Un PC portable abordable pour étudier et jouer ? C’est chez Nvidia que ça se passe

Que ce soit pour modéliser une architecture en 3D, ou simplement lancer un jeu gourmand entre deux cours, les cartes graphiques Nvidia peuvent répondre aux nombreux besoins des étudiants. Même économiques puisqu’une série de PC portables avec ces GPU est actuellement en promotion.

La polyvalence des cartes graphiques Nvidia ne les destine pas uniquement aux créatifs prolifiques ou aux joueurs exigeants, elle permet aussi de répondre aux besoins hétérogènes des étudiants. D’autant plus lorsque lesdites cartes graphiques se glissent dans un ordinateur portable performant et surtout à prix réduit.

Car oui, à l’occasion de la rentrée, Nvidia dévoile une série de PC portables en promotion, tous équipés des dernières générations de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX. On pense notamment au Acer Nitro 5, fort d’une RTX 4060, à 1 199 euros au lieu de 1 399 euros.

Les GPU Nvidia ne sont pas (que) pour le jeu

On connait les cartes graphiques pour leur puissance élevée en jeu. Il faut dire qu’entre les technologies DLSS 3, qui s’appuie sur l’I.A. et l’upscaling pour améliorer les performances en jeu, ray tracing, qui offre un rendu lumineux plus réaliste, ou encore G-Sync ou Nvidia Reflex, qui améliorent la latence de vos périphériques comme de votre affichage, les joueurs sont assurés de profiter d’une expérience de jeu optimale.

Mais l’intelligence artificielle des cartes Nvidia prouve aussi son utilité dans des tâches professionnelles. L’accélération GPU permet un rendu plus rapide dans la création 3D ou le montage vidéo. De même, les pilotes graphiques Nvidia Studio se chargent d’optimiser les ressources de la carte pour les dédier complètement et intelligemment aux logiciels créatifs. Par exemple, il ne faut que 15 minutes à une RTX 4050 pour afficher un rendu vidéo, et moins de 30 minutes pour un rendu 3D lourd, là où d’autres machines ont besoin parfois de 1 h 30.

Au total, on compte plus de 150 applications compatibles avec les pilotes Nvidia Studio : la suite Adobe, Premiere Pro, Blender, OBS Studio et bien d’autres.

Le Hp Envy 17 à 1 199 euros

Au regard de sa fiche technique, nul doute que le HP Envy 17-cw0011nf est un ordinateur puissant. Au regard aussi de son esthétique d’ailleurs. En effet, sa coque en aluminium lui donne un cachet luxueux, sérieux et efficace. Une armure qui a le mérite de ne pas souffrir des traces de doigts.

Le HP Envy 17 ne manquera pas de plaire aux étudiants travaillant l’image puisque son grand écran de 17,3 pouces offre une généreuse surface d’affichage. Cet dalle IPS à la définition 1 920 * 1 080 pixels permet ainsi d’avoir sous les yeux tous ses projets simultanément, et de ne manquer aucun détail de ses travaux créatifs.

Cela dit, ce sont les caractéristiques du HP Envy 17 qui sont le plus attrayantes. Il embarque un processeur Intel Core i7 de 13e génération, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et surtout une carte graphique Nvidia RTX 3050. Une configuration plus que suffisante pour faire tourner les logiciels de travail gourmands comme la retouche d’image ou la création 3D, ainsi que les jeux récents dans de bonnes conditions graphiques.

Tournant sous Windows 11, le HP Envy 17 peut rapidement se transformer en hub multimédia grâce à sa connectique. Outre le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, on trouve ainsi un port HDMI 2.1, trois ports USB-A et deux ports USB Type-C Thunderbolt 4 et une prise jack. On peut donc y connecter de nombreux périphériques, comme un écran additionnel ou un disque dur externe. Enfin, sa batterie d’une puissance de 55 Wh lui confère une autonomie de 9 heures à usage normal, ce qui lui permet d’encaisser une journée de travail loin du chargeur.

Habituellement vendu 1 299 euros chez Boulanger, le HP Envy 17 tombe à 1 199 euros pour la rentrée.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 à 1 199 euros

Lorsque l’on pense à « PC portable gamer abordable », il faut désormais visualiser le Lenovo LOQ 15IRH8. En effet, le constructeur chinois ne se repose plus uniquement sur sa série Legion pour répondre aux besoins des joueurs, surtout les plus économes. Car comme Frandroid a pu le constater lors de son test du Lenovo LOQ 15IRH8, celui-ci est un PC joueur qui mise avant tout sur le rapport qualité-prix.

