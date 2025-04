Pico 4 Ultra : ce sérieux rival au casque VR Meta Quest 3 devient plus intéressant avec cette offre Amazon

Si vous envisagez d’opter pour un casque de rĂ©alitĂ© virtuelle, le Pico 4 Ultra est un très bon choix. C’est une bonne alternative au Meta Quest 3 qui est d’ailleurs moins chère en passant de 599 euros Ă 549 euros sur Amazon.

Pico 4 Ultra // Source : site officiel

AnnoncĂ© en aoĂ»t 2024, le Pico 4 Ultra est un casque VR qui vient remplacer le Pico 4 avec une fiche technique bien plus intĂ©ressante : il propose un processeur plus puissant, nouveau système binoculaire, mises Ă jour majeures du système d’exploitation Pico OS, bon confort… Bref, ce nouveau casque VR a tout pour ĂŞtre un concurrent sĂ©rieux du Meta Quest 3. Et s’il n’est pas accessible Ă toutes les bourses, aujourd’hui, son prix s’allège de 50 euros.

Le Pico 4 Ultra en résumé

Un processeur Snapdragon XR2 Gen 2 + 12 Go de RAM

Un système binoculaire avec deux capteurs

La diffusion sans fil du contenu d’un ordinateur ou d’un appareil Android dans des fenĂŞtres virtuelles

Le casque VR Pico 4 Ultra est affiché à 599 euros, mais en ce moment, il est en promotion à 549 euros sur Amazon.

Un casque VR qui se rapproche du Meta Quest 3

Le casque de rĂ©alitĂ© virtuelle Pico 4 Ultra est tout sauf un simple rafraĂ®chissement de son prĂ©dĂ©cesseur, le Pico 4. D’abord, il adopte un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, quand son aĂ®nĂ© n’embarquait que la première gĂ©nĂ©ration de la puce. Il s’agit d’ailleurs du mĂŞme processeur que l’on retrouve dans le Meta Quest 3, son concurrent principal. Il le dĂ©passe mĂŞme sur un point : sa RAM, qui est ici de 12 Go, contre 8 Go pour le Meta Quest 3. Ainsi, le Pico 4 Ultra devrait bĂ©nĂ©ficier non seulement d’un bon boost de puissance, mais Ă©galement d’une expĂ©rience bien fluide, surtout sur le multitâche.

Autre point fort du Pico 4 Ultra : la prĂ©sence d’un système binoculaire avec deux capteurs de 32 mĂ©gapixels, en lieu et place de la camĂ©ra monoculaire qui Ă©quipait le Pico 4. Un bond en avant certain pour la rĂ©alitĂ© mixte, oĂą le virtuel se superpose au rĂ©el, mais attention : le casque utilise en rĂ©alitĂ© le pixel binning, qui combine les informations de 4 pixels en 1 pour obtenir une image de 8 mĂ©gapixels. Ainsi, le fabricant annonce une rĂ©solution angulaire de 20,6 pixels par degrĂ© (PPD) pour le passthrough (soit afficher la rĂ©alitĂ© dans le casque), contre 18 PPD pour le Quest 3. L’immersion devrait ainsi ĂŞtre bien meilleure lors d’expĂ©riences en rĂ©alitĂ© mixte.

Des mises Ă jour majeures

Ce casque VR bĂ©nĂ©ficie Ă©videmment du système d’exploitation Pico OS, qui va recevoir des mises Ă jour notables, comme la possibilitĂ© de positionner librement des fenĂŞtres dans l’espace, comme l’Apple Vision Pro, en somme. Le Pico 4 Ultra n’est ainsi pas que rĂ©servĂ© au jeu, mais bel et bien au travail et Ă la productivitĂ© Ă©galement, par exemple. Ajoutons Ă cela la possibilitĂ© de diffuser sans fil le contenu d’un PC, d’un Mac, d’un iPhone ou encore d’un appareil Android dans des fenĂŞtres virtuelles.

Enfin, concernant ses caractĂ©ristiques principales, notez que le Pico 4 Ultra dispose d’un champ de vision de 105° x 105°, d’une qualitĂ© de 2 160 Ă— 2 160 pixels par Ĺ“il ainsi que d’un taux de rafraĂ®chissement de 90 Hz. La batterie est situĂ©e Ă l’arrière du casque, ce qui garantit un meilleur Ă©quilibre, et offre une capacitĂ© de 21,9 Wh. Mention spĂ©ciale pour la vitesse de charge, qui surpasse celle du Meta Quest 3 : 45 W pour le Pico 4 Ultra contre 20 W. Il est donc en thĂ©orie possible de recharger complètement le casque en moins d’une heure.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs casques VR du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.