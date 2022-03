OnePlus travaillerait bien, en douce, sur un smartphone pliant

Dans une interview, Gary Chen, ingénieur logiciel en chef de OnePlus, a indiqué que Google et OnePlus développent des fonctionnalités liées aux smartphones pliants pour OxygenOS 13... une annonce qui en dit long sur les intentions de la marque chinoise.

Ce n’est pas officiel, rien n’est à ce stade confirmé, mais OnePlus pourrait déjà être à l’oeuvre sur un smartphone pliant. C’est ce que laisse à penser Gary Chen, ingénieur logiciel en chef de OnePlus.

Interrogé par Android Central au sujet des nouveautés attendues avec OxygenOS 13 (basé sur Android 13 et attendu cet automne), l’intéressé a indiqué que le partenariat entre Google et OnePlus était désormais plus étroit. Au travers de cette entente renforcée, on apprend qu’OxygenOS bénéficiera notamment d’un meilleur niveau de protection de la vie privée, d’une couche supplémentaire de sécurité, tout en profitant d’un design général remanié pour coller encore plus aux nouveaux codes définis par Google avec Material You.

Plus intéressant, Gary Chen a aussi indiqué que Google et OnePlus développent conjointement des fonctionnalités liées aux smartphones pliants pour OxygenOS 13 et les futurs flagships de la marque chinoise. Une précision qui n’est en rien anodine alors que plusieurs fabricants, dont Oppo et Honor, ont déjà annoncé des smartphones pliants en ce début d’année 2022.

Bientôt du pliable chez OnePlus ?

Comme le souligne Android Central, il semble que OnePlus tirera pleinement parti des nouvelles fonctionnalités d’Android pour les appareils pliant. Cette étroite collaboration avec Google permettrait notamment à OnePlus d’exploiter au mieux ce qui se trouve déjà dans l’OS de base (Android 13 en l’occurrence) pour faciliter le développer du logiciel pour un futur produit pliable.

Sans rien officialiser, les propos de Gary Chen laissent clairement entendre qu’un smartphone pliant estampillé OnePlus serait dans les cartons… et ce pour un lancement en 2022 ou 2023 si l’on se réfère au créneau de déploiement attendu pour Android 13 / OxygenOS 13.

Rappelons que ce n’est pas tout à fait la première fois qu’on entend parler d’un smartphone pliant chez OnePlus. Par le passé, des demandes de brevets déposées par la marque nous avaient déjà mis sur cette piste. On ignore toutefois quel design pourrait adopter cet appareil, s’il devait effectivement voir le jour. Les brevets découverts en fin d’année 2021 par Let’sGoDigital dévoilaient des recherches portant sur un smartphone à double charnière permettant un triple pliage. Il est toutefois difficile de savoir si ce design est toujours à l’étude ou non.

