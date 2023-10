Capteur photo 432 mégapixels : le doux rêve de Samsung pour un futur Galaxy S Ultra

Samsung travaillerait sur un nouveau capteur photo à la définition record : 432 mégapixels dans un futur smartphone.

La course aux mégapixels fait rage sur smartphone depuis plusieurs années. Elle est notamment poussée par Samsung, dont une partie de la stratégie photo repousse sur l’augmentation de la définition des capteurs. Dernier exemple en date, le Galaxy S23 Ultra et son capteur de 200 mégapixels.

On pense savoir depuis plusieurs semaines que le fabricant aimerait aller encore plus loin avec l’élaboration d’un capteur de 440 mégapixels, mais il va se falloir montrer patient.

Pas avant le Galaxy S26 Ultra

C’est le leaker @Tech_Reve qui discute depuis cet été de l’idée d’un capteur 440 mégapixels par Samsung. Il serait plus précisément de 432 mégapixels et serait commercialisé sous deux références aux caractéristiques très proches : IsoCell HW1 et HW2. La taille serait proche d’un pouce.

Surtout, il ne faudrait absolument pas l’attendre pour le Galaxy S24 Ultra attendu pour le début de l’année 2024, ou même pour le Galaxy S25. En effet, d’après le leaker, il faudrait au moins attendre le Galaxy S26 Ultra pour voir ce projet arriver à son terme. Autant dire qu’il s’agit d’une fuite à prendre avec des pincettes. Avec un tel calendrier, et même si le leaker a vu juste, il y aurait du temps pour Samsung de remanier son objectif ou même d’abandonner un tel projet.

Quoi qu’il en soit, cela dénote que Samsung souhaite continuer à augmenter drastiquement le nombre de mégapixels de ses smartphones. Il faudra également que la firme continue de développer des puces Exynos capable de gérer autant de pixels.