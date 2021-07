OPPO Find X3 Neo : à 1 euro (+8€/mois), ce smartphone milieu de gamme n’a jamais été aussi accessible

SFR n’en finit plus de proposer des smartphones au prix plancher d’un euro en complément de son forfait 5G 120 Go. Cette fois, c’est au tour de l’excellent OPPO Find X3 Neo de devenir l’un des téléphones les plus abordables du moment.

Si de nombreux opérateurs attendent les périodes de soldes pour proposer de bonnes affaires sur les téléphones, SFR se démarque en cassant régulièrement le prix des meilleurs smartphones du marché. On en veut pour preuve leur dernier bon plan vis-à-vis du OPPO Find X3 Neo qui chute à 1 euro (+8 €/mois) s’il accompagne le forfait mobile 5G avec une enveloppe data de 120 Go.

Quand le milieu de gamme pioche chez les smartphones premium

Cadet de la nouvelle gamme d’OPPO, l’OPPO Find X3 Neo a tout du smartphone premium, sauf le prix. Au niveau du design pour commencer puisque l’on est face à un téléphone particulièrement fin et léger, avec des bords incurvés. Surtout, il embarque une dalle OLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Mieux, il est compatible avec le contenu en HDR10+, ce qui vous permet de profiter du contenu en streaming dans les meilleures conditions possible sur un smartphone. Notons également la présence du petit poinçon en haut à gauche qui préserve la surface d’affichage.

Au dos du OPPO Find X3 Neo se glisse un module photo très réussi. Il repose sur 4 capteurs configurés comme suit :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec objectif grand-angle ;

Une caméra ultra grand-angle de 16 mégapixels ;

Un capteur avec zoom optique x2 et zoom hybride x5 de 13 mégapixels ;

Un capteur macro de 2 mégapixels.

La polyvalence est au rendez-vous et permet d’obtenir des clichés d’une grande qualité. Les photos sont ainsi nettes et détaillées, aussi bien sur les portraits que pour les panoramas.

Le (presque) meilleur de Qualcomm dans un smartphone à 1 euro

Premium, le OPPO Find X2 Neo l’est aussi dans ses performances. Il faut dire qu’il mise sur un excellent Snapdragon 865 (compatible 5G), qui souffle certes sa première bougie, mais qui reste l’un des meilleurs processeurs du marché.

Cette puce est accompagnée de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage. La configuration du OPPO Find X3 Neo offre suffisamment de puissance pour profiter du téléphone sans le moindre ralentissement, que ce soit lors de la navigation classique, du multitâche ou des sessions de jeu.

L’autonomie n’est pas en reste grâce à sa batterie de 4 025 mAh. Celle-ci lui permet de tenir une journée et demie avant de réclamer un chargeur.

Comment obtenir l’OPPO Find X3 Neo à 1 euro ?

Habituellement, le OPPO Find X3 Neo affiche un tarif de 699 euros chez SFR. Cependant, jusqu’au 31 juillet prochain, l’opérateur fait tomber le prix du OPPO Find X3 Neo à 1 euro s’il est pris en complément de son forfait 120 Go en 5G. À l’achat immédiat, il vous faudra débourser 51 euros.

Cela dit, SFR met en place une ODR qui vous permet de récupérer 50 euros après l’achat. Démarre ensuite un remboursement différé de 8 euros par mois pendant 24 mois, soit toute la durée de l’engagement minimum.

Le forfait mobile 120 Go comprend tout ce qu’il faut là où il faut

La 5G continue de se démocratiser en France, et SFR y participe activement en proposant l’une des offres mobiles les plus complètes du marché. Chaque mois, vous profitez :

De 120 Go de data 5G ;

des appels, SMS & MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM ;

de 100 Go de data dans ces destinations.

Ce forfait mobile avec engagement de 2 ans est facturé 35 euros par mois la première année, avant de passer à 50 euros par mois.