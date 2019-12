Le suisse Logitech est fier d’annoncer que sa branche gaming est désormais « Carbon neutral ». En clair, cette division du fabricant de périphériques PC élimine à présent autant de carbone qu’elle en émet dans l’atmosphère en commercialisant ses produits. Une belle avancée.

En matière d’écologie et de développement durable, le monde de la Tech met petit à petit la main à la pâte. Apple propose ainsi un MacBook Air et un Mac Mini fabriqués en aluminium 100% recyclé (tout en préconisant une extraction responsable de l’or utilisé dans ses appareils), Dell s’investit de manière croissante dans le recyclage des déchets électroniques et Logitech fait passer sa branche gaming dans l’ère du « carbon neutral ». Cette certification, acquise récemment par le groupe, atteste que Logitech élimine désormais autant de CO2 qu’il en émet pour fabriquer et commercialiser ses produits dédiés aux joueurs et leurs emballages. Une première étape pour le fabricant suisse de périphériques PC, qui s’était engagé, suite aux accords de Paris sur le climat, à réduire drastiquement son empreinte carbone.

Logitech, l’un des groupes les plus impliqués dans le développement durable

Comme le rapporte MSPowerUser, les engagements de Logitech sont clairs. La firme souhaite utiliser exclusivement de l’énergie renouvelable pour ses activités à l’horizon 2030. En attendant, le groupe est fier d’annoncer que l’empreinte carbone des matériaux utilisés pour ses périphériques gaming est nulle, et que le design, la fabrication, le packaging, l’expédition, et le recyclage de ces derniers revient à zéro émission de CO2 dans l’atmosphère. Dans son communiqué, le groupe explique par ailleurs avoir réduit la quantité de plastiques utilisés dans ses produits gaming et avoir favorisé les appareils rechargeables pour limiter au maximum le recours à des piles électriques, plus polluantes.

« Depuis plus d’une décennie, Logitech travaille activement à minimiser son empreinte climatique tout en concevant et fournissant des produits qui aident à améliorer le monde. En tant que petite entreprise évoluant sur un marché mondial, nous apprécions la valeur de la collaboration et, aujourd’hui, nous nous engageons publiquement à participer aux efforts mondiaux visant à co-créer un monde plus durable », explique Bracken Darrell, CEO de Logitech. Modeste, l’intéressé admet toutefois que « la croissance de Logitech n’est pas sans impact sur l’environnement ». « Bien que nous ayons fait des progrès, nous n’en sommes qu’au début de nos efforts (…) en matière de durabilité », ajoute-t-il.

Toujours selon MSPowerUser, Logitech a en outre réduit de 17 000 tonnes les émissions de carbone de son usine de Suzhou, en Chine, tout en alimentant à 75% ses sites de production en énergie renouvelable.