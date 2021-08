Polaroid Now+, l’appareil photo instantané pour créatifs qui se connecte aussi

Polaroid a dévoilé un nouvel appareil photo qui mêle photo instantanée et photo numérique sur papier. Le Polaroid Now+ reprend les codes de la gamme et y ajoute une compatibilité avec l’application maison, mais aussi des filtres physiques pour offrir plein de possibilités aux photographes les plus créatifs.

Polaroid continue sa modernisation. Parallèlement à ses appareils « plus traditionnels », le pionnier de la photo instantanée bonifie sa gamme de modèles connectés. Voici donc venu le Polaroid Now+, un appareil photo nativement analogique, mais qui profite de plusieurs atouts via l’application Polaroid Originals.

Celui-ci garde donc l’allure caractéristique des produits emblématiques de la marque. Il se recharge en USB-C, dispose d’un autofocus, d’un flash dynamique et d’un retardateur comme le Polaroid Now, son aîné sorti en 2020. La nouvelle mouture dispose en prime d’un trépied pour mieux stabiliser l’appareil.

Des filtres physiques et une application pour les plus créatifs

Le Polaroid Now+ promet une meilleure qualité photo, avec des couleurs plus vibrantes grâce à un capteur photo plus efficace. Et pour la première fois, cinq filtres physiques colorés à fixer sur l’objectif sont inclus dans la boîte pour embellir vos photos sur le coup et leur apporter une touche de créativité avant même d’utiliser l’application compagnon. Une pochette de transport pour ranger les filtres est également fournie.

Car l’autre atout du Polaroid Now+, c’est sa compatibilité avec votre smartphone. Connecté en Bluetooth, vous allez pouvoir profiter de l’app Polaroid Originals pour ajouter des effets à vos photos, faire du light painting, améliorer la double exposition ou utiliser un mode manuel. Vous pourrez ensuite déclencher la prise (ou plutôt l’impression) sur votre appareil photo.

Par rapport au modèle précédent, deux modes font leur apparition : la priorité ouverture et le mode trépied. Ils permettront d’améliorer la profondeur de champ sur vos clichés et de jouer avec les expositions longues. Vous pourrez toujours vous servir de l’application pour également transformer vos photos numériques en photo instantanée et même créer des combos de clichés avant de les imprimer sur le papier de l’appareil.

Prix et disponibilité du Polaroid Now+

L’appareil est d’ores et déjà disponible en gris bleu, blanc et noir au prix de 149,99 euros sur le site de Polaroid.

Si vous préférez les modèles plus compacts, mais pas connectés, Polaroid a aussi récemment dégainé le Polaroid Go. Un appareil photo qui tient au creux de la main, mais regorge de tout le savoir-faire maison. C’est à ce jour le plus petit produit de la gamme et il fonctionne avec une taille différente de papier. Mais l’effet est toujours garanti (119,99 euros).