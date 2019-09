L’Oculus Quest pourrait-il supplanter peu à peu son cousin l’Oculus Rift S, résolument bloqué dans le monde PC ? La question se pose alors que Facebook annonçait il y a quelques heures l’Oculus Link… qui permettra dès novembre de connecter le Quest à un ordinateur. Une autre nouveauté majeure est attendue sur le casque nomade, mais cette fois début 2020 : le suivi des mains.

Utiliser l’Oculus Quest en tant qu’Oculus Rift. C’est un peu l’idée de Facebook avec ce que la firme appelle l’Oculus Link. Cette mise à jour logicielle, présentée il y a quelques heures à l’occasion de la conférence Oculus Connect, permettra — à compter de novembre — de connecter un Oculus Quest à un PC Gamer, en passant par un câble USB haute qualité. Facebook indique qu’il en proposera un de son cru permettant notamment une meilleure qualité et la recharge du casque en cours d’utilisation, mais n’a pas encore annoncé de prix pour cet accessoire.

Oculus Link announced, coming November

Allows you to connect your Quest to your PC via USB-C and use it as Rift #oculusconnect6 pic.twitter.com/h2lLI5LNxg

— Nibel (@Nibellion) September 25, 2019