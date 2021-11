Honor 50 : que vaut ce smartphone entre les mains d’un vidéaste pro ?

Lors de la présentation du Honor 50, la marque a mis en avant les capacités photo et vidéo de son smartphone. Mais à l'usage, comment se comporte-t-il ? Nous avons demandé à un professionnel de la vidéo d'en tirer le meilleur parti.

Ce 4 novembre, Honor signe son grand retour en Europe avec la sortie de son nouveau smartphone : le Honor 50. Ce smartphone équipé des services Google dispose d’une fiche technique particulièrement complète pour son tarif. Le Honor 50 mise également beaucoup sur la photo et la vidéo grâce à des fonctionnalités inédites et avancées.

Seulement voilà, ces fonctionnalités peuvent être difficiles à mettre en pratique si l’on n’a pas l’âme d’un vidéaste. Pour mieux imaginer ce qu’elles permettent, nous avons confié le Honor 50 à un professionnel de la vidéo : Anthony Ornecq. Plus connu sous le nom de blinkcut, ce vidéaste comptabilise 562 000 abonnés sur TikTok. Et voici ce qu’il a pu réaliser en n’utilisant que le Honor 50, de la captation au montage.

Le multi-vidéo : du montage directement depuis l’appareil photo

Le multi-vidéo est la fonctionnalité la plus ambitieuse du Honor 50. Avec elle, c’est toute une application de montage qui est directement intégrée à l’appareil photo. Vous pouvez ainsi lancer l’enregistrement d’une vidéo sur le capteur principal, le mettre en pause, puis passer sur l’ultra grand-angle avec un tout nouveau plan. Au final, le multi-vidéo permet d’obtenir une vidéo entièrement montée, avec des plans et des angles de vues différents sans devoir quitter l’application de l’appareil photo.

Des effets sont également inclus dans le mode multi-vidéo du Honor 50. Il est alors possible d’enregistrer une séquence en slow ou fast motion, puis de repasser à une prise de vue traditionnelle sans interruption de la vidéo. Le Honor 50 propose quatre vitesses d’enregistrement : du ralenti en 0,5× et de l’accéléré en 2× ou 4× en plus de la vitesse normale.

Dans la vidéo ci-dessous, blinkcut n’a utilisé que l’application de l’appareil photo du Honor 50 pour filmer et monter la séquence. Ainsi, il a pu passer d’un capteur à l’autre et jouer avec les effets de ralenti et d’accéléré sans quitter l’application. Le fichier final met ensuite bout à bout toutes les séquences capturées dans un enchaînement parfaitement fluide.

Enregistrer simultanément avec deux capteurs

Avec le multi-vidéo, le Honor 50 est aussi capable de filmer avec deux capteurs différents en même temps. Cette fonctionnalité est disponible avec la caméra selfie, l’ultra grand-angle et le capteur principal qui offre un zoom allant jusqu’au x6. Le fichier final donne ainsi une vidéo divisée en deux. Chaque moitié de l’écran affiche alors la captation d’un capteur, au choix dans un format paysage ou portrait. Et avec cette fonctionnalité, les possibilités créatives sont nombreuses.

Blinkcut, notre vidéaste, a ainsi utilisé cette fonctionnalité pour illustrer un shooting photo. Placé entre le modèle et le photographe, le Honor 50 peut filmer les deux côtés de la scène. De quoi garder un souvenir plus animé et moins sérieux de vos séances photo.

Une configuration photo complète

Derrière un design original, le bloc photo regroupe au total quatre capteurs dédiés à la photographie. On retrouve ainsi :

un capteur principal 108 mégapixels (f/1,1)

un ultra grand-angle avec capteur 8 mégapixels

un macro avec capteur 2 mégapixels

un capteur de profondeur de 2 mégapixels

C’est une configuration généreuse, qui permet de multiplier les points de vues lors des séances photo. D’autant que le capteur de profondeur vient lui délimiter au mieux le sujet de l’arrière-plan, afin d’obtenir des portraits au flou réussi.

À l’avant, la caméra selfie de 32 mégapixels permet de réaliser des clichés détaillés lors des séances d’autoportrait. Le champ de vision de l’objectif peut aller jusqu’à 90°, de quoi réaliser de belles photos de groupes. Cette même caméra fonctionne également avec le mode Super Night, afin de réaliser des selfies réussis même quand la lumière vient à manquer.

Une fiche technique musclée à un prix contenu

Le Honor 50 ne mise pas tout sur la photographie et la vidéo. La marque chinoise propose un smartphone particulièrement bien équipé compte tenu de son prix.

À l’avant, on retrouve un bel écran OLED incurvé de 6,57 pouces rafraîchi à 120 Hz. Une caractéristique qui offre une impression de fluidité à toute épreuve lors de la navigation. Et ce n’est pas le processeur embarqué qui freinera cette impression. Le Snapdragon 778G est une puce dotée de très bonnes capacités. Que ce soit pour du jeu ou du multitâches, elle ne bridera pas vos usages. D’autant qu’elle est compatible 5G et Wifi 6.

Le Honor 50 embarque également la charge la plus rapide que l’on puisse trouver sur un smartphone de la marque. La batterie de 4300 mAh peut ainsi être chargée à 66 watts grâce au bloc d’alimentation fournie. Il ne faut que 20 minutes pour récupérer 70 % de batterie.

Toutes ces caractéristiques haut de gamme n’ont toutefois pas fait grimper le prix du Honor 50. Proposé au prix de 449 euros dans sa version 6/128 Go grâce à une promotion valable jusqu’au 18 novembre, le dernier smartphone de Honor se place comme une référence au très bon rapport qualité-prix. La version 8/256 Go est elle aussi en promotion, avec un prix de 499 euros.