Le Samsung Galaxy S20 FE 5G passe au prix inédit de 21 € (+6 €/mois), voici comment en profiter

Le forfait Sensation avec Avantage Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom ne permet pas seulement de profiter de la 5G, il offre également une belle remise sur l’excellent Samsung Galaxy S20 FE. Le smartphone premium affiche désormais un prix de 21 euros (+6€/mois).

Bien que le soleil soit encore timide, l’été est bel et bien là, et avec lui les traditionnelles promotions estivales. Les opérateurs mobiles sont évidemment de la fête, notamment Bouygues Telecom qui n’hésite pas à casser le prix de smartphones très haut de gamme en marge de ses forfaits.

Jusqu’au 18 juillet prochain, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est proposé à 21 euros (+ 6 €/mois) chez Bouygues Telecom, en complément d’un forfait Sensation 90 Go. Un tarif obtenu grâce au code promo VF100. À cela s’ajoute également une ODR de 50 euros, afin de réduire votre facture finale.

Un design haut en couleur

Il ressemble beaucoup au Galaxy S20 classique. Pourtant, le Samsung Galaxy S20 FE 5G se place comme une version corrigée de son grand frère, en partie grâce aux suggestions des fans de la marque. Car oui, Samsung a fait appel aux avis des utilisateurs pour revoir sa copie, et force est de constater que la collaboration est réussie.

En résulte l’apparition d’un écran plat de 6,5 pouces à la définition Full HD+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Celui-ci offre toujours une surface d’affichage agréable pour le visionnage de contenu en streaming par exemple.

Cette dalle se glisse dans une coque forte de six nouveaux coloris à la finition mate. Autant de couleurs qui donnent une esthétique unique au Galaxy S20 FE.

Au dos du téléphone se glisse un module photo composé de trois capteurs, soit une caméra principale de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 3 mégapixels.

Si cette configuration ne mise pas sur une myriade de capteurs différents, elle offre néanmoins une grande polyvalence qui permet d’obtenir des clichés d’une qualité excellente.

En savoir plus sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 21 euros VF100

Une fiche technique solidifiée par un Snapdragon 865

Les changements requis par les fans ne concernent pas uniquement le design et s’observent également dans la fiche technique du Samsung Galaxy S20 FE.

Il abandonne l’Exynos 990 de son aîné pour un puissant Snapdragon 865, ce qui lui permet non seulement de profiter d’une puissance accrue et d’une meilleure optimisation, mais aussi d’une compatibilité avec la 5G. Jouer à des jeux 3D, même gourmands, ne provoque aucun ralentissement, de même que le multitâche ou la simple navigation d’une appli à l’autre.

Mieux, le choix du Snapdragon 865 permet de préserver la batterie de 4 500 mAh puisqu’il est moins énergivore. L’endurance du Samsung Galaxy S20 FE est donc améliorée, ce qui lui permet de tenir jusqu’à une journée et demie en fonction de vos usages.

Une belle promotion sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G chez Bouygues Telecom

Pour rendre cet excellent smartphone encore meilleur, Bouygues Telecom lui adjoint une grosse réduction lorsqu’il est pris en marge d’un forfait Sensation 90 Go. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est vendu 21 euros (+ 6 €/mois) avec cette offre mobile au lieu de 709 euros seul. Il profite effectivement du code promo VF100 jusqu’au 18 juillet prochain, ce qui réduit son prix de 100 euros. Il est également possible de profiter d’une ODR de 50 euros sur demande et en différé ce qui permet de baisser la facture et l’étalement de paiement prévu sur 24 mois.



Le forfait Sensation avec Avantage Smartphone 90 Go : quand la 5G se glisse dans une offre complète

Avec ses forfaits Sensation, Bouygues Telecom propose des forfaits mobiles très complets, quelle que soit l’enveloppe data choisie. Le forfait Sensation 90 Go par exemple permet d’obtenir chaque mois :

90 Go de données mobiles ;

les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe ;

35 Go de données mobiles à utiliser en Europe ;

une option multi-SIM pour un deuxième appareil comme un PC portable ou une tablette.

L’avantage du forfait Sensation 90 Go est qu’il est compatible aussi bien avec la 4G qu’avec la 5G. Cette offre mobile, avec engagement de 2 ans, est ainsi facturée 33,99 euros la première année, avant de passer à 48,99 euros la deuxième année.