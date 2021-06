Honor 50 : un petit air de Huawei P50 malgré des parents divorcés

Le Honor 50 se montre en images et son module photo arrière ressemble beaucoup à celui du Huawei P50. Les deux smartphones ne sont pourtant pas issus du même groupe depuis que leurs marques respectives se sont séparés.

De premières images officielles du Honor 50 ont été diffusées par la marque sur Weibo et relayées par une porte-parole de l’entreprise sur Twitter.

L’occasion de confirmer le fait que le Honor 50 profitera d’une recharge rapide de 100 W, d’un écran incurvé et qu’il sera dévoilé en Chine le 16 juin prochain. En outre, grâce aux visuels, on se rend également compte qu’il ressemble étrangement au Huawei P50 au niveau du module photo arrière : deux cercles imposants et superposés logeant au total quatre capteurs.

Pourquoi est-ce étrange ? Honor et Huawei se sont séparés il y a quelques mois.

Honor et Huawei, c’est de l’histoire ancienne

Honor a été revendu par Huawei et n’appartient donc plus à la même famille que le géant chinois. Conséquence : la marque n’est plus concernée par l’embargo américain — les services Google peuvent être installés sur ses smartphones en dehors de Chine — et il ne dépend plus de la même maison-mère pour prendre ses décisions stratégiques.

C’est donc pour cette raison que l’on peut s’étonner de voir au dos du Honor 50 un module photo très ressemblant à celui du Huawei P50. Petite différence, sur le modèle de Honor, c’est le cercle du bas qui abrite le plus de capteurs, à l’inverse de son faux cousin estampillé Huawei.

On peut imaginer que ce design a été retenu avant que Huawei ne cède Honor, ce qui expliquerait en partie cette ressemblance. Même dans ce cas de figure, on peut se demander pourquoi Honor n’a pas souhaité changer de stratégie pour justement bien marquer sa différence.

La marque a tout intérêt à ce qu’on ne la confonde pas avec Huawei, surtout en teasant son Honor 50 à quelques jours seulement du petit aperçu officiel qu’on a pu avoir des P50.