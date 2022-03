Poco M4 et X4 Pro : déjà une promotion pour le lancement des nouveaux champions du milieu de gamme

Présentés lors du MWC 2022, les Poco X4 Pro et M4 Pro veulent offrir de grosses performances et une grande polyvalence sans pour autant faire exploser la facture. Une stratégie aidée par AliExpress qui profite du lancement des deux smartphones pour dégainer une série de promotions.

Pour continuer à s’imposer dans le secteur du smartphone milieu de gamme, Xiaomi s’appuie sur une recette simple : proposer une expérience utilisateur digne du premium à un prix contenu. Une formule que suit à la lettre les Poco X4 Pro et M4 Pro puisque ces nouveaux smartphones offrent un rapport qualité-prix maîtrisé jusqu’au bout des ongles.

Et pour leur lancement, ces deux téléphones profitent déjà d’une remise chez AliExpress ce qui fait fondre la facture finale. Il est ainsi possible de profiter du Poco M4 Pro 4G à 174 euros au lieu de 229 euros ou du Poco X4 Pro 5G à 244 euros contre 299 euros habituellement.

Retrouver le Poco X4 Pro à 229 euros SDFRF143

En savoir plus sur le Poco M4 Pro à 174 euros SDFRF143

Le Poco X4 Pro à 244 euros au lieu de 299 euros (55 euros de baisse)

On constate que malgré sa position milieu de gamme, le Poco X4 Pro est un grand smartphone qui embarque un écran de 6,67 pouces. Une dalle AMOLED, qui plus est, à la définition Full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autant dire que l’affichage est extrêmement fluide que ce soit dans la navigation ou dans les applications.

Dans ses dimensions, le Poco X4 Pro n’est pas sans rappeler les canons esthétiques des téléphones modernes. Les bords sont carrés, les coins arrondis et les bordures plutôt fines. Le dos du Poco X4 Pro 5G profite d’un effet de reflet qui donne au téléphone un sentiment de luxe. Les coloris vont du bleu au noir en passant par le jaune iconique de la marque.

Au dos, le module photo prend la forme d’un rectangle massif en haut de l’appareil, avec le nom de la marque bien visible. Celui-ci intègre un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Le Poco X4 Pro 5G permet d’obtenir des photos détaillées et nettes dans la plupart des situations.

L’une des forces du Poco X4 Pro est sa fiche technique. Le processeur Snapdragon 695, les 6 Go de RAM et les 128 Go de stockage en font un smartphone particulièrement puissant et compatible 5G. Il offre une expérience d’utilisation fluide, même dans les jeux 3D très gourmands. Au niveau de l’autonomie, le Poco X4 Pro peut tenir une journée complète dans un usage intensif grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Enfin, il est compatible avec la charge rapide 33 W, ce qui lui permet de récupérer son énergie en moins d’une heure.

À peine arrivé chez AliExpress, le Poco X4 Pro profite déjà d’une remise de 55 euros grâce au code promo SDFRF143 ainsi qu’à un coupon-vendeur de 5 euros. Ce la fait chuter son prix à 244 euros au lieu de 299 euros.

Retrouver le Poco X4 Pro à 244 euros SDFRF143

Le Poco M4 Pro 4G à 174 euros au lieu de 229 euros (55 euros de baisse)

Le Poco M4 Pro 4G veut lui proposer une excellente expérience utilisateur à moins de 250 euros. On retrouve le design du Poco X4 Pro 5G dans les grandes lignes, avec le bloc photo intégré à l’arrière dans un rectangle imposant en haut, des bordures carrées et des coins arrondis. Une différence est à noter au niveau du dos puisque l’effet de reflet du X4 Pro 5G disparaît pour laisser place à une coque mate et sobre. Le coloris jaune vif, qui donne un cachet unique aux smartphones Poco, est toujours de la partie.

Autre changement : la taille. Le M4 Pro 4G est en effet plus petit que son homologue avec une dalle AMOLED de 6,43 pouces. On retrouve la même définition Full HD+ avec cependant un taux de rafraîchissement de 90Hz. L’affichage est fluide, ainsi que la navigation dans les diverses applications.

Si le module photo comprend 3 capteurs, le M4 Pro 4G ne reprend pas entièrement la configuration du X4 Pro 5G. Le capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi que l’objectif macro de 2 mégapixels sont toujours là, seul le capteur principal passe à 64 mégapixels. Une configuration qui assure une bonne polyvalence en photographie, surtout pour cette gamme de prix.

Au niveau des performances, le Poco M4 Pro peut compter sur la présence d’une puce Mediatek Helio G96, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il encaisse les usages basiques sans broncher, ainsi que quelques sessions de jeu. L’autonomie n’est pas en reste grâce à une batterie de 5 000 mAh. Le Poco M4 Pro peut tenir deux jours d’usage d’affilée sans nécessiter le chargeur. D’autant que sa compatibilité avec la charge rapide 33 W lui permet de récupérer sa batterie en moins d’une heure.

Pour son arrivée chez AliExpress, le Poco M4 Pro tombe à 174 euros au lieu de 229 euros grâce au code promo SDFRF143 et au coupon-vendeur de 5 euros.