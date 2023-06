Seulement 450 euros pour un PC portable : découvrez le HP 14s en promotion à la Fnac

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable abordable capable de vous accompagner dans vos projets professionnels, le HP 14s-dq2042nf, actuellement en promotion chez Fnac, est sans doute la machine qu’il vous faut.

Pour répondre aux besoins des travailleurs modernes, un laptop doit posséder quelques caractéristiques bien spécifiques. Une fiche technique bien achalandée, afin de faire tourner les logiciels de productivité habituels, mais aussi un design ergonomique permettant de supporter sans broncher une journée de travail acharnée. Autre point important : son équipement. La présence d’une webcam et d’un panel de ports complets est toujours un plus non négligeable au moment de faire son choix.

Ce profil, c’est celui HP 14s-dq2042nf, un laptop taillé pour le travail, et proposé par la Fnac dans un pack qui comporte tout ce qu’il faut pour démarrer du bon pied. Accompagné par une housse de protection, une souris et un abonnement d’un an à Microsoft 365, il est actuellement vendu 669,99 euros. Un prix qu’il est possible de faire descendre à 449,99 euros, soit une ristourne de 33 %, pour les adhérents Fnac. Un abonnement dont la cotisation ne s’élève qu’à 9,99 euros pour un an, soit dit en passant.

Un laptop calibré pour la productivité

Si la fiche technique du HP 14s ne fait pas dans l’extravagance avec son Core i3-1125G4, son GPU intégré Intel UHD Graphics et ses 8 Go de RAM, elle reste tout à fait convenable pour un ordinateur de ce type. Traitement de texte, navigation sur internet, charge applicative légère, visionnage de vidéo : vous devriez être en mesure de faire tout ce qui vous traverse la tête. À l’exception du jeu vidéo et du traitement de fichiers très gourmands.

Avec ses 1,8 cm d’épaisseur pour 1,46 kg, le HP 14s-dq2042nf a été conçu pour être transporté et utilisé partout. Le constructeur l’a d’ailleurs doté d’une batterie taillée pour une utilisation nomade. Avec une autonomie annoncée de 9h, et la possibilité de récupérer jusqu’à 50 % de batterie en seulement 45 minutes, le HP 14s ne vous laissera (presque) jamais tomber.

Pour le reste, difficile de critiquer les choix opérés par HP. Outre une webcam True Vision 720p, ce laptop peut compter sur une connectique et une connectivité fournie. Deux ports USB Type-A SuperSpeed, un port USB Type C SuperSpeed ainsi qu’un port HDMI 1.4 viennent compléter le Bluetooth 4.2 et la carte Wi-Fi. Pour ne rien gâcher, la compatibilité avec Miracast vous permet de diffuser sans fil le contenu de votre PC vers un écran secondaire, un TV par exemple. Idéal pour diffuser une présentation ou même un film.

Un environnement de travail simple tourné vers l’efficacité

Afin de proposer une expérience utilisateur confortable, HP a particulièrement soigné la conception matérielle et logicielle de son 14s-nq2042nf.

Le constructeur a ainsi doté son portable d’un écran 14 pouces aux bordures fines qui a le double avantage d’offrir un espace de travail généreux et confortable. Son traitement anti-reflet permet aussi de diminuer la fatigue visuelle engendrée par les longues sessions de travail. Son clavier ergonomique et son large trackpad multipoints capable de gérer les gestures (pincement, défilement, etc.) participent aussi à ce confort d’utilisation.

Afin de proposer une expérience utilisateur qui allie simplicité, efficacité et sécurité, HP a misé sur Windows 11S. Cette version de l’OS de Microsoft, qui permet uniquement d’installer des applications issues du Windows Store, permet de minimiser les risques causés par les applications tierces tout en profitant des fonctionnalités de Windows 11.

Dernier avantage non négligeable en faveur de ce PC : la présence d’un abonnement de 1 an aux services de Microsoft Office 365 dans le pack qui l’accompagne. De quoi profiter pendant un an de l’une des meilleures suites logicielles dédiées à la productivité, qui comprend notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint. Pour ne rien gâcher, cet abonnement vous donne aussi accès à un espace de stockage en ligne de 1 To pour héberger vos fichiers, et ainsi compléter les 256 Go de stockage installés sur le HP-14s.

Le HP 14s à partir de 449,99 euros pour les adhérents Fnac

Le PC ultra-portable HP 14s-dq2042nf est actuellement proposé par Fnac dans un pack qui lui permet d’exprimer son plein potentiel. L’e-commerçant a en effet décidé d’accompagner cet ordinateur d’une housse de protection réversible, d’une souris HP 220 noire et surtout, d’un abonnement d’un an à Microsoft 365 Personnel. Une jolie offre qui bénéficie d’un tarif assez attractif, puisque l’ensemble est proposé à 669,99 euros.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est qu’il est possible de faire baisser radicalement la facture (220 euros pour être précis) à condition d’être adhérent au programme Fnac+. L’occasion d’obtenir ce bundle bien garni à 449,99 euros, à condition de vous décider avant le 18 juin possible, date à laquelle expire cette offre.

Si vous n’êtes pas encore adhérent Fnac et que cette offre vous fait de l’œil, rien de compliqué. L’e-commerçant propose actuellement son abonnement à tout petit prix, puisque vous pourrez accéder aux services Fnac+ pour 9,99 euros la première année, sans engagement.