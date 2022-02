Comment faire baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra à 479 € (+8 €/mois) avec un forfait 5G ?

Après quelques semaines de précommandes, le Samsung Galaxy S22 Ultra est désormais disponible en France. En l'associant à un forfait 5G avec engagement, il est possible de faire chuter son prix à 479 euros (+8 €/mois). On vous explique comment faire.

Annoncé il y a tout juste quelques semaines, le Samsung Galaxy S22 Ultra se positionne comme le modèle le plus haut de gamme de la toute nouvelle série S22. Un smartphone grand format, doté d’un écran XXL et du S Pen, qui n’est pas sans rappeler feu les Galaxy Note sur le principe. Officiellement disponible depuis le 24 février, le Galaxy S22 Ultra est désormais disponible chez SFR, qui propose l’une des offres les plus intéressantes du moment.

L’opérateur a décidé d’intégrer le Galaxy S22 Ultra au sein de ses forfaits 5G avec Bonus Smartphone, de manière à faire dégonfler la facture. En souscrivant au forfait 5G 150 Go de chez SFR avec un engagement de deux ans, vous pouvez ainsi obtenir le Galaxy S22 Ultra à 479 euros (+8 euros par mois) grâce à une ODR de 50 euros. On vous explique tout.

Comment faire baisser le prix du Galaxy S22 Ultra avec le forfait 5G de SFR ?

Smartphone haut de gamme oblige, le Galaxy S22 Ultra est actuellement vendu au tarif très élevé de 1259 euros. Grâce au forfait 5G 150 Go avec Bonus Smartphone de SFR, vous pourrez toutefois faire baisser drastiquement la facture. Ce forfait vous permet de bénéficier d’une ribambelle d’avantages en lien avec votre téléphone, le plus intéressant étant sans conteste la possibilité d’obtenir un mobile au meilleur prix. Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, cela vous permettra d’obtenir le tout nouveau Galaxy S22 Ultra à 479 euros (+8 euros par mois pendant 24 mois) grâce à une ODR de 50 euros.

Le forfait SFR 5G 150 Go avec Bonus Smartphone est proposé avec un engagement de deux ans au tarif de 30 euros par mois la première année, puis 45 euros l’année suivante. Et si vous êtes déjà client box SFR, sachez que vous obtiendrez une ristourne supplémentaire vous permettant de faire baisser la facture à 22 euros par mois la première année, puis 37 euros les douze mois suivants.

Les forfaits 5G avec Bonus Smartphone proposés par SFR bénéficient de prestations premium qui vous permettent de tirer pleinement parti de votre terminal flambant neuf. C’est le cas de ce forfait 5G 150 Go qui vous propose chaque mois :

150 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Bonus Smartphone.

Grâce aux Bonus Smartphone, vous pourrez aussi obtenir un tarif de reprise garanti si vous souhaitez changer de mobile, changer de terminal à un prix avantageux ou encore profiter de diverses garanties en cas de pépin. S’il arrive un malheur à votre mobile (casse, vol, perte, etc.), SFR vous prête rapidement et gratuitement un téléphone de remplacement.

Un écran sublime et parfaitement calibré

S’il est une chose qui frappe dès le premier regard, c’est bien l’écran de ce Galaxy S22 Ultra. Cette dalle AMOLED de 6,8 pouces dotée d’une définition de 3080 × 1440 pixels s’enorgueillit aussi d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz afin de proposer en permanence un affichage fluide et économe en énergie. Comme c’est souvent le cas chez Samsung, cet écran peut aussi compter sur une luminosité et un calibrage qui frôlent la perfection, permettant un affichage des couleurs éclatant et proche de la réalité.

Mais ce ne sont pas là les seuls atouts de cet écran. Sa fréquence d’échantillonnage élevée, couplée à la présence du S Pen intégré directement au châssis du Galaxy S22 Ultra favorisent la prise de note ou le dessin à la volée. De quoi métamorphoser ce smartphone en un outil extrêmement polyvalent, qui pourra vous accompagner aussi bien durant vos loisirs que lorsque vous travaillez.

Une fiche technique solide pour l’héritier des Galaxy Note

Le grand format de ce Galaxy S22 Ultra, ainsi que l’intégration du S Pen font de ce terminal un digne héritier des Galaxy Note aujourd’hui disparu. Pour assurer cet héritage, Samsung à misé sur une fiche technique solide qui s’articule autour d’un SoC Exynos 2200 suppléé par 8 Go de RAM et un GPU Xclipse 920.

Grâce à sa taille maousse, le Galaxy S22 Ultra embarque une imposante batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45 W, ce qui lui permet de tenir une grosse journée en utilisation normale, et de se recharger en une grosse heure. Dernier point, et non des moindres, ce Galaxy S22 Ultra bénéficie pleinement de One UI 4.1 pour proposer une expérience utilisateur et une interface simple et efficace. Et avec quatre années de mises à jour déjà annoncées, gageons que ce smartphone à de beaux jours devant lui.

Un bloc photo complet et polyvalent

Côté photo, Samsung n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour équiper son S22 Ultra. Pour commencer, le constructeur a entièrement revu son bloc photo en intégrant les objectifs en P directement dans la coque, sans excroissance dédiée. En résulte un look discret et très agréable qui ravira sans aucun doute les esthètes. Sur le plan technique, c’est un capteur principal à 108 mégapixels qui vous attend. Un monstre capable de capturer des clichés extrêmement détaillés dans toutes les situations.

Pour l’accompagner, le S22 Ultra peut compter sur un ultra grand-angle 12 mégapixels, deux téléobjectifs (l’un ouvrant à f/4,9, l’autre à F/2,4), un zoom optique x3 et pour finir, un space zoom x30. Une jolie panoplie qui permet à ce smartphone de faire des merveilles en photo comme en vidéo.

Découvrez les offres de lancement du Galaxy S22 Ultra

Pour le lancement du Galaxy S22 Ultra, Samsung a décidé de vous gâter avec une offre particulièrement intéressante. Le constructeur a décidé de vous offrir 150 euros sous forme d’ODR à valoir sur l’achat d’un ou plusieurs accessoires éligibles. Valable jusqu’au 30 avril, cette opération vous permettra par exemple d’obtenir une jolie ristourne sur une paire de Galaxy Buds ou une Galaxy Watch. Pour en profiter, rien de plus simple, il vous suffit d’acquérir l’accessoire de votre choix en même temps que vote Galaxy S22 Ultra, et de remplir le formulaire ad hoc que vous pourrez découvrir en sélectionnant la section « Lancement Galaxy S22 Ultra » sur Samsung.com. Les produits éligibles sont les suivants :