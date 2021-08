Prise en main du Samsung Galaxy A52s 5G : du beau et du puissant

À peine annoncé, le Galaxy A52s 5G de Samsung est déjà passé entre nos mains pour un premier aperçu. Celui qui se veut le flagship de la gamme Galaxy A a de sérieux atouts pour plaider sa cause. Premier tour en images.

Soyons clairs : le Galaxy A52s 5G que Samsung a tout fraîchement annoncé ressemble comme deux gouttes d’eau à ses aînés, les Galaxy A72 et Galaxy A52. Il en reprend le design global et l’idée d’avoir un produit élégant et puissant. Mais tout en allant plus loin pour justifier l’ajout de la mention « S » à son nom, comme pour s’inspirer d’une marque à la pomme avec ses évolutions d’iPhone…

Un design soigné et élégant

On prend les mêmes et on recommence, serait-on tenté de dire quand on prend en main le nouveau venu. Il y a de ça. Il arbore un même design unibody coloré (vert, lavande, blanc ou noir), avec un dos mat en plastique et des contours métallisés assortis. Avantage du dos, pas de traces de doigt en vue. Elles préféreront plutôt apparaître plus discrètement sur les bords légèrement arrondis du smartphone. Mais il faut avouer que ça ne marque pas tant que ça.

Chose assez courante, tous les boutons marche/arrêt et volume sont du même côté droit de l’appareil lorsque l’on regarde l’écran. Ce n’est pas le plus pratique. Sur la gauche, rien à signaler.

Comme également sur l’Oppo Find X3 Pro, le module photo est « fondu » dans le revêtement coloré au dos. Cela ne veut pas dire qu’il disparaît pour autant. Il reste bombé, mais se fait plus discret avec l’abandon de l’aspect « domino noir » d’autres smartphones Samsung.

L’écran occupe toute la façade et les bordures sont repoussées au maximum, laissant pleinement apprécier la qualité de la dalle. Seul un poinçon au milieu tout en haut trouble la plénitude de l’ensemble. Mais il faut avouer qu’on l’oublie très rapidement.

L’appareil se recharge via le port USB-C situé en bas, juste à côté de la prise jack. En haut du Galaxy A52s, on trouve la trappe pour la carte SIM. Vous avez la possibilité de mettre deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro SD jusqu’à 1 To pour du stockage supplémentaire.

Le Samsung Galaxy A52S 5G a gardé sa prise jack // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Le Samsung Galaxy A52S 5G // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS

À la première impression, le Galaxy A52s est très agréable en main. Ses dimensions sont bonnes, sa relative finesse qui n’est pas non plus des plus impressionnantes. Il tient bien même au creux des plus petites menottes. Le téléphone profite d’un poids bien réparti et évite un sentiment de lourdeur global malgré son gabarit tout de même imposant.

IOn a l’impression d’avoir un produit de qualité en main. De plus, il affiche la certification IP67 pour résister à la poussière et à l’immersion jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes.

On admet avoir un petit faible pour les couleurs vert acidulé tendance menthe et lavande qui donnent du peps à l’ensemble et apporte une touche de modernité. Des versions FE pour la gamme A en quelque sorte…

L’écran toujours impeccable

Comme souvent chez Samsung, c’est un point fort. Ici, l’écran de 6,5 pouces est annoncé Full HD+ et le Super Amoled est évidemment présent. Pas de doute, la qualité est au rendez-vous au premier coup d’œil, savoir-faire maison oblige. Pour parfaire le tout, l’entreprise sud-coréenne a doté son produit d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz (mais ajustable automatiquement selon vos usages ou taux fixe) qui rend la lecture des plus agréables. C’est fluide quand on fait défiler une page internet.

Netflix sur le Samsung Galaxy A52S 5G en mode full écran // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Netflix sur le Samsung Galaxy A52S 5G // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS

La dalle, avec la luminosité ajustée, est évidemment tout aussi somptueuse en regardant une vidéo. Le fait que les bords soient affinés au maximum renforce l’immersion dans le visionnage. Pour accompagner le tout, Samsung n’en oublie pas le son : on trouve deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. Le contenu que nous avons visionné sur Netflix (Spider-Man) et la scène offraient tout une succession de bruits, de coups de feu au démarrage d’une voiture en passant par des cris. Le rendu sonore était plutôt bon.

Et si vous préférez éviter de faire profiter tout votre voisinage du son, bonne nouvelle : le Galaxy A52s 5G a conservé la prise jack pour vos écouteurs (ou ceux fournis dans la boîte et signés AKG).

Une proposition photo ultra-complète

Discret au dos, l’appareil photo n’en demeure pas moins consistant et complet. On trouve là quatre capteurs :

capteur principal de 64 Mpx avec stabilisation optique pour les photos et vidéos ;

ultra grand-angle de 12 Mpx (123°) ;

portrait de 5 Mpx ;

macro de 5 Mpx.

Ils sont répartis de manière équilibrée en haut à gauche et accompagnés du flash. À l’avant, on trouve un capteur de 32 Mpx pour les selfies. Côté vidéo, Samsung annonce la possibilité de filmer jusqu’en 4K UHD à 30 images par seconde, une fonction Action Cam stabilisée (30 ips).

De la puissance pour l’avenir

Pour différencier son Galaxy A52s 5G au sein de sa gamme ou bien de la concurrence, Samsung claironne qu’il est « le plus puissant de sa gamme ». Il faut dire qu’il compte sur les prouesses du processeur Snapdragon 778G de Qualcomm. De quoi afficher 40 % plus de puissance que le Galaxy A52 5G au niveau des performances et 83 % plus sur la partie graphique. Les joueurs mobiles devraient donc être ravis de la nouvelle. Le processeur permet aussi d’être prêt pour la connexion 5G avec un produit hautement performant.

En France, l’appareil est proposé en version 128 Go de stockage avec 6 Go de RAM. Il embarque une batterie de 4500 mAh pour tout supporter et est compatible avec la charge rapide 25 W. Il se repose également sur la charge adaptative pour ajuster en fonction de vos besoins et de la situation. Elle va ainsi s’interrompre si votre Galaxy A52s est totalement rechargé pour éviter la surchauffe inutile.

Pour parfaire le tout, le smartphone s’appuie évidemment sur One UI 3.1 basée sur Android 11. Il bénéficie ainsi de plusieurs fonctions de pointe comme le contrôle optimisé de l’autofocus et de l’exposition photo, du confort visuel, de la sécurisation renforcée des contenus partagés ou de l’Auto-Switch avec les Galaxy Buds 2 (prendre un appel sur vos écouteurs depuis votre smartphone Galaxy A52s si vous étiez en train de les utiliser pour regarder une vidéo sur un autre appareil Samsung et reprendre ensuite le visionnage).

Prix et disponibilité du Galaxy A52s 5G

Le Samsung Galaxy A52s 5G sera disponible le 1er septembre dans les 4 coloris (noir, blanc, menthe et lavande) à partir de 459 euros. Pour toutes précommandes du 1er septembre au 15 octobre, une enceinte Google Nest Audio est offerte.