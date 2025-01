Pour jouer ou travailler, il y a forcément un PC Lenovo en promotion qui est fait pour vous

Vous cherchez une petite machine pour jouer ou travailler ? Un PC capable de vous accompagner sur des tâches qui demandent de la puissance ? Une tablette pour vous détendre le soir ? Tout cela et bien plus encore vous attend à prix réduit chez Lenovo durant les soldes d’hiver du constructeur.

LOQ 15 // Source : Lenovo

Dans le petit monde des fabricants de PC, Lenovo possède une place un peu à part. La raison ? Le constructeur propose régulièrement des machines qui tranchent radicalement avec ce que propose la concurrence. Il suffit de voir son nouveau PC extensible, annoncé il y a quelques semaines pendant le CES, pour s’en rendre compte.

Mais au-delà de ces concepts originaux, Lenovo est surtout connu pour ses PC plus classiques, Yoga et Legion en tête, qui se démarquent par leur fiabilité, leur efficacité et leurs excellentes finitions. Une marque qui a fait ses preuves, et qui propose actuellement un nouvel argument en sa faveur : celui du prix. En ce moment, vous pouvez, en effet, trouver de nombreux PC portables à des tarifs extrêmement intéressants (jusqu’à 40 % d’économie).

Notre sélection de PC Lenovo en promotion :

Yoga Pro 7 : une machine bureautique qui en a sous le capot

Monter de vidéos, gérer des rendus 3D, enchaîner les rendez-vous en visio, booster votre productivité avec l’IA : tout cela et bien plus encore, le Yoga Pro 7 est capable de le faire. Il faut dire que Lenovo n’a pas lésiné sur le matériel en installant un AMD Ryzen 7 8845HS (compatible IA), une GeForce RTX 3050 6 Go, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une configuration solide, qui est ici appuyée par une très jolie dalle IPS de 14,5 pouces dotée d’une définition de 3072 par 1920 pixels (et qui couvre 100 % de l’espace DCI-P3).

Yoga Pro 7 // Source : Lenovo

Pour les usages bureautiques, ce PC peut compter sur une webcam infrarouge Full HD, des micros à réduction de bruit, ainsi que tout l’arsenal des ports nécessaires à un environnement de travail confortable (HDMI 2.1, USB-C 4.0, USB-A 3.2 Gen1 et Gen2). Ajoutez à cela une excellente autonomie (batterie 73 Wh et charge rapide), la présence de Premium Suite (la suite de productivité maison), et vous obtenez une machine capable de vous suivre partout, quelle que soit votre activité. Pendant les soldes de Lenovo, cette machine est proposée à 899 euros au lieu de 1 399 euros, soit une baisse de 500 euros.

Legion Pro 5 : le PC de jeu boosté à l’IA

Envie d’une bonne machine de jeu pour vous accompagner sur l’année gaming à venir ? Lenovo à ce qu’il vous faut avec son Legion Pro 5. Cette machine mise sur la puissance grâce à sa fiche technique assez musclée, basée sur le binôme AMD Ryzen 7 7745HX et GeForce RTX 4070 8 Go de Nvidia. 16 Go de RAM et un stockage de 1 To viennent s’ajouter à l’opération pour former une configuration capable de faire tourner la plupart des jeux sans souffler.

Legion Pro 5 // Source : Lenovo

Une dalle IPS 240 Hz dotée d’une définition de 2560 par 1600 pixels vient quant à elle gérer l’affichage pour des performances de haute volée, notamment grâce aux fonctionnalités Nvidia (DLSS en tête). Un système de refroidissement efficace basée sur la technologie Lenovo ColdFront 5.0 permet de limiter les baisses de performances en jeu. Lenovo a aussi inclus son logiciel Lenovo Vantage qui permet de gérer de nombreux paramètres de l’ordinateur (ventilation, overclocking, affichage) afin d’adapter au mieux l’expérience à vos besoins.

Habituellement vendu à 1 899 euros, ce PC bénéficie lui aussi d’une baisse de 500 euros qui le fait tomber à 1 399 euros.

LOQ 15 : jouez en 1080p pour moins de 900 euros

Vous avez un budget serré, mais souhaitez tout de même une machine qui vous permet de jouer dans de bonnes conditions aux derniers jeux du moment ? Le LOQ 15 est tout indiqué. Ce PC portable signé Lenovo, actuellement soldé à 899 euros, possède tous les arguments pour offrir une expérience de jeu de qualité en 1080p. Côté hardware, un processeur AMD Ryzen 7 7435H et un GPU Nvidia GeForce RTX 4060 constituent le cœur de la fiche technique.

LOQ 15 // Source : Lenovo

Côté software, les dernières avancées Nvidia (DLSS, Ray Tracing et consorts) et le Lenovo AI Engine+ sont à l’ouvrage une fois le jeu lancé. Une combinaison qui permet de profiter de performances optimales en toutes circonstances, y compris sur des jeux un peu gourmands. Un assortiment de ports très complet (Ethernet, HDMI 2.1, USB-A 3.2), la compatibilité avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 ainsi qu’une webcam, viennent compléter ce PC très complet.

IdeaPad Slim 3i : un rapport performance prix parfait pour la bureautique simple

Avec son IdeaPad Slim i3, Lenovo propose un PC de bureautique qui va à l’essentiel. Un écran 15 pouces FHD (1920 par 1080 pixels), un large clavier doté d’un pavé numérique, une webcam, un lecteur d’empreintes digitales et un cache caméra pour la sécurité : rien n’a été laissé au hasard, et tout a été pensé pour offrir une expérience idéale pour le travail, chez soi comme à l’extérieur.

IdeaPad Slim // Source : Lenovo

Ce PC peut, en effet, compter sur une excellente autonomie, une batterie de ports (HDMI, USB, carte SD) et surtout, sur un châssis extrêmement robuste afin de pouvoir le transporter partout sans prendre de risque. Généralement vendu 699 euros, il est actuellement proposé à 449 euros sur le site de Lenovo, soit une jolie réduction de 250 euros qui lui confère un rapport performance prix quasi imbattable.

Tablette Tab Plus : tous vos loisirs au bout des doigts

Opter pour une tablette en lieu et place d’un PC peut avoir de nombreux avantages. Plus simples à transporter et extrêmement polyvalents, ces petits appareils possèdent de nombreux avantages au quotidien. La Tab Plus de Lenovo en est l’exemple parfait. Équipée d’un écran 2K de 11,5 pouces, celle-ci est en effet très confortable à utiliser, et son écran tactile, couplé à un stylet, permet de travailler en toute simplicité.

Tab Plus // Source : Lenovo

Doté d’un système sonore de qualité, cette tablette est aussi parfaite pour diffuser vos morceaux préférés pendant que vous travaillez ou vous livrez à une autre activité. Envie de jouer ? Vous pouvez accéder à un vaste catalogue de jeux grâce à la boutique Android. Et quand vous ne vous en servez pas, il suffit de l’installer sur son support de charge pour la métamorphoser en cadre photo numérique ou en horloge.

Pendant les soldes d’hiver de Lenovo, cette tablette bénéficie d’une réduction de 31 % qui la fait tomber à 259 euros. Mieux, à ce prix, elle est livrée avec une couverture et son stylet, dans un pack très complet.