avec une masse de 1,19 kg pour une épaisseur de 1,13 cm pour le format 14 pouces. Autant dire qu’il se glisse facilement dans un sac et qu’il n’est pas une charge insupportable pour son utilisateur. Qui plus est, le Galaxy Book3 Pro se pare d’une belle coque en aluminium couleur sable ou anthracite.

Le Galaxy Book3 Pro vient surtout avec son lot d’améliorations. La plus importante d’entre elles est l’écran. Exit la dalle de 13,3 pouces et place à un superbe écran OLED de 14 pouces à la définition 3K. Une surface d’affichage plus grande qui délivre de magnifiques images, avec des noirs profonds, une colorimétrie riche et une bonne luminosité. Surtout, le taux de rafraîchissement passe à 120 Hz, ce qui garantit des images parfaitement fluides en toute circonstance.

Le Galaxy Book3 Pro est beaucoup plus confortable à utiliser grâce à un trackpad 24 % plus grand que celui de son aîné. Il évite aussi à son utilisateur l’encombrement d’un hub USB en proposant une connectique riche sur ses tranches. On trouve ainsi un port HDMI, un lecteur de carte microSD, deux ports USB Type-C Thunderbolt 4 et une prise USB-A. Il est donc possible de connecter un écran externe, un SSD portable, une souris et même un chargeur sans-fil en simultané.

Un compagnon de travail infaillible

Le Samsung Galaxy Book3 n’aurait pas pu prétendre au titre de PC portable haut de gamme sans une fiche technique musclée. Il bénéficie ainsi d’une certification Intel Evo, ce qui signifie qu’il ne lui faut que quelques secondes pour démarrer, qu’il tourne sous la dernière version de Windows et que ses performances sont pensées pour rester optimales de longues années.

Sa puce Intel Core i7 de 13e génération, ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go lui permettent de faire tourner même les programmes les plus gourmands comme les logiciels de création musicale, de retouche d’image ou d’édition vidéo.

Bien entendu, l’autonomie n’est pas en reste. Le Samsung Galaxy Book3 Pro jouit d’une batterie de 63 Wh, ce qui lui assure une endurance d’une journée avec un usage normal. Plus besoin de s’encombrer du chargeur en cas de télétravail occasionnel.

Une remise allant jusqu’à 500 euros

Le Samsung Galaxy Book3 promet d’accompagner son utilisateur pendant plusieurs années et son rapport qualité-prix séduira les technophiles et travailleurs nomades.

Mieux, il est possible de profiter d’une offre inédite jusqu’au 25 juin prochain. Pour tout achat du Samsung Galaxy Book3 Pro, les adhérents Fnac jouissent d’une remise de 300 euros ainsi que d’un remboursement de 200 euros, ce qui fait tomber la facture à 1 499 euros chez la Fnac.