Sigma annonce un zoom à tout faire… plus lumineux que vous ne le pensez

En cette rentrée 2024, Sigma lance un nouvel objectif intrigant : le 28-105 mm f/2,8 DG DN Art. Ce zoom plein format, décliné en montures E et L, se distingue par sa polyvalence, mais aussi et surtout par sa luminosité et son ouverture constante.

Le Sigma 28-105 mm f/2,8 DG DN Art monté sur un full frame Sony, pour illustration // Source : Sigma

Moins encombrant, plus lumineux, et probablement plus polyvalent que le Tamron 50-400 mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD dont nous vous parlions il y a peu, le Sigma 28-105 mm f/2,8 DG DN Art s’apprĂŞte Ă faire son entrĂ©e dans deux grandes familles d’objectifs « Full Frame ». D’ores et dĂ©jĂ disponible en prĂ©commande, ce zoom grand format est en effet attendu sur les montures E (Sony) et L (Leica et Lumix), Ă compter du 26 septembre prochain. Son tarif, sans surprise, le positionne sur le haut de gamme, avec un ticket d’entrĂ©e Ă 1 649 euros.

Il faut dire que cette nouvelle optique est avantageuse, avec une plage focale qui s’Ă©tire donc entre 28 et 105 mm, et une ouverture Ă f/2,8, que vous soyez en grand-angle… ou Ă fond de zoom.

Ă€ titre d’exemple, le 28 mm correspond peu ou prou Ă ce qu’on trouve sur un capteur photo principal de smartphone, tandis que le 105 mm va permettre un zoom optique x3,75. Le principal intĂ©rĂŞt de cette optique est nĂ©anmoins son ouverture constante, permettant de conserver une grande luminositĂ© de f/2,8 Ă 28 mm comme Ă 105 mm.

Des caractĂ©ristiques qui ne sont pas sans rappeler celles d’un ancien objectif Sigma, que les photographes officiants dĂ©jĂ dans les annĂ©es 90 ont sĂ»rement connu : le 28-105 mm f/2,8-4 Aspherical, souligne Phototrend. Le site spĂ©cialisĂ© rappelle en outre que cette nouvelle optique Sigma n’a Ă l’heure actuelle qu’un seul vĂ©ritable rival : le RF 24-105 mm f/2,8 L IS USM Z chez Canon. Ce dernier a toutefois pour inconvĂ©nient d’ĂŞtre nettement plus encombrant.

Coup de force photographique

Et pour cause, ce nouveau Sigma 28-105 mm f/2,8 DG DN Art ne dépasse pas les 16 cm de long, pour 8,8 de diamètre et 990 grammes en version Sony (995 g en monture L) ; tandis que son concurrent signé Canon monte à près de 20 cm de long pour 1,4 kg. Les deux optiques sont néanmoins de même longueur, peu ou prou, à fond de zoom.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

CĂ´tĂ© Ă©quipement, le Sigma 28-105 mm f/2,8 arbore un loquet de verrouillage (pour le transport), mais aussi dont deux boutons AFL paramĂ©trables, un anneau de contrĂ´le de l’ouverture, une bague de zoom (bien sĂ»r), un commutateur AF/MF, ainsi qu’un interrupteur vouĂ© Ă la bague d’ouverture. Il profite par ailleurs d’une tropicalisation, lui permettant de rĂ©sister Ă la poussière et aux projections, et un porte-filtre Ă 82 mm.

Sur le plan optique, Sigma Ă©voque pour le reste 18 élĂ©ments rĂ©partis en 13 groupes, censĂ©s offrir une image nette et rĂ©duire au maximum les effets d’aberrations chromatiques. On apprend par ailleurs que la mise au point peut se faire Ă une distance de 40 cm seulement sur l’ensemble de la plage focale… mais attention : pour gagner en lĂ©gèretĂ© Sigma fait sans stabilisation optique sur cet objectif, comptant par consĂ©quent sur la stabilisation intĂ©grĂ©e au boĂ®tier et sur l’ouverture Ă f/2,8 pour limiter les dĂ©gâts Ă fond de zoom.