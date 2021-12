En 2021, le meilleur smartphone pour la photo n’est pas celui que vous croyez

Le concours organisé par le youtubeur MKBHD permet de constater que les photos les plus flatteuses, sans retouche, sont généralement celles plébiscitées par les utilisateurs.

Comme tous les ans, le youtubeur MKBHD a organisé, en ce mois e décembre, son concours annuel visant à distinguer le meilleur smartphone pour la photo sorti dans le courant de l’année. L’idée de ce concours n’est pas d’élire un lauréat en tant que tel, mais de proposer plusieurs photos à l’aveugle à la communauté pour les faire comparer entre plusieurs photos identiques sans que les votants ne sachent par quel téléphone a été prise telle et telle photo.

Ce sont ainsi 16 smartphones qui ont été sélectionnés par le youtubeur, parmi lesquels on retrouve aussi bien des modèles premium réputés pour leur qualité photo — Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, iPhone 13 Pro ou Google Pixel 6 Pro — que des smartphones gaming — Asus ROG Phone 5 ou Lenovo Legion Duel — et même quelques smartphones milieu de gamme — Xiaomi Poco X3 GT, Realme GT ou Google Pixel 5a.

Dès le premier tour, quelques surprises sont à signaler. C’est notamment le cas du Pixel 5a qui a recueilli davantage de suffrages que le Pixel 6 sur une photo particulièrement complexe avec du HDR et une reproduction de nombreuses teintes froides ou chaudes. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est quant à lui éliminé dès cette première manche par le OnePlus 9 Pro.

Pour le second tour, c’est une photo plus simple qui a été capturée à l’identique sur les huit smartphones restants. Celle-ci va permettre de qualifier quatre modèles pour les demies finales : l’Asus ROG 5 — qui élimine le Galaxy S21 Ultra — le OnePlus 9 Pro, le Google Pixel 5a — qui bat l’iPhone 13 Pro — et le Realme GT. En finale, les deux smartphones restants sont les OnePlus 9 Pro et Pixel 5a et c’est finalement le modèle américain, le Pixel 5a, qui remporte le tournoi.

Les photos les plus flatteuses davantage plébiscitées

Comme d’habitude, plusieurs interprétations peuvent être faites de ce concours, à commencer par les conditions d’organisation. Les clichés sont en effet publiés par le youtubeur sur Instagram. Or, la compression opérée par le réseau social sur les photos ne va pas nécessairement permettre de distinguer le piqué des images. Par ailleurs, ces photos ne sont pas retouchées et sont publiées telles quelles. Dès lors, les gens ne votent pas nécessairement pour les clichés les plus neutres, mais pour ceux proposant d’emblée les photos les plus flatteuses, que ce soit avec le plus de contraste, le plus d’exposition ou la meilleure gestion de la plage dynamique. « Ça ne veut pas dire que c’est nécessairement la meilleure photo, c’est juste un reflet du format du test. Quand on publie deux photos côte à côte, les gens sont plus attirés par la plus lumineuse », indique MKBHD.

Pour rappel, c’est la quatrième itération de ce concours sur la chaîne YouTube américaine. Le concours organisé l’an dernier avait vu la victoire de l’Asus Zenfone 7 Pro. Il succédait alors au Pocophone F1 en 2018 puis au Samsung Galaxy Note 10+ en 2019.

