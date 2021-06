Honor 50, 50 Pro et 50 SE officialisés : des services Google et un look à la Huawei

Les Honor 50, Honor 50 Pro et Honor 50 SE ont été officialisés. En termes de design, ils ressemblent beaucoup aux prochains Huawei P50n à la différence qu'ils ont le droit, eux, de profiter des services Google et du Play Store.

Comme prévu, les Honor 50 et Honor 50 Pro ont été officiellement présentés. L’événement est de taille, il s’agit des premiers smartphones lancés par la marque depuis qu’elle a quitté le giron de Huawei, toujours embourbé dans son embargo infligé par les États-Unis.

Côté design, on le savait déjà, la série des Honor 50 ressemble à la future famille des Huawei P50 dont le module photo arrière a déjà été teasé. On retrouve donc un bloc avec deux gros cercles logeant quatre capteurs.

Le retour des services Google chez Honor

Cependant, malgré cette ressemblance, Honor a (re)confirmé que ses smartphones profiteront à nouveau des services Google sur les marchés en dehors de Chine — contrairement à l’époque où la marque appartenait encore à Huawei et était donc privée du Play Store et des applications YouTube, Gmail et consorts, à l’instar des produits de la maison-mère.

Les appareils Honor seront soumis à l’examen de sécurité certifié Play Protect de Google et au processus de test de compatibilité afin de s’assurer qu’ils sont prêts à exécuter les applications de Google et du Google Play Store. Les appareils Honor auront donc la possibilité d’avoir les Google Mobile Services (« GMS ») préinstallés sur les appareils compatibles, conformément aux modèles de licence et de gouvernance de Google. Les consommateurs pourront faire l’expérience des smartphones et tablettes Honor équipés des GMS.

Ce qu’il faut retenir des Honor 50 Pro et Honor 50

Côté caractéristiques, il y a plusieurs choses à retenir. Le Honor 50 Pro est, sans surprise, le plus sophistiqué avec un écran OLED de 6,72 pouces et Full HD+ profitant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un échantillonnage tactile à 300 Hz.

À l’intérieur, on trouve, pour la première fois sur le marché des smartphones, un Snapdragon 778G de Qualcomm associé à 12 Go de RAM et à un stockage de 256 Go.

Pour en revenir à la photo, il faut compter sur un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour la macro et la profondeur. En façade, c’est un double appareil photo qui se charge des selfies (32 et 12 mpx).

La batterie de 4000 mAh, quant à elle, profite d’une charge rapide de 100 W.

En ce qui concerne le Honor 50 classique, on retrouve une fiche technique presque aussi ambitieuse. La dalle de 6,57 pouces est cependant moins grande, la caméra avant dispose d’un seul capteur de 32 mégapixels et le chargeur rapide offre une puissance de 66 W (ce qui est déjà pas mal du tout sur le papier) pour alimenter une batterie de 4000 mAh.

Un Honor 50 SE pour le triplé

Enfin, un troisième smartphone s’est invité à la fête : le Honor 50 SE. Ce modèle fait plus de concessions pour être plus abordable. Il embarque ainsi une dalle 120 Hz avec un affichage LCD et non OLED de 6,78 pouces et se voit animé par une puce de MediaTek, le Dimensity 900.

Au dos, l’appareil photo se contente de trois capteurs (on perd celui dédié à la profondeur). La version SE a une batterie de 4000 mAh pour un chargeur de 66 W.

Prix et date de sortie des Honor 50, 50 Pro et 50 SE

En Chine, les premiers modèles se lancent dès aujourd’hui, mercredi 16 juin. Le Honor 50 est vendu à partir de 2699 yuans ; comptez 3699 yuans pour le tarif d’entrée du Honor 50 Pro et 2399 yuans pour le Honor 50 SE.

Respectivement, cela équivaut à environ 350, 480 et 310 euros hors taxes. En France, au moins un des trois smartphones devrait faire son arrivée, reste à savoir quand exactement. Sans doute pendant le MWC 2021 qui se profile à Barcelone (retardé à cause du Covid).