Découvrez le Samsung Galaxy A52s 5G : beau, puissant et livré avec une enceinte Google Nest Mini

Sorti fin août, le Samsung Galaxy A52s 5G se positionne d’ores et déjà comme le nouveau fer de lance de la gamme Galaxy A. Avec un tarif qui reste sous la barre des 500 euros et une fiche technique dopée par un Snapdragon 778G, il possède de sérieux arguments pour venir supplanter le Galaxy A52 ou le Galaxy A72.

Après le Galaxy A52 5G sorti en mars dernier, Samsung enrichit la gamme A52 avec une nouvelle entrée, elle aussi compatible avec la 5G. Nommé Samsung Galaxy A52s 5G, ce nouveau téléphone reprend dans les grandes lignes le design emblématique de ses prédécesseurs, tout en proposant une fiche technique mise à jour pour lui procurer plus de puissance de feu.

Une proposition extrêmement alléchante donc, d’autant plus que Samsung s’est arrangé pour conserver un tarif aux alentours de 450 euros. De quoi propulser ce Galaxy A52s 5G en tant que flagship de la gamme A du constructeur en un tournemain.

Le Galaxy A52s 5G est actuellement disponible à la vente sur la boutique en ligne de Samsung pour 459 euros. Et jusqu’au 15 octobre, vous pourrez obtenir une enceinte connectée Google Nest Audio grâce à l’offre de lancement proposée par le constructeur. Sa valeur est d’environ 100 euros.

Les avantages du Galaxy A52s 5G :

SoC Snapdragon 778G, 6 Go de RAM

Écran Super AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,5 pouces

Batterie 4500 mAh avec charge rapide 25 W

Quadruple capteur photo (principal, ultra grand-angle, macro, portrait)

Interface One UI 3.1 avez Android 11

Une esthétique au service de la robustesse

Pour ce nouveau modèle, Samsung a décidé de rester en terrain connu en reprenant trait pour trait le design des Galaxy A52 et Galaxy A72. Le châssis unibody coloré, le dos plastique, les contours métalliques et l’intégration du capteur photo à l’ensemble sont toujours de mise pour notre plus grand plaisir.

Fin, élégant et bien équilibré, il s’avère très plaisant à l’usage malgré une taille relativement imposante (159,9 par 75,1 mm). Il demeure aussi très plaisant à l’œil grâce à une palette de coloris du plus bel effet. Des coloris noir ou blanc les plus classiques aux menthe et lavande les plus pop, il y en a pour tous les goûts.

Au-delà de ces considérations purement esthétiques, le Samsung Galaxy A52s 5G se positionne aussi comme un smartphone robuste, qui pourra vous accompagner dans toutes vos activités. Il bénéficie de la certification IP67 qui lui permet de résister à la poussière et à une immersion dans 1 mètre d’eau jusqu’à 30 minutes. On appréciera aussi la résistance de la façade arrière aux disgracieuses traces de doigts.

Galaxy A52s 5G : puissance et fluidité

Afin de se démarquer du Galaxy A52 5G, ce Galaxy A52s 5G mise sur une fiche technique revue à la hausse, qui s’articule autour d’un SoC Snapdragon 778G, suppléé par 6 Go de RAM. De quoi lui donner un supplément de puissance non négligeable, surtout au niveau de la partie graphique. Ce qui fait de lui un excellent terminal pour le gaming.

Côté autonomie, ce terminal est équipé d’une batterie de 4500 mAh ce qui lui permet de supporter toutes les tâches que vous lui demanderez le temps d’une journée. Il peut aussi compter sur une charge rapide 25 W et la technologie de charge adaptative qui lui permet de réguler la chauffe lors de la charge.

Comme souvent chez Samsung, l’écran est ici d’une excellente qualité. Le Samsung Galaxy A52s 5G est équipé d’une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces dotée d’une définition Full HD+, qui dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi lui octroyer une réactivité et une fluidité maximale, permettant un affichage confortable et des images d’une grande clarté.

Bonus de reprise et offre de lancement

Disponible depuis le début du mois de septembre, le Galaxy A52s 5G dispose actuellement d’une offre de lancement extrêmement intéressante. Jusqu’au 15 octobre prochain, pour tout achat d’un Samsung Galaxy A52s 5G dans le coloris de votre choix, une enceinte connectée Google Nest Audio (valeur de 99 €) est offerte gratuitement. De quoi profiter de l’Assistant Google à la maison et de tout ce qu’il permet en matière de contrôle de la maison connectée.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que vous pouvez faire baisser la facture de votre Samsung Galaxy A52s 5G grâce à un bonus de reprise offert par Samsung sur votre ancien terminal. De quoi économiser jusqu’à 125 euros en fonction du modèle et de l’état de votre ancien smartphone.

Pour l’heure, le Galaxy A52S 5G est disponible pour 459 euros dans sa version 128 Go.