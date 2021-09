Motorola signe un retour en force avec le Edge 20 (et offre ses écouteurs Bluetooth)

Avec les Motorola Edge 20, Edge 20 lite et Edge 20 Pro, le constructeur revient sur le devant de la scène avec des smartphones particulièrement prometteurs. D’autant que pour le lancement, Motorola offre gratuitement une paire d’écouteurs sans-fil avec réduction active de bruit en marge de ses téléphones.

Plutôt discret ces dernières années, Motorola entend bien désormais faire valoir sa place de marque pionnière de la téléphonie mobile. Il dégaine ces jours-ci une nouvelle gamme de smartphones aux caractéristiques premium, les nouveaux Motorola Edge. Trois nouveaux appareils qui s’adressent à tous les types de profils. Tête d’affiche : le Motorola Edge 20 est le plus équilibré des trois.

Non seulement ce smartphone parvient à maintenir un prix sous les 500 euros, puisqu’il est proposé à 429 euros chez les principaux revendeurs, mais il embarque une fiche technique qui n’a rien à envier aux téléphones haut de gamme. Mieux, jusqu’au 8 octobre prochain, Motorola offre des écouteurs Bluetooth sans-fil avec réduction active de bruit (des Motorola Vervebuds 800 d’une valeur de 99 euros TTC) pour tout achat d’un Motorola Edge 20 ou Edge 20 lite.

Pour son retour, Motorola voit les choses en grand

Pour sa nouvelle gamme, Motorola a conçu un appareil qui embarque tout ce que l’on peut attendre d’un bon smartphone en 2021. C’est en tout cas ce que l’on peut penser lorsque l’on regarde le Motorola Edge 20 de près.

Le constructeur a fait le choix d’un design anguleux pour contenir son grand écran. Il faut dire que le Motorola Edge 20 embarque une dalle OLED de 6,7 pouces avec une définition de 1 920 x 1 080 pixels. Mais surtout, cet écran affiche un taux de rafraîchissement élevé puisque culminant à 144 Hz. L’affichage est fluide, même lorsque vous switchez entre plusieurs applications ouvertes. C’est une caractéristique que l’on retrouve généralement sur les téléphones premium.

Le Motorola Edge 20 est un beau téléphone, fort d’un revêtement mat bien fini. Il est également fin avec une épaisseur de 6,99 mm, ce qui ne l’empêche pas d’être particulièrement agréable à prendre en main.

Au dos se glisse un triple capteur photo avec une caméra principale de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un zoom x3 de 3 mégapixels. Cette configuration offre une belle polyvalence dans cette gamme de prix, avec des photos de bonne qualité.

Une fiche technique pensée pour faire de l’ombre à la concurrence

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Motorola Edge 20 se donne les moyens de se démarquer des autres téléphones de ce segment tarifaire.

Il mise ainsi sur un Snapdragon 778G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Non seulement il assure une fluidité constante quel que soit l’usage (navigation web, jeux, etc.) mais il bénéficie également d’une compatibilité 5G. Qui plus est, Motorola a revu sa formule en matière de traitement de l’image afin de sublimer les photos prises avec le Motorola Edge 20.

Globalement, le Motorola Edge 20 est moins énergivore que les appareils concurrents grâce à son processeur, ce qui lui permet de jouir d’une grande autonomie. Sa batterie de 4 020 mAh, couplée à la charge rapide 30 W vous permettra de profiter du téléphone de longues heures durant. Surtout que le Motorola Edge 20 est fourni avec une coque de protection en silicone et un chargeur rapide de 30 W.

Un téléphone abordable avec une paire d’écouteurs offerte

L’une des forces du Motorola Edge 20 est qu’il arrive à proposer une telle fiche technique sans faire exploser la facture finale. Si ce type de téléphone affiche en temps normal un prix aux alentours de 600 – 700 euros, le Motorola Edge 20 parvient à maintenir un tarif sous les 500 euros puisqu’il est vendu 429 euros chez la plupart des revendeurs.

Ce prix abordable n’est pas le seul avantage du Motorola Edge 20. Jusqu’au 8 octobre, l’achat d’un Motorola Edge 20 ou d’un Motorola Edge 20 Lite permet d’obtenir gratuitement une paire de Motorola VerveBuds 800. Ces écouteurs sans-fil avec réduction active de bruit Bluetooth offrent une autonomie de 18 heures et sont compatibles avec les assistants Google Siri et Alexa. Ils sont également waterproof grâce à leur certification IP54.