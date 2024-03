Test Elgato Facecam (2024) : une évolution tout en douceur pour cette webcam 1080p

Presque trois ans après sa sortie, Elgato lève le voile sur une nouvelle itération de sa Facecam. Cette nouvelle itération ne révolutionne pas les choses et semble se contenter d’apporter quelques légères améliorations en termes d’image d’ergonomie.

La webcam Elgato Facecam 2024 est un modèle destiné aux streamers ou aux professionnels désireux d’améliorer la qualité de leurs visioconférences. Toujours « limitée » aux images 1080p60, la nouvelle itération de la Facecam profite désormais d’une image non compressée HDR, plus adaptée aux conditions d’éclairage difficiles.

Pour le reste, il s’agit d’un modèle très similaire, qui reprend un design plus proche de la Facecam Pro, tout en se montrant plus compact et toujours doté d’un cache de confidentialité physique. Faisant à nouveau l’impasse sur la captation audio, cette Facecam 2024 est proposée au prix conseillé de 150 euros.

Une mini Facecam Pro

Visuellement, la Facecam 2024 a tout d’une Facecam Pro « mini ». Elle arbore ainsi une coque rectangulaire et plus allongée que sur le modèle de 2021. Entièrement en plastique noir, elle reste néanmoins imposante, surtout quand on la compare à certains modèles concurrents comme la MX Brio de Logitech.

Sur la face avant, les reliefs circulaires typiques de la marque sont toujours de la partie et apportent un peu de cachet à l’appareil. On retrouve en leur centre l’imposant capteur optique, toujours doté d’un cache de confidentialité, donc la conception a été revue. S’il était jusqu’ici complètement amovible, on profite désormais d’un cache coulissant vraiment peu pratique à l’usage.

En effet, le discret appendice permettant de le saisir est très petit et il faut appuyer fort dessus pour parvenir à le saisir et à le faire coulisser. Si à la différence du modèle Pro, ce cache a le mérite d’être présent, il reste diablement moins commode à utiliser que ce que l’on retrouve chez Logitech par exemple. La face avant dispose par ailleurs d’un indicateur lumineux, qui se pare de bleu lorsque la caméra est utilisée par un programme.

Sur le dessus, le logo de la marque est affiché en relief sur une bonne partie de la surface et se retrouve également imprimé sur la tranche droite. L’aération est assurée par des évents positionnés à l’arrière, à proximité de la connectique USB. Le câble est toujours amovible et même si ce n’est pas encore parfait, il est aussi plus souple que celui qui équipait la Facecam Pro. Autre bon point : il s’agit cette fois d’un câble USB C vers USB A qui ne nécessitera donc aucun adaptateur pour être raccordé sur un port USB classique (mais obligatoirement 3.0).

Toujours dotée d’un pas de vis standard qui lui permet d’être utilisé avec de nombreux supports, la Facecam 2024 est fournie avec un pied de fixation plutôt pratique. Celui-ci pourra servir à la poser sur une surface plane, mais surtout à l’installer au sommet d’un écran en s’adaptant à sa légère tout en permettant d’ajuster l’inclinaison de la caméra. C’est une des autres vraies nouveautés du modèle 2024 qui reprend ici un support compact et semblable à celui du modèle Pro.

Une pléthore de réglages grâce à Camera Hub

L’application compagnon Camera Hub permet d’ajuster de nombreux réglages de la la Facecam 2024. À commencer par le cadrage, qui peut être modifié à la volée et pour lequel il est possible de conserver quatre préréglages. Ce réglage s’associe au zoom (logiquement numérique) et autorise maintenant un suivi automatique du visage grâce aux cartes RTX. Cette fonctionnalité, bien qu’intéressante sur le papier, n’a finalement pas réellement d’intérêt du fait du mouvement très saccadé qui supprime le côté « naturel » du cadrage.

Pour aller plus loin, on y retrouve aussi des réglages d’image pour ajuster le contraste, la saturation et la netteté. De la même, l’exposition pourra être modifiée facilement, ou laissée en automatique, avec en plus la présence d’un paramètre dédié à la plage dynamique et à la balance des blancs. Enfin, la Facecam 2024 intègre une réduction de bruit définissable sur trois niveaux d’intensité.

Toujours très associé à NVIDIA, Elgato ajoute de nouveau différents effets d’arrière-plan, qui nécessitent l’installation d’un module supplémentaire. Il reste assez dommageable de devoir utiliser un module externe pour encadrer ces paramètres, alors que la plupart des outils de visioconférence savent le faire sans aide extérieure.

Une captation très correcte et sans prise de tête

Contrairement au modèle Pro, la Facecam 2024 délivre une image très correcte dès sa sortie de boîte. Là où sa grande sœur était à la peine, l’exposition automatique fonctionne ici très bien et permet d’obtenir une luminosité correcte au niveau du sujet, et ce, même avec un arrière-plan lumineux. En condition normale, avec une grande fenêtre en guise de source lumineuse, l’image est donc tout à fait exploitable, malgré la présence d’un léger voile terne, principalement lié à la plage dynamique par défaut. Le bruit, même s’il est présent, reste complètement acceptable.

Ce bruit numérique est d’autant plus présent en basse luminosité, mais là encore, rien de catastrophique. Surtout, avec un moniteur comme seule source lumineuse, l’image capturée est globalement très correcte et ne souffre d’aucun défaut majeur, si ce n’est le grain apporté par le bruit. Ce dernier pourra d’ailleurs être lissé à grâce à la réduction de bruit proposée dans Camera Hub.

Lumière naturelle Basse luminosité

Enfin, en condition « studio », avec une source lumineuse dédiée et différents éclairages d’ambiance disposés un peu partout dans la pièce, la Facecam 2024 montre quelques signes de faiblesses avec une plage dynamique classique. En revanche, en activant le mode HDR, les choses s’améliorent grandement et les images capturées sont très convaincantes. Seules les sources lumineuses directes ont alors tendance à scintiller légèrement.

SDR HDR

Comparativement à la Facecam Pro, ce nouveau modèle se montre finalement plus commode à l’utilisation, car il demande moins de réglages pour obtenir une image correcte. En revanche, la Facecam 2024 capture des images globalement moins nettes, bien que cela n’ait pas réellement d’impact, surtout si l’objectif est d’afficher votre trombine dans le coin d’un stream Twitch. Point important : la Facecam 2024 ne propose pas de mise au point ajustable. La longueur focale est cependant suffisamment importante pour que toute l’image soit nette, même à courte distance.

Pour finir, il est à noter que notre modèle de test souffre d’un léger défaut d’alignement de l’optique. En effet, alors que la caméra est parfaitement centrée et alignée sur notre moniteur, et que je le suis également, l’image capturée est décalée de quelques centimètres. Nous n’avons cependant pas vu vérifier si ce problème était présent sur un autre exemplaire.

Prix et disponibilité de la webcam Facecam 2024

La Facecam 2024 est disponible au prix conseillé de 150 euros.