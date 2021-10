Honor 50 : le roi du milieu de gamme est de retour avec une superbe offre de précommande

Officialisée en juin dernier, la nouvelle série de smartphones de Honor entend bien imposer son rythme sur le segment du milieu de gamme. Et le Honor 50 en est le porte-étendard le plus efficace, notamment grâce à une offre de précommande intéressante.

Plus de quatre mois après leur présentation, les Honor 50 pointent le bout de leur nez. Des smartphones particulièrement importants pour la marque puisqu’il s’agit de sa première série d’appareils depuis son indépendance, ce qui signifie qu’ils profitent de nouveau des services Google. Et Honor fait les choses bien, car son Honor 50 peut non seulement compter sur une fiche technique solide, mais également sur une offre de précommande alléchante.

Proposé à 549 euros dans sa version 6+128 Go sur la boutique officielle du constructeur, le Honor 50 profite d’une remise de 100 euros immédiate pour toute précommande, ce qui fait tomber son prix à 449 euros. Une version 8+256 Go est également disponible pour 499 euros au lieu de 599 euros. Et ce n’est pas tout puisqu’une paire d’écouteurs Earbuds2 lite est également offerte.

Ce qu’il faut savoir sur le Honor 50

Pour son premier smartphone en tant que constructeur indépendant, Honor a mis les petits plats dans les grands. Le choix d’un dos en verre offre une esthétique luxueuse au smartphone. Plutôt léger malgré sa dalle de 6,57 pouces, il est particulièrement agréable à prendre en main.

Son écran OLED incurvé profite de bordures fines afin d’offrir une surface d’affichage étendue. Il bénéficie d’une définition de 2 340 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Des caractéristiques que l’on retrouve habituellement dans des appareils haut de gamme.

Le module photo jouit d’un design original puisqu’il consiste en un bloc regroupant deux cercles. Ces derniers abritent les quatre capteurs du Honor 50, à savoir :

une caméra principale de 108 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

un objectif de profondeur de 2 mégapixels ;

un capteur macro de 2 mégapixels.

Une configuration qui promet une grande polyvalence photo ainsi que des clichés détaillés et nets. Et ce, quelle que soit la scène. Bien entendu, la dimension vidéo n’est pas en reste puisque le Honor 50 profite d’un mode multi-vidéo plutôt bien pensé. Celui-ci utilise les caméras avant et arrière simultanément, ce qui permet de changer d’angle en temps réel.

Honor n’a pas non plus lésiné sur la fiche technique. Il embarque un processeur Snapdragon 778 5G. Une puce conçue pour offrir d’excellentes performances en photographie, grâce à l’ISP et l’intelligence artificielle, sans pour autant sacrifier l’autonomie ou la puissance en jeu. Elle est accompagnée par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Concernant l’énergie, le Honor 50 mise sur une batterie de 4 300 mAh. Elle offre une endurance d’une journée, tout en étant compatible avec la charge rapide 66 W. Il ne faut que 45 minutes au Honor 50 pour récupérer l’intégralité de sa batterie. Mieux, en seulement 20 minutes, vous bénéficiez déjà de 70 % de la charge du smartphone. D’autant que, contrairement aux smartphones premium, le chargeur est fourni dans la boite.

Mais la véritable force des nouveaux smartphones de Honor est indéniablement leur compatibilité avec les services mobiles Google. En effet, pas besoin de passer par une boutique d’applications tierce, toutes vos applis préférées se trouvent directement sur le Google Play Store.

Une belle remise de 100 euros et des Earbuds2 lite offerts lors des précommandes

Pour profiter du Honor 50, il va encore falloir patienter un petit peu puisque le smartphone débarque en France le 4 novembre prochain. Cependant, il est d’ores et déjà possible de le précommander. D’autant que jusqu’au 3 novembre prochain, réserver son Honor 50 offre deux avantages de taille.

Un avantage financier pour commencer puisque le Honor 50 profite d’une remise immédiate de 100 euros pour toute précommande. Son prix chute ainsi à 449 euros au lieu de 549 euros dans sa version 6+128 Go.

Si vous optez pour la mouture 8+256 Go, la facture passe à 499 euros, contre 599 euros en temps normal.

L’autre avantage est matériel. En plus de cette belle réduction, Honor offre une paire d’écouteurs Bluetooth Earbuds2 lite avec son nouveau téléphone. De très bons écouteurs true wireless (8/10 chez nous) qui affichent habituellement un prix de 99 euros.