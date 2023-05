Le OnePlus 12 aurait trouvé de quoi causer du tracas au Galaxy S23 UItra

Le prochain OnePlus pourrait intégrer un périscope, offrant un facteur de zoom plus important que le téléobjectif du OnePlus 11. Explications.

En matière de photographie sur smartphones, il y a une catégorie bien particulière de smartphones ultra haut de gamme qui peuvent regarder les autres de haut : ceux qui possèdent un « zoom » périscopique, comprendre par là un téléobjectif avec un facteur de zoom plus important. S’il y a un X5 ou X10 sur un téléphone, c’en est généralement un.

Il y a assez peu de candidats en la matière. Le plus connu étant le Galaxy S23 Ultra, on peut également citer un Honor Magic 5 Pro ou un Google Pixel 7 Pro. Alors qu’il se murmure qu’Apple en ajouterait un périscope sur son iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra selon les sources), c’est au tour de OnePlus d’embarquer dans ce train.

Une option en cours de test

Selon Digital Chat Station, leaker prolifique officiant sur Weibo (via 9to5 Google), le prochain OnePlus intègrerait un périscope. Tout du moins, l’option serait actuellement testée par les équipes du groupe chinois, ainsi que sur un futur Realme, qu’on imagine appartenir à la gamme GT.

En toute logique, cela voudrait dire qu’on verrait apparaitre un module photo supplémentaire au dos du OnePlus 12, qui pourrait conserver un zoom intermédiaire autour de X2 ou X3. Pour rappel, la marque On ignore à ce stade quel facteur de zoom viserait OnePlus pour ce périscope, les options les plus classiques étant X5 et X10.

Une sortie du OnePlus 12 menacée

Tout cela pourrait être une excellente nouvelle pour celles et ceux intéressés par le prochain OnePlus, si seulement la marque était dans une meilleure forme. En effet, les rumeurs pointent vers une sortie du marché français, voire européen.

Oppo la maison mère, serait en train de faire ses valises, et elle pourrait bien emporter avec elle la filiale OnePlus. Si ce scénario catastrophe se confirme, il resterait tout de même un espoir aux fans de OnePlus : la vente en ligne sans conserver une filiale en France. À voir comment tout cela se décante dans les mois à venir, mais une chose est sûre : la sortie d’un OnePlus 12, aussi intéressant soit-il, dépend moins de l’intérêt du public pour celui-ci que de la capacité de OnePlus à le faire parvenir jusqu’à nous.

