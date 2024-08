Pico 4 Ultra annoncé : voici comment ce casque VR veut détrôner le Meta Quest 3

Avis aux amateurs de réalité virtuelle : un nouveau concurrent sérieux vient d’entrer dans l’arène. Le Pico 4 Ultra, successeur du Pico 4, débarque avec des atouts technologiques qui pourraient bien faire de l’ombre au Meta Quest 3.

Pico 4 Ultra // Source : Pico

Le Pico 4 Ultra, tout juste annoncé par ByteDance, marque une évolution importante par rapport à son prédécesseur, le Pico 4. Mais attention, ne vous y trompez pas : ce n’est pas un simple rafraîchissement, c’est une véritable montée en gamme qui vise directement le haut du panier du marché VR grand public.

Le cœur de cette évolution, c’est l’adoption du processeur Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, le même que l’on retrouve dans le Meta Quest 3. Mais là où Pico se démarque, c’est avec ses 12 Go de RAM, contre 8 Go pour son concurrent direct. Concrètement, ça veut dire quoi ? Tout simplement, plus le casque a de RAM, plus il peut jongler facilement entre différentes tâches. Pour nous, utilisateurs, ça se traduit par une expérience plus fluide, notamment quand on fait du multitâche en VR ou qu’on lance des jeux gourmands en ressources.

Un bond en avant pour la réalité mixte

L’une des évolutions les plus marquantes du Pico 4 Ultra concerne ses capacités en réalité mixte. Exit la caméra monoculaire du Pico 4, place à un système binoculaire avec deux capteurs de 32 mégapixels. C’est du lourd, mais attention aux effets d’annonce : en pratique, le casque utilise une technique appelée « pixel binning » qui combine les informations de 4 pixels en 1 pour obtenir une image de 8 mégapixels.

Pico 4 Ultra // Source : Pico

Résultat ? Pico annonce une résolution angulaire de 20,6 pixels par degré (PPD) pour le passthrough (afficher la réalité dans le casque), contre 18 PPD pour le Quest 3. C’est mieux sur le papier, mais il faudra voir à l’usage si la différence est vraiment perceptible. Ce qui est sûr, c’est que cette amélioration devrait permettre une meilleure immersion lors des expériences en réalité mixte, où le virtuel se superpose au réel.

Pico 4 Ultra // Source : Pico

Petit bonus non négligeable : le Pico 4 Ultra est capable de capturer des vidéos 3D en 2048 par 1536 pixels à 60 FPS. De quoi créer du contenu immersif facilement, même si on est loin des capacités d’un équipement pro.

Pico frappe fort sur le confort

ByteDance n’a pas négligé l’aspect pratique de son casque. La batterie, située à l’arrière pour un meilleur équilibre (contrairement au Quest 3 qui la place à l’avant), offre une capacité de 21,9 Wh.

C’est légèrement plus que le Pico 4 d’origine, mais ce qui impressionne vraiment, c’est la vitesse de charge : 45 W contre 20 W pour le Quest 3. En théorie, vous pourriez recharger votre casque de 0 à 100 % en moins d’une heure. De quoi limiter les temps morts entre deux sessions de VR.

Côté confort, Pico reste fidèle à son design avec une sangle semi-rigide non remplaçable. C’est un choix qui divise : certains apprécient la stabilité, d’autres préfèrent la modularité offerte par Meta. À vous de voir ce qui compte le plus pour vous.

Tableau comparatif : Pico 4 Ultra vs Quest 3 vs Pico 4

Caractéristiques Pico 4 Ultra Quest 3 Pico 4 Lancement 2024 2023 2022 Champ de vision 105° × 105° 110° × 96° 105° × 105° Ajustement du relief oculaire ❌ ✅ ❌ Pixels par œil 2160×2160 2064×2208 2160×2160 Taux de rafraîchissement max 90 Hz 120 Hz 90 Hz Processeur Snapdragon XR2 Gen 2 (4nm) Snapdragon XR2 Gen 2 (4nm) Snapdragon XR2 Gen 1 (7nm) RAM 12 Go 8 Go 8 Go Passthrough Binoculaire (20.6 PPD) Binoculaire (18 PPD) Monoculaire Détection de profondeur ✅ ✅ ❌ Type de sangle Semi-rigide (non remplaçable) Souple (remplaçable) Semi-rigide (non remplaçable) Wi-Fi 7 6E 6 Emplacement batterie Arrière Avant Arrière Capacité batterie 21,9 Wh 18,9 Wh 20,4 Wh Vitesse de charge 45 W 20 W 20 W Capture vidéo spatiale ✅ ❌ ❌ Stockage 256 Go 128 G o / 512 G o 128 G o / 256 G o

L’écosystème logiciel : le nerf de la guerre

Côté matériel, le Pico 4 Ultra a de sérieux arguments. Mais dans le monde de la VR, le hardware n’est qu’une partie de l’équation. ByteDance semble l’avoir bien compris et mise gros sur l’aspect logiciel.

Le système d’exploitation Pico OS va recevoir des mises à jour majeures, avec notamment la possibilité de positionner librement des fenêtres dans l’espace, à la manière de ce que proposent Apple avec visionOS ou Meta avec Horizon OS. C’est un pas de plus vers l’utilisation de la VR comme véritable espace de travail et de divertissement polyvalent.

Pico 4 Ultra // Source : Pico

Autre point fort : la possibilité de diffuser sans fil le contenu de votre PC, Mac, iOS ou appareil Android dans des fenêtres virtuelles. Si ça fonctionne aussi bien que promis, ça pourrait être un vrai game-changer pour l’utilisation quotidienne du casque.

ByteDance frappe également fort avec le lancement de sa propre boutique d’applications Android 2D sur Pico, du moins en Chine pour le moment. Avec des apps populaires comme Douyin (la version chinoise de TikTok) ou iQIYI (l’équivalent local de Netflix), Pico tente de créer un écosystème complet autour de son casque.

Pour l’instant, le Pico 4 Ultra n’est annoncé qu’en Chine, au prix de 4300 yuans (environ 600 dollars). C’est compétitif face au Quest 3, mais le vrai défi pour ByteDance sera de percer sur les marchés internationaux.

Le casque a récemment été certifié par un régulateur sud-coréen, ce qui laisse présager une sortie au-delà des frontières chinoises. Mais pour vraiment rivaliser avec Meta à l’échelle mondiale, Pico devra non seulement proposer un hardware performant, mais aussi un catalogue d’applications et de contenus à la hauteur des attentes des utilisateurs occidentaux.

