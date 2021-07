RED : il reste moins d’une semaine pour profiter du shopping d’été sur les smartphones

Durant les soldes d’été, RED n’a pas lésiné sur les réductions concernant les meilleurs smartphones du moment. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et les promotions estivales n’échappent pas à la règle. Nous avons sélectionné pour vous les dernières bonnes affaires à réaliser avant qu’elles ne disparaissent définitivement.

Quatre jours. C’est tout ce qu’il vous reste pour profiter des smartphones à prix réduit sur la boutique en ligne de RED. Le moment est donc bien choisi pour profiter une dernière fois du shopping d’été de l’opérateur avant que les promotions ne disparaissent pendant un petit moment.

Surtout que RED ne se prive pas pour brader les meilleurs smartphones du moment. Il est notamment possible de bénéficier en ce moment d’une ODR de 100 euros sur le Samsung Galaxy S21+ 5G ou le Xiaomi Mi 10T Pro. Mieux, que vous soyez client ou non de RED, il est possible d’étaler le paiement de votre smartphone sur 4 mensualités. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons compilé les bons plans les plus intéressants de l’opérateur.

Le Samsung Galaxy S21+ 5G à 849 euros au lieu de 949 euros

Le Galaxy S21+ troque le dos en plastique de son petit frère pour une coque en verre plus belle et plus premium. Comme toujours avec Samsung, l’écran est parfaitement calibré et offre un affichage d’une grande qualité. Il faut dire que le S21+ mise sur une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces fort d’une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. L’écran bénéficie également d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui s’adapte automatiquement au contenu affiché.

Au dos du Samsung Galaxy S21+ 5G, on déniche un module triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels. La qualité est évidemment au rendez-vous, quel que soit le mode choisi. La vidéo n’est pas en reste puisque les capteurs peuvent capturer une scène en 4K à 60fps.

Avec 8 Go de RAM et la puce Exynos 2100, les performances du Samsung Galaxy S21+ sont excellentes, autant dans un usage simple que dans les longues sessions de jeu. La batterie de 4 800 mAh offre une autonomie d’une journée et demie tout en étant compatible avec la charge rapide.

Habituellement vendu 949 euros sur la boutique en ligne de RED, le Samsung Galaxy S21+ 5G profite d’une ODR de 100 euros (ici en .pdf) qui fait tomber son prix final à 849 euros.

Le Xiaomi Mi 10T Pro à 399 euros au lieu de 529 euros

Entre son design luxueux et sa fiche technique musclée, le Xiaomi Mi 10T Pro a tout du smartphone premium. Seul son prix le cantonne au segment du milieu de gamme.

Au niveau de l’esthétique, le choix s’est porté sur un dos en verre avec de belles finitions et des coins arrondis. L’écran, entouré de fines bordures, consiste en une dalle LCD de 6,67 pouces à la définition 2340 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement culmine quant à lui à 144 Hz, soit ce qui se fait de mieux actuellement. Malgré l’absence d’une dalle OLED, le Xiaomi Mi 10T Pro fait preuve d’une excellente gestion de la luminosité grâce à la présence d’un mode vif.

Bien entendu, le dos du Xiaomi Mi 10T Pro embarque un module photo triple capteur, fort d’une caméra principale de 108 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un objectif macro de 5 mégapixels. La polyvalence est au rendez-vous, avec même une bonne gestion des fortes luminosités comme des scènes plus sombres.

Le Xiaomi Mi 10T Pro ne lésine évidemment pas sur sa fiche technique, puisqu’il embarque un processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est donc capable d’encaisser tous les usages sans le moindre problème. La batterie de 5 000 mAh lui permet de tenir deux jours avant d’avoir besoin d’une nouvelle charge.

Avec son shopping d’été, RED casse le prix du Xiaomi Mi10T Pro en le vendant 399 euros au lieu de 529 euros via une ODR de 100 euros et une remise immédiate de 30 euros.

Le OPPO Find X3 Lite à 379 euros au lieu de 429 euros

Un bon téléphone se doit d’être performant, agréable à utiliser au quotidien et polyvalent sans être à un prix exorbitant. L’OPPO Find X3 Lite coche toutes ces cases sans problèmes. Il peut compter sur un processeur Snapdragon 765G, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour rester efficace dans tous les usages.

Son écran OLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+, un niveau de contraste infini et une colorimétrie parfaitement maîtrisée offre une belle expérience utilisateur. Une prouesse permise notamment par son taux de rafraîchissement de 90 Hz.

L’OPPO Find X3 Lite est également capable de livrer des clichés d’une grande qualité, aussi bien en basse qu’en haute luminosité grâce à un module dorsal bien pensé.

Celui-ci est notamment composé :

D’une caméra grand-angle de 64 mégapixels (f/ 1,7 et stabilisateur EIS) ;

D’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels (119°, f/2,2) ;

D’une caméra macro de 2 mégapixels (f/ 2,4) ;

D’un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/ 2,4).

L’autonomie n’est pas en reste grâce à sa batterie de 4 300 mAh qui lui assure une belle endurance d’une journée. La charge rapide 65 W lui permet de récupérer l’intégralité de sa charge en à peine plus de 35 minutes.

À l’occasion de son shopping d’été, RED brade le prix du OPPO Find X3 Lite à 379 euros au lieu de 429 euros, soit une réduction immédiate de 50 euros. Le smartphone est disponible en deux coloris : bleu et noir.