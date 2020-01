Caviar dévoile son « Cyberphone », un iPhone 11 Pro aux allures de Cybertuck

Combiner les lignes angulaires du Cybertruck de Tesla aux derniers raffinements de l'iPhone 11 Pro. C'est le concept du Cyberphone, la dernière modification d'iPhone ourdie par le russe Caviar, spécialiste des smartphones « pimpés »... souvent à l'outrance.

Habitué aux détournements aussi luxueux que tape-à-l’œil des meilleurs smartphones du marché, Caviar lançait en 2018 un Galaxy Note 9 équipé à son dos d’une couche d’or pur d’un kilogramme, pour la bagatelle de 50 420 euros. Fin décembre, c’était au tour de l’iPhone 11 Pro de passer entre les mains de l’accessoiriste le plus apprécié des oligarques russes… pour en ressortir bardé d’or et de diamants, et voir son prix passer à plus de 100 000 dollars.

En comparaison, le Cyberphone, dernière création de Caviar, paraît ainsi presque fade. Son concept ? Ajouter à un iPhone 11 Pro (ou 11 Pro Max) un châssis inspiré de la carrosserie du Cybertruck de Tesla.

« Contactez-nous pour connaître le prix »

« Le design du châssis est inspiré de la géométrie du Tesla Cybertruck. En même temps, il est amélioré d’un point de vue esthétique », assure Caviar sur la page officielle du produit. Sans surprise, le groupe fait ici l’impasse sur l’or pour un châssis en titane dont les contours sont conçus pour résister aux chocs.

Caviar propose par ailleurs un protège-écran avec son Cyberphone. Il s’agit dans les faits d’une plaque de métal reprenant vaguement l’apparence de la benne du Cybertruck. Son objectif est double : protéger l’écran lors de chutes, tout en servant de support, une fois déplié, pour consulter du contenu vidéo par exemple.

Crédit : Caviar Crédit : Caviar

Côté prix, la fiche produit du Cyberphone affiche en bas de page un tarif unique de 16 030 dollars, sans précision du modèle concerné (iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max) ou de sa capacité de stockage (64, 256 ou 512 Go). Il s’agit vraisemblablement du tarif pour la déclinaison la plus haut de gamme de l’appareil.

Toujours sur cette même fiche, Caviar encourage les acheteurs potentiels à solliciter eux-mêmes la grille tarifaire de sa nouvelle création. Ce que nous avons fait… pour obtenir une réponse par Whatsapp quelques minutes plus tard : 5256 dollars pour l’iPhone 11 Pro en version 64 Go était-il indiqué. Nous avons contacté Caviar pour en savoir plus sur les prix pratiqués pour les autres modèles disponibles.

L’appareil est produit à seulement 99 exemplaires, ce qui laisse effectivement augurer de tarifs salés, propres à un smartphone produit en très petite quantité et distribué au compte-goutte.