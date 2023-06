L’Apple Vision Pro n’est pas assez cher pour vous ? Ce modèle en or 18 carats s’affiche à 40 000 dollars

Caviar, l'entreprise russe spécialisée dans la modification de smartphones à destination des ultra riches (du moins ceux qui veulent le montrer), a dévoilé sa version bling-bling de l'Apple Vision Pro.

Vous vous rappelez de l’équipementier russe Caviar ? Eh bien il a encore sévi. À l’origine de versions bien à lui des iPhone 14 Pro, mais aussi de coques pour iPhone et Apple Watch, de versions modifiées des derniers flagships de Samsung, ou même de trottinettes en or massif, l’entreprise s’est livrée à un exercice de customisation voué cette fois… à l’Apple Vision Pro.

Sous la direction de Caviar, le casque de réalité mixte d’Apple troque la sobriété de l’aluminium et du verre pour une coque de 1,5 kg en or massif 18 carats… quitte à rendre l’ensemble infernal à porter. Heureusement, la visière en or massif, qui peut être redressée, peut aussi être retirée pour rendre cette version bling-bling du casque un peu moins lourde et contraignante à l’usage.

40 000 dollars et une poignée d’exemplaires seulement

Caviar dit quoi qu’il en soit s’être inspiré de lunettes Tom Ford et d’un masque de ski Gucci pour aboutir au design de « son » Vision Pro. Le bandeau arrière du casque est pour sa part en cuir Connolly, connu dans le monde automobile et « réputé pour ses propriétés raffinées et durables, qui ajoutent une touche de sophistication supplémentaire », explique pour sa part SparrowNews, visiblement très emballé. Les motifs apposés sur le cuir évoquent vaguement, quant à eux, le style de la maroquinerie Louis Vuitton.

Source : Caviar

Annoncé à 40 000 dollars, ce Vision Pro modifié n’arrivera toutefois pas sur le marché avant plus d’un an. Caviar doit en effet attendre qu’Apple lance son casque (attendu début 2024), avant de pouvoir en acheter 24 exemplaires qui devront alors être modifiés un à un par la suite. Ces 24 unités seront les seules commercialisées, ce qui fera de ce produit l’un des articles tech les plus rares au monde. Reste maintenant à savoir s’il sera, aussi, l’un des plus recherchés.

