Nextbase iQ officialisée : une nouvelle dashcam 4K à la fois intelligente et au look moderne

Nextbase a présenté une toute nouvelle dashcam dans le cadre du CES 2022, en mettant l’accent sur la connectivité, l’intelligence artificielle et la qualité vidéo.

L’entreprise britannique Nextbase a profité du CES 2022, qui se tient à Las Vegas toute la semaine, pour ajouter à son catalogue déjà bien fourni une toute nouvelle dashcam répondant au nom de Nextbase iQ. Et le gros changement que l’on peut observer par rapport à sa gamme actuelle se situe au niveau du design.

Ici, Nextbase a joué la carte de la modernité avec des lignes plus rondes et un look plus classe. En photo, c’est en tout cas une réussite. Au niveau des fonctionnalités embarquées, la dashcam mettra l’accent sur la sécurité avec de multiples fonctions.

NXT Video, par exemple, permet de « capturer avec plus de précision les détails du trajet (plaques d’immatriculation, les panneaux de signalisation, etc.) à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule », explique la marque. Emergency SOS, déjà testée sur la Nextbase 622 GW, sera aussi de la partie : elle permet de prévenir les urgences après un accident en transmettant sa localisation.

De la 4K à l’avant

De son côté, le Driver Aware (DMS) est un système de surveillance du conducteur qui lui permet de lutter contre la somnolence au volant ou toute autre forme de distraction. La Nextbase iQ embarque aussi l’ADAS, un dispositif d’aide à la conduite qui « surveille la route et les voitures qui précèdent, avertissant les conducteurs du danger que représentent les véhicules et les piétons ».

Du côté de la qualité vidéo, Nextbase reprend la formule technique déjà observée sur plusieurs de ses produits : à l’avant, la caméra est ainsi capable de filmer en 4K, contre du 1440p à l’arrière. De jour comme de nuit. Mais attention à ne pas tomber dans les mêmes travers que la Nextbase 622 GW, dont la qualité vidéo laissait à désirer en faible luminosité.

Le système de commande vocale permettra quant à lui d’activer, grâce à votre voix, le mode Témoin, qui enregistre instantanément une séquence vidéo et le « partage en temps réel sur le cloud ».

Votre dashcam dans votre poche

Et pour avoir un accès constant à vos vidéos, l’application Nextbase iQ est là pour vous servir. Mieux encore, « les conducteurs peuvent recevoir des notifications d’incidents instantanément lorsqu’ils sont loin du véhicule et accéder aux images ». Pour ce faire, la dashcam s’appuie d’ailleurs sur une fonction nommée Smart Sense Parking.

Cette dernière est en mesure d’enregistrer une séquence juste avant ou après un incident lorsque votre véhicule est stationné. Que ce soit les autres automobiles, les piétons ou les cyclistes, le système parvient à garder un œil sur l’ensemble des usagers se situant aux alentours.

Nextbase n’a pas précisé le prix et la date de sortie de sa Nextbase iQ.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.