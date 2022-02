Luminar Neo, l’outil de retouche photo à l’IA qui bosse presque tout seul

Skylum, l’éditeur de photos de Luminar AI, a dévoilé jeudi un nouveau logiciel basé une fois de plus sur l’intelligence artificielle. Luminar Neo va apporter notamment le rééclairage des photos en un clic et éliminer tous les éléments qui pourraient gêner.

La photo que vous avez en tête quand vous voyez une scène, le résultat sur l’appareil après l’avoir prise. Parfois, ce sont deux mondes assez différents si vous n’êtes pas un photographe aguerri à l’œil affûté. Heureusement pour cela, et pour les professionnels aussi, de plus en plus de logiciels sont désormais disponibles pour corriger encore plus facilement qu’avant les petits défauts, rééquilibrer les couleurs, effacer des éléments gênants, etc. Les mots clés deviennent simplicité d’usage et flexibilité.

Skylum s’est fait une spécialité dans ce domaine en s’appuyant notamment beaucoup sur l’intelligence artificielle pour faciliter en grande partie la tâche des utilisateurs. Luminar AI en était une première et parfaite illustration dans sa capacité à comprendre une scène en photo et à la retravailler en quelques clics pour un rendu impeccable.

Simplicité et facilité d’usage

L’éditeur de photo revient à la charge avec Luminar Neo, un tout nouvel outil de retouche qui mise sur l’IA et sa rapidité d’exécution, mais en voulant encore plus simplifier les choses. Une sorte de Photoshop facilité où l’IA serait un assistant de choc notamment pour gérer les masques et les calques.

Ainsi, Luminar Neo va introduire plusieurs technologies d’édition de photo afin d’obtenir « le rendu imaginé lors de la prise de la photo ». Cela se traduit par l’ajout d’options créatives plus nombreuses et de plus de 100 fonctions d’éditions réparties en 4 catégories (outils de base, créatif, portrait et professionnel). Vous y retrouverez aussi une grande partie des outils de Luminar AI.

De beaux portraits bien éclairés sans effort

À l’ouverture d’une photo, l’IA identifie chaque élément de l’image et génère des masques automatiquement grâce à la fonction Masque AI. Vous pourrez ainsi mieux détourer automatiquement l’arrière-plan pour le remplacer, appliqué un outil sur une partie de l’image seulement et plus la totalité. Le nouveau moteur de traitement d’image intégré est à l’origine des nouvelles capacités de Luminar Neo et d’une amélioration notable des performances ou encore de la rapidité de traitement, promet Skylum.

L’une des fonctions les plus impressionnantes sera sans doute Rééclairage AI qui analyse l’image et construit une carte 3D de l’image 2D pour calculer la profondeur d’image. Ainsi, il sera encore plus simple de gérer l’éclairage et la chaleur des couleurs de manière précise, le premier ou l’arrière-plan différemment, corriger facilement les portraits pour éviter un sujet sous-exposé. Car Rééclairage AI va réussir à corriger les zones compliquées sans toucher au reste. Luminar Neo permet aussi de supprimer des arrière-plans des portraits grâce à une IA capable de détourer les éléments plus facilement, d’identifier encore plus d’objets qui pourront alors être masqués.

En plus des outils habituels (développement RAW, réduction de bruit, noir et blanc, suggestions, paramètres prédéfinis…), Luminar Neo permet aussi facilement de remplacer le ciel, changer l’atmosphère, la tonalité d’un visage, la structure de la photo, etc. tout ça grâce à l’IA. On note aussi la fonction Suppression des lignes qui identifie les câbles et peut les supprimer du paysage.

Photo avec fils électriques Photo sans fils électriques avec Luminar Neo

La retouche photo du smartphone au PC de manière fluide

Autre fonction non négligeable : le partage de photos entre le bureau et son appareil mobile grâce à Luminar Share. Vous pourrez ainsi récupérer et éditer facilement les photos de votre mobile dans Luminar Neo. Il s’agit d’une technologie de mise en miroir qui permet aussi de visualiser sur le smartphone ou la tablette les retouches encours dans le logiciel. De quoi pouvoir les partager encore plus facilement par la suite.

Un accès anticipé est proposé pour profiter des fonctions de base du logiciel (outils de préréglages et calques). D’autres mises à jour gratuites apporteront ensuite le Masque AI et la Suppression d’arrière-plan AI au printemps, puis le masquage automatique d’une image par IA.

Luminar Neo est disponible dès maintenant sur PC Windows et macOS en tant qu’application autonome. L’éditeur est proposé comme plug-in pour Lightroom Classic et Photoshop, ainsi que comme extension pour Apple Photos.

