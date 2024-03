Le PC gamer « le plus léger du monde » profite d’une belle remise de 500 euros

Est-ce qu'une fiche technique taillée aussi bien pour le jeu que pour logiciels créatifs rentre dans un ultrabook ? HP l’affirme et le prouve avec son nouvel HP Omen Transcend 14. Un laptop fort d’une puce Intel Core Ultra, d’une carte graphique Nvidia RTX 40 et d'un poids sous la barre des 2 kg. Une machine qui a en plus l’avantage d’être actuellement en promotion chez Boulanger.

Que ce soit pour jouer, retoucher des images ou éditer des vidéos en toute efficacité sur un PC portable, celui-ci doit disposer de composants de haute volée. Processeur puissant, barrettes de RAM à n’en plus finir, batterie colossale et surtout une carte graphique musclée. Autant d’éléments qui ont vite fait d’alourdir le poids d’un laptop…

… Sauf pour HP. En effet, le constructeur livre avec son nouvel HP Omen Transcend 14 une machine capable d’accompagner les joueurs et les créatifs nomades sans être un poids sur les épaules. Un PC parfaitement équilibré que Boulanger propose à un prix réduit grâce à une remise immédiate de 500 euros.

La puissance tout en finesse

S’il est impossible de deviner son poids au premier coup d’oeil, il est en revanche facile de constater que le HP Omen Transcend 14 ne ressemble en rien à l’image classique d’un PC gamer. En effet, le dernier-né de HP mise sur un design tout en finesse, avec des angles arrondis et un châssis très sobre. Un formfactor que l’on retrouve plus souvent chez les ultrabook, à mille lieux de l’esthétique agressive des machines gaming. Seul le clavier rétro-éclairé RGB rappelle l’une des missions du HP Omen Transcend 14 : répondre aux besoins des joueurs nomades.

Mais plus que l’esthétique, ce sont les dimensions que HP emprunte aux ultrabooks. Ainsi, le HP Omen Transcend 14 ne mesure que 17,99 mm d’épaisseur, ce qui lui permet de se glisser facilement dans un sac à dos. Surtout, son poids n’excède pas 1,6 kg. On se retrouve donc face au PC portable gamer de 14 pouces “le plus léger du monde”. Une véritable prouesse pour une machine aussi musclée.

Un superbe écran OLED

Bien entendu, une telle finesse ne s’obtient pas sans quelques concessions au niveau des connectiques. Pourtant, HP est parvenu à intégrer tous les ports nécessaires pour connecter de nombreux périphériques, comme un écran externe, une manette, un hub ou encore une souris gamer. En effet, le HP Omen Transcend 14 embarque 2 ports USB-A, 2 ports USB Type-C (Thunderbolt 4 dans les deux cas), une prise HMDI et une prise jack.

Que ce soit pour jouer de longues heures, travailler, améliorer des photos, monter des vidéos, l’utilisateur peut compter sur un magnifique écran OLED de 14 pouces. Grâce à cette dalle 2,8 K (l’écran affiche une définition native de 2880 x 1880 pixels), le HP Omen Transcend 14 assure image détaillée, avec des contrastes infinis et une bonne luminosité. Et ce en toute fluidité puisqu’il profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un temps de latence inférieur à 1 ms.

Un PC qui ne lésine pas sur les performances

Avec le HP Omen Transcend 14, HP donne tout son sens à l’expression “l’habit ne fait pas le moine”. Car sous ses airs d’ultrabook, le HP Omen Transcend 14 est un véritable monstre de puissance qui plaira autant aux joueurs qu’aux créatifs.

Pour le processeur, HP a fait le choix de la dernière génération d’Intel Core Ultra. Des puces qui, non contente d’être 25 % moins énergivores que la précédente cuvée, peuvent compter sur la présence d’un NPU (Neural Processing Unit). Grâce à celui-ci, HP Omen Transcend 14 exploite plus efficacement l’intelligence artificielle, notamment dans les applications. Les différents cœurs du processeur allouent ainsi leurs ressources aux logiciels bureautiques ou ludiques, en fonction des besoins, sans sacrifier une partie de leurs performances à cause de l’I.A.

Le HP Omen Transcend 14 ne pouvait faire l’impasse sur une partie graphique musclée. C’est pourquoi une carte Nvidia RTX 4060 s’invite dans la fiche technique. Un GPU qui offre tous les avantages de la dernière génération de Nvidia, à savoir : le ray tracing, le DLSS3, les pilotes Nvidia Studio. Il est aussi bien possible de s’amuser avec tous les jeux récents en QHD à plus de 90 fps, que de faire tourner tous les logiciels créatifs sans encombre.

Pour la fluidité, le HP Omen Transcend 14 s’appuie sur 32 Go de RAM et un généreux SSD de 1 To. Surtout, cette machine permet d’éviter l’encombrement d’un câble de rechargement lors des petits déplacements grâce à son autonomie pouvant atteindre les 11 h 30. D’autant que sa batterie de 71Wh se recharge en un rien de temps puisqu’elle est compatible avec la charge rapide 140 W.

Une superbe machine avec une grosse remise

Si HP est parvenu à livrer un PC portable aussi confortable que performant, le constructeur ne le fait pas sans saler la facture. Heureusement, Boulanger met en place une belle remise de 500 euros pour préserver nos économies.

Ainsi, le HP Omen Transcend 14 est proposé à 1 999 euros contre 2 499 euros en temps normal. Un magnifique PC qu’il est possible de retirer gratuitement en magasin ou de se faire livrer en moins de 72 heures.