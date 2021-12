Donnez une seconde jeunesse à votre PC grâce à ses disques SSD Samsung en promotion chez Boulanger

Qu’il soit interne ou externe, un disque SSD est désormais incontournable pour gagner en vitesse d'exécution et de transfert. Et en ce moment, les excellents disques SSD Samsung sont en promotion chez Boulanger.

Cela fait maintenant des années que les disques SSD ont remplacé les disques durs dans nos ordinateurs. Et pour cause : ils sont plus durables, plus rapides et aussi plus compacts, ce qui permet d’augmenter son espace de stockage et la vitesse d’exécution tout en faisant de la place dans un boîtier. Ainsi, installer ses jeux gourmands, tels que Halo Infinite ou Forza Horizon 5 permet de réduire les temps de chargement. De même pour un OS, dont la présence sur un SSD permet de faire démarrer plus rapidement l’ordinateur.

En cette fin d’année 2021, ils bénéficient d’un atout supplémentaire : une baisse de prix. En effet, Boulanger applique plusieurs promotions sur les disques SSD de Samsung, l’un des constructeurs les plus fiables dans ce domaine. Ainsi, il est possible d’économiser jusqu’à 49 euros sur un disque SSD 870 EVO de 1 To. Et ce n’est pas le seul à être concerné par cette baisse puisque les SSD 870 QVO 2 To et T7 1 To sont également soldés.

Le disque SSD Samsung 870 EVO 1 To à 109,99 euros au lieu à 159 euros (une baisse de 49,01 euros)

Le Samsung 870 EVO est la définition même d’un très bon SSD. Il opte pour le format 2,5 pouces classique, une taille standard qui lui permet de s’insérer facilement à l’intérieur d’une tour ou d’un ordinateur portable. Côté performances, il bénéficie d’une vitesse de transfert confortable, allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture. Vous pouvez stocker jusqu’à 1 To de données, comme de nombreux jeux récents.

Enfin, le SSD 870 EVO profite de la 4e génération de mémoire V-NAND, en TLC (3 bits par cellules). Chaque cellule profite d’une longévité de 500 à 1 000 cycles d’écriture, ce qui est non seulement une belle endurance, mais également la garantie d’une rapidité d’exécution accrue et d’une baisse de la consommation énergétique. Ce SSD offre une expérience utilisateur plus fluide qu’un disque dur traditionnel. Qui plus est, l’absence de pièces mécaniques lui permet de mieux résister aux chocs et aux vibrations.

Le disque SSD Samsung 870 EVO 1 To est désormais proposé à 109,99 euros chez Boulanger, contre 159 euros habituellement soit une baisse de 49,01 euros.

Le disque SSD Samsung 870 QVO 2 To à 170,07 euros au lieu de 200,07 euros (une baisse de 30 euros)

Si le disque SSD Samsung 870 QVO est identique à son prédécesseur d’un point de vue du design, le SSD 860 QVO qui est sorti en 2018, il profite de bien meilleures performances. En effet, sa vitesse de transfert culmine désormais à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Un gain de 10 Mo/s par rapport à la génération précédente. Il offre une capacité de stockage confortable culminant à 2 To.

Mieux, il profite de la technologie TurboWrite, laquelle accélère les vitesses d’écriture et maintient un niveau de performance élevé à long terme grâce à une mémoire tampon plus importante. La 4e génération de mémoire V-NAND, pour gagner en endurance, en rapidité et baisser la consommation énergétique est également de la partie. Pour le reste, sa taille est au format standard de 2,5 pouces, ce qui lui permet d’être facilement installé dans une tour ou un PC portable. Et là encore, l’absence de partie mécanique lui permet de résister aux chocs et aux vibrations pour protéger vos données.

Cet hiver, le disque SSD Samsung 870 QVO profite d’une réduction immédiate de 30 euros chez Boulanger ce qui fait tomber son prix à 170,07 euros au lieu de 200,07 euros.

Le disque SSD externe Samsung T7 1 To bleu à 139,99 euros au lieu de 149,99 euros (une baisse de 10 euros)

L’idée de trifouiller les entrailles de votre ordinateur vous effraie, mais vous avez quand même besoin de booster ses performances ? Le disque SSD externe Samsung T7 est la solution idéale. Déjà parce qu’il est facilement transportable, avec ses dimensions de 85 x 57 x 8 mm et son poids de 58 grammes. Sa coque en aluminium est solide, ce qui vous permet de l’emporter partout avec vous sans risque. Il mise bien entendu sur un port USB Type-C. Un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A sont fournis avec le SSD

Au niveau des performances, ce SSD externe n’a pas à pâlir. Il peut atteindre une vitesse de 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. Vous pouvez ainsi transférer toutes sortes de fichiers, même les plus volumineux comme des vidéos 8K. D’autant qu’il propose 1 To de stockage. Enfin, il est compatible aussi bien avec macOS/iPadOS, qu’Android, Windows et Linux. Enfin, le SSD T7 classique est sécurisé par un mot de passe.

Boulanger casse le prix du disque SSD Samsung T7 1 To et le propose désormais à 139,99 euros contre 149,99 euros en temps normal.