Ainsi, sous sa coque en plastique grise, le Lenovo LOQ 15IRH8 mise sur un processeur Intel Core i5 de 12e gen, accompagné par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Mieux, il ne fait aucune concession concernant la partie graphique puisqu’il profite d’une carte Nvidia RTX 4060. Autant dire que les jeux récents, comme Baldur’s Gate 3 ou Starfield tournent sans problème en Full HD. Ce qui tombe bien, car l’écran de 15,6 pouces du Lenovo LOQ 15IRH8 assure une définition 1 920 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Il est bien sûr possible d’y brancher une souris gamer ou un écran externe, grâce à ses 3 ports USB-A 3.2, son port HDMI 2.1 et son port USB Type-C. Une prise Ethernet RJ-45 et une prise jack sont également de la partie. Quant à l’autonomie, elle culmine à une demi-journée à usage normal.

Pour la rentrée, le Lenovo LOQ 15IRH8 perd 100 euros sur sa facture, ce qui le fait chuter à 1 199 euros au lieu de 1 299 euros chez Darty.

Le HP Victus 16 à 1 299 euros

De cette sélection, le HP Victus 16 est celui qui embarque la carte graphique la plus puissante. Ici, pas de RTX série 30 mais un GPU RTX 4070 qui ne manquera pas de faire tourner les jeux récents et à venir dans les deux prochaines années dans une excellente qualité graphique. De même, les créatifs pourront s’appuyer sur la très bonne optimisation graphique via l’IA pour accélérer le rendu de leurs travaux visuels.

Bien entendu, une carte graphique ne suffit pas pour faire tourner des jeux AAA ou des logiciels bureautiques lourds. C’est pourquoi le HP Victus 16 intègre également un processeur Ryzen 7 7840HS, avec 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go. Sans oublier qu’il tourne nativement sous Windows 11, ce qui évite une dépense supplémentaire dans l’OS ainsi qu’une installation longue et ennuyeuse.

Son design sobre, avec un châssis noir, cache un écran de 16,1 pouces FHD qui jouit d’un revêtement anti-reflet. Un avantage qui améliore le confort de visionnage, notamment en plein soleil. L’utilisateur bénéficie aussi d’un affichage fluide et réactif grâce au taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sur les tranches, on retrouve toutes la connectique d’un bon PC joueur, à savoir trois prises USB Type-A, un port USB Type C (alimentation USB, DisplayPort 1.4), une prise HDMI 2.1, un port Ethernet RJ-45 et une prise jack.

En temps normal, le HP Victus 16 affiche un prix plutôt élevé. Mais pour la rentrée, Darty casse le prix de ce PC portable gamer en le proposant à 1 299 euros au lieu de 1 799 euros. Une jolie remise de 500 euros qui en fait un parfait compagnon de jeu.

Le Acer Nitro 515 à 1 199 euros

Pour son Nitro 5 AN515-58-57GF1, Acer a gardé tous les points forts des précédentes générations, tout en rafraîchissant les composants pour lui conférer plus de puissance. On retrouve donc le même châssis anguleux, dont le design rappelle celui de voitures de courses, avec un clavier rétroéclairé RGB. L’écran LCD de 15,6 garantit un affichage en Full HD avec un taux de rafraîchissement plus haut puisqu’il grimpe désormais à 144 Hz. Une machine qui n’a donc aucun problème à afficher une image détaillée et fluide.

Comme toujours, la connectique du Acer Nitro 5 est riche, avec :

un port USB Type-C (Thunderbolt 3) ;

trois ports USB A 3.2 ;

un port HDMI 2.0 ;

une prise jack ;

une prise Ethernet RJ45.

Pour le processeur, Acer a fait le choix d’une puce Intel Core i5 de 12e gen. Elle est accompagnée par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Cependant, c’est indéniablement la carte graphique Nvidia RTX 4060 qui muscle le jeu du Acer Nitro 5. Avec un tel composant, il parvient à lancer sans heurts tous les jeux récents et les programmes gourmands comme les éditeurs d’images ou audio. Il profite également des mêmes optimisations IA que ses pairs, et se prête donc aussi bien à une activité divertissante que professionnelle. Sans oublier les pilotes Nvidia Studio qui améliorent grandement les performances de l’ordinateur dans les logiciels de création.

C’est du côté de la Fnac qu’il faut regarder pour profiter d’une remise sur le Acer Nitro 5 AN515-58-57GF1. Il affiche en effet un prix de 1 199 euros, soit 200 euros de moins que son tarif habituel.