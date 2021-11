Pixel 6 à 599 € et Galaxy A52s à 379 € : les promos du Black Friday sont déjà là

Envie de changer de smartphone sans se ruiner ? Le Black Friday est là pour ça. Mais si vous n’avez pas la patience d’attendre jusque-là, RED pense à vous en cassant les prix de plusieurs smartphones dont l’excellent Pixel 6 qui passe à 599 euros ou encore le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 499 euros.

Pas besoin de se retenir jusqu’au 26 novembre prochain pour profiter d’un smartphone de qualité à un prix réduit. En amont de la Black Week, RED lance déjà une vague de promotion sur une large sélection de téléphones (compatibles avec tous les opérateurs français). Des réductions allant de 50 à 300 euros, comme dans le cas du Samsung Galaxy A52s 5G.

Le smartphone de milieu de gamme de Samsung profite d’une remise immédiate de 80 euros qui fait tomber le prix du téléphone à 379 euros au lieu de 459 euros.

Le Samsung Galaxy A52s 5G en bref :

Un écran Super AMOLED à 120 Hz ;

Un Snapdragon 778G (compatible 5G) ;

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide (25 W).

Un smartphone qui reprend les point fort du Galaxy A52

Le Samsung Galaxy A52s 5G se place comme la version améliorée du Galaxy A52, sorti en mars dernier. Si les changements concernent essentiellement la fiche technique, il conserve les bons points de design de son aîné.

Cela signifie qu’il reprend le très bon design du Galaxy A52 classique. Sa coque colorée (vert, lavande, blanc ou noir) est composée d’un dos mat en plastique et de contours métallisés assortis. L’écran aussi ne bouge pas puisqu’on retrouve une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Concrètement, votre navigation quotidienne sera constamment fluide.

Un module photo toujours aussi polyvalent

Au dos, la disposition des capteurs photo ne change pas par rapport au Galaxy A52. Le Galaxy A52s s’appuie toujours sur 4 caméras dont un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, une caméra dédiée au portrait de 5 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

Cette configuration permet d’obtenir des clichés de bonne qualité, quelle que soit l’ambiance lumineuse. Côté vidéo, Samsung annonce la possibilité de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Une fiche technique qui évolue

La véritable différence par rapport au A52 classique se situe au niveau des caractéristiques du smartphone. Le Galaxy A52s 5G embarque un SoC Snapdragon 778G. Une puce qui est 40 % plus puissante que celle du Galaxy A52 classique au niveau des performances générales et 83 % plus efficace sur la dimension graphique. Autant dire que l’expérience utilisateur reste fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou des jeux 3D.

Au niveau de l’autonomie, le Galaxy A52s est capable de tenir une journée complète avec un usage normal, grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Il est compatible avec la charge rapide à 25 W, ce qui vous permet de ne pas perdre de précieuses heures à attendre que votre téléphone soit chargé. Mieux, il peut compter sur la technologie de la charge adaptative qui régule la température lors du chargement.

À l’approche du Black Friday, le Samsung Galaxy A52s 5G est vendu à 379 euros, contre 459 euros habituellement.

Les autres promotions de RED

Le Samsung Galaxy A52s 5G n’est pas le seul smartphone à profiter d’une réduction chez RED. Que vous préfériez un smartphone orienté photo ou un appareil haut de gamme, les promotions ne manquent pas en amont du Black Friday.

Le Pixel 6 à 599 euros au lieu de 649 euros

Des deux smartphones lancés par Google cette année, le Pixel 6 représente le meilleur choix pour quiconque veut faire d’excellentes photos sans dépenser plus de 600 euros. Il faut dire que ce dernier mise sur un double appareil avec un capteur grand-angle de 50 mégapixels d’un côté et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (objectif de 114°) de l’autre. Cette composition permet de réaliser de véritables prouesses photographiques.

Gros changement au niveau du design par rapport à la génération précédente puisque l’écran du Pixel 6 passe à 6,4 pouces, bien loin des petits 6 pouces du Pixel 5. La dalle AMOLED offre une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra selfie de 8 mégapixels se loge dans un poinçon central en haut de l’écran.

Enfin, il s’agit de la première génération de Pixel à embarquer un processeur fabriqué par Google, le Google Tensor. Une puce qui accélère l’expérience photo grâce à l’intelligence artificielle. Pour l’autonomie, le Pixel 6 bénéficie d’une endurance de plus d’une journée grâce à sa batterie de 4 614 mAh compatible avec la recharge rapide de 30 W.

Alors que le Black Friday pointe le bout de son nez, le Pixel 6 tombe à 599 euros chez RED. Un excellent prix quand on sait que le téléphone a été lancé à 649 euros il y a quelques semaines.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 499 euros au lieu de 599 euros

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est une révision du smartphone haut de gamme de Samsung sorti en 2020. Son châssis se décline en six coloris avec une finition mate, ce qui confère un cachet unique au téléphone.

La dalle de 6,5 pouces devient plate, tout en conservant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien entendu, l’écran est parfaitement calibré, avec une excellente qualité d’affichage et un taux de contraste imbattable. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G dégaine un triple capteur dorsal avec une caméra principale de 12 mégapixels. Les photos sont particulièrement belles et détaillées.

Sous le capot, on déniche un processeur Snapdragon 865, avec 6 Go de RAM. Ce combo assure une expérience sans ralentissement et ce dans tous les usages. Les jeux 3D et le multitâche ne posent ainsi aucun problème. Enfin, le Samsung Galaxy S20 FE 5G profite d’une batterie de 4 500 mAh, compatible avec la charge rapide 25 W et sans-fil 15 W. Là encore, vous pouvez compter sur une journée complète d’utilisation.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est désormais à 499 euros chez RED, soit une baisse immédiate de 100 euros par rapport à son prix habituel. Et l’un des prix les plus bas vus actuellement sur la version 5G de l’appareil.