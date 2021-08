AliExpress : pour la rentrée, le Realme GT Master Edition est à prix réduit (avec plein d’autres produits tech)

Pour lutter contre la déprime de la rentrée, AliExpress lance une série de promotion sur une large sélection de produits tech allant du Realme GT Edition au Roborock S5 Max. L’occasion de s’équiper à petit prix avant de retourner sur les bancs de l’école/au bureau.

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les vacances (surtout les vacances en fait). Si la rentrée pointe le bout de son nez, elle n’est pas seule puisqu’elle amène de nombreuses réductions avec elle. AliExpress profite du retour au bureau (ou en cours pour les plus jeunes) pour casser le prix des meilleurs smartphones et autres objets connectés.

Il est donc possible de profiter du tout nouveau Realme GT Master Edition à 271 euros au lieu de 299 euros ou encore du Roborock S7 à 460 euros contre 500 euros habituellement. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous avons sélectionné les meilleures affaires à réaliser.

Le Realme GT Master Edition à 271 euros

Édition spéciale du Realme GT, le Realme GT Master Edition se démarque avant tout par son design. Il faut dire que son dos « concave » en cuir vegan ne passe pas inaperçu et donne même un certain cachet au smartphone. Designé par Naoto Fukasawa, le Realme GT Master Edition est marqué de la signature de ce grand designer industriel. Le bloc photo embarque un module principal de 64 mégapixels, un deuxième ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Le Realme GT Master Edition mise également sur deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Son écran AMOLED offre une diagonale de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il supporte également le HDR 10+.

Sous le capot, on déniche un SoC Snapdragon 778G 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration suffisamment solide pour offrir une expérience utilisateur sans ralentissement même dans les applications gourmandes. La batterie de 4300 mAh peut aisément tenir une journée et demie et supporte la charge rapide de 65 W.

Pour son lancement, le Realme GT Master Edition affiche un prix de 299 euros chez AliExpress. Cela dit, grâce au code promo RENTREE25 il est possible de faire tomber le prix du smartphone à 271 euros.

En savoir plus sur le RENTREE25

Les autres bon plans d’AliExpress :

Le Poco X3 Pro à 181 euros

Au regard de sa fiche technique, on peut facilement dire que le Xiaomi Poco X3 Pro est un smartphone milieu de gamme qui joue dans la cour des grands. Son écran LCD de 6,67 pouces accueille des bordures fines et un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz.

À l’intérieur du Poco X3 Pro on trouve un SoC Snapdragon 860, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le tout est alimenté par une grosse batterie de 5 160 mAh qui offre une journée complète d’autonomie avec le mode 120 Hz activé. Enfin, il profite d’une bonne polyvalence photo avec un quadruple capteur dont une caméra principale de 64 mégapixels ainsi que trois capteurs de 13, 2 et 2 mégapixels.

Le Poco X3 Pro profite du code promo FRAUG015 ce qui fait chuter son prix à 181 euros contre 199 euros habituellement.

En savoir plus sur le FRAUG015

Le OnePlus 8T à 351 euros

Le OnePlus 8T est un smartphone haut de gamme qui a su conserver un prix accessible. Il mise sur un magnifique écran AMOLED de 6,55 pouces, à la définition 2 400 x 1 080 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8T profite d’une dalle parfaitement calibrée entourée par une coque au design maîtrisé de bout en bout.

Au dos se glisse un quadruple capteur dorsal, embarquant notamment une caméra principale de 48 mégapixels. Les clichés sont nets et détaillés, et ce aussi bien de jour comme de nuit.

Le smartphone ne lésine pas sur la puissance puisqu’il intègre un Snapdragon 865 (compatible 5G), 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Une configuration qui permet de jouer à des jeux 3D sans le moindre ralentissement. Une batterie de 4500 mAh alimente le tout. Elle est d’ailleurs compatible avec la charge rapide à 65W et assure une grosse autonomie.

Le OnePlus 8T profite d’une baisse de prix chez AliExpress puisqu’il est vendu 351 euros au lieu de 386 euros. Il faut cependant activer le code promo RENTREE35 lors de la commande.

En savoir plus sur le RENTREE35

Le Roborock S5 Max à 322 euros

Le Roborock S5 Max offre tout ce que l’on peut attendre d’un bon aspirateur-robot. L’aspiration est très puissante ce qui suffit pour récupérer toute la poussière en un seul passage.

Son système de filtre se charge de conserver la poussière lors de l’aspiration afin qu’elle ne s’échappe pas à la moindre occasion. Le Roborock S5 Max intègre également une serpillière qui lui permet de laver le sol. Son bac à poussière de 400 ml offre une contenance suffisante pour enchaîner les sessions de ménage sans avoir à le vider à chaque fois. Le bac à eau peut contenir 280 ml d’eau.

Pour cartographier votre domicile, le Roborock S5 Max s’appuie sur un capteur laser. Celui-ci lui permet notamment de détecter les obstacles et de les éviter. Il est bien entendu possible de consulter cette carte depuis l’application dédiée. Vous pouvez définir des routines de ménage ou limiter le nettoyage à certaines zones.

Le Roborock S5 Max est actuellement en promotion chez AliExpress grâce au code RENTREE35 qui fait tomber son prix à 322 euros au lieu de 360 euros.

En savoir plus sur le RENTREE35

Le Roborock S7 à 460 euros

Le Roborock S7 ressemble beaucoup au Roborock S5 Max à la différence qu’il améliore la formule afin d’offrir une expérience utilisateur plus appréciable.

Il embarque deux brosses rotatives chargées de récupérer la poussière et une serpillière pour laver par terre. La brosse principale est désormais en caoutchouc, ce qui offre une meilleure résistance lors de la capture des petits débris. Mieux, le Roborock S7 embarque un bac à poussière plus grand de 470 ml. La serpillière vibre désormais pour frotter la saleté plutôt que de l’essuyer. Elle est également capable de s’élever afin de ne pas abîmer une surface fragile, comme un tapis.

Les nouveaux capteurs à ultrasons permettent au Roborock S7 de se déplacer plus intelligemment et d’éviter les obstacles facilement. Et comme toujours l’application dédiée offre la possibilité de programmer les zones de ménage de l’aspirateur-robot, notamment pour l’empêcher de laver certaines surfaces.

Habituellement proposé à 500 euros chez AliExpress, le Roborock S7 affiche désormais un prix de 460 euros grâce au code promo RENTREE40. La livraison ne dépasse pas la semaine depuis l’Europe.