Samsung Galaxy S21 FE : déjà une baisse de prix de 100 euros, pour quelques heures seulement chez Cdiscount

Disponible depuis quelques semaines, le Samsung Galaxy S21 FE est la version rafraîchie du smartphone premium de Samsung. Cdiscount n'aura pas attendu longtemps avant de faire baisser le prix de l'appareil : déjà 100 € de réduction grâce à un code promo. Mais dépêchez-vous, l'offre n'est valable que quelques heures.

Annoncé lors du CES 2022 de Las Vegas, le Samsung Galaxy S21 FE ne s’est pas fait attendre chez les revendeurs. Une version “Fan Edition”, dans la lignée du Galaxy S20 FE, à la fois séduisante et sympathique à utiliser grâce à un design top, une bonne polyvalence photo et un écran bien calibré comme nous avons pu le constater lors de notre test.

À peine sorti, le S21 FE a déjà droit à une baisse de prix de 100 euros grâce à Cdiscount et son code promo LIVESAMSUNG100. Le nouveau téléphone de Samsung tombe ainsi à 659 euros au lieu de 759 euros. En revanche, il faut se dépêcher, car l’offre disparait demain soir, mercredi 26 janvier 2022 à 23h59.

Une version rafraîchie et bien finie

Côté design, le Galaxy S21 FE ressemble beaucoup au Galaxy S21 classique. Cela dit, quelques détails ont changé, ce qui permet de les différencier. Au niveau du dos pour commencer puisque les Galaxy S21 FE abandonnent la coque métallisée pour une parure en plastique mate. Un choix qui permet de mettre en avant les nouveaux coloris exclusifs à ce modèle, à savoir olive, graphite, blanc et lavande. Un changement qui offre une esthétique unique aux S21 FE sans pour autant leur faire perdre leur cachet luxueux.

Une métamorphose a également eu lieu au niveau de l’écran. La diagonale passe à 6,4 pouces contre 6,2 pouces pour le S21 classique. Mieux, la dalle OLED du S21 FE est en verre Corning Gorilla Victus, plus résistant que celui de la génération précédente. Il offre une définition de 2400 x 1080 pixels, tout en intégrant un poinçon photo central. Sans oublier un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le module photo situé au dos est composé de trois caméras 12+12+8 mégapixels. La polyvalence photo est excellente, tout comme l’expérience utilisateur. Il faut dire que le Galaxy S21 FE dispose de plusieurs solutions logicielles intéressantes, comme un mode portrait qui permet de personnaliser l’arrière-plan ou la fonction Dual-View pour filmer avec les capteurs avant et arrière en simultané.

Des performances de haute volée

Concernant ses performances, le Samsung Galaxy S21 FE ne fait pas dans la demi-mesure. Il mise sur la très bonne puce Snapdragon 888, avec en plus 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Autant dire que le téléphone n’a aucun problème à être puissant et rapide. Vous pouvez profiter du multitâche ou des jeux 3D gourmands sans souffrir de ralentissements.

Il est aussi le premier smartphone de Samsung livré avec OneUI 4 et Android 12 en natif. Vous n’aurez donc aucune mise à niveau à faire lors du démarrage.

Côté batterie, on retrouve un accumulateur de 4 500 mAh intégré au Samsung Galaxy S21 FE. Une batterie suffisante pour encaisser une journée d’utilisation avec un usage modéré. Il supporte la charge rapide de 25 W en filaire et de 15 W en sans-fil.

Surtout, il profite enfin d’un tarif adéquat grâce à Cdiscount. La célèbre marketplace lui confère un code promo LIVESAMSUNG100 qui fait disparaitre 100 euros de la facture finale. Ainsi, le Samsung Galaxy S21 FE dégringole à 659 euros, contre 759 euros habituellement.

Bien entendu, ce n’est pas le seul bon plan que propose Cdiscount sur les smartphones du constructeur sud-coréen. Le Galaxy S21 Plus par exemple, tombe à 709 euros au lieu de 749 euros à l’aide du code promo LIVESAMSUNG40. Enfin, le déjà abordable Galaxy M12 devient encore plus accessible avec le code LIVESAMSUNG30 qui le fait passer à 149 euros contre 179 euros.