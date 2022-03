À peine dévoilé, l’iPhone SE 5G est déjà soldé chez RED

C’est désormais une tradition chez Apple : chaque nouvelle génération d’iPhone accueille une version SE. Et cette série 13 n’échappe pas à la règle, puisque l’iPhone SE 5G, annoncé il y a quelques jours, est désormais disponible à la précommande. Pour l’occasion, RED vous propose d’ailleurs de le découvrir au meilleur prix du moment, soit 499 euros.

La semaine dernière, Apple tenait son habituelle Keynote de début d’année. L’occasion pour le constructeur de dévoiler une flopée de nouveaux produits, dont la nouvelle itération de l’iPhone SE. Pour rappel, ces modèles viennent se positionner en entrée de gamme, c’est à dire les iPhone les moins chers du moment. Dans le cas présent, le nouvel iPhone SE reprend dans les grandes lignes les caractéristiques de la série 13, puce A15 Bionic en tête, le tout dans un châssis compact hérité de l’iPhone 8. Et comme son nom l’indique, l’iPhone SE 5G est le premier de sa gamme à être compatible avec la 5G.

D’ores et déjà disponible à la précommande pour 529 euros, l’iPhone SE 5G bénéficie actuellement d’une promotion sur la boutique de RED. L’opérateur mobile vous propose d’économiser 30 euros sur le prix de ce smartphone, afin de faire chuter son tarif à 499 euros seulement.

La puce A15 Bionic, l’atout de poids de l’iPhone SE 5G

L’atout-choc de cet iPhone SE 5G est sans conteste la présence dans ses entrailles de la Puce A15 Bionic, soit la même que celle qui est présente dans les autres smartphones issus de la série 13. Premier avantage notable : cette puce permet à ce modèle SE de gagner la compatibilité avec la 5G, ce qui en fait un smartphone sur lequel on pourra compter dans les années à venir. D’autant plus que cet iPhone fonctionne nativement sous iOS 15 et bénéficiera de nombreuses mises à jour pendant les prochaines années. Apple a déjà démontré son exemplarité dans ce domaine.

La puce A15 Bionic se démarque aussi et surtout par son incroyable puissance. Nous avions déjà salué ses performances à l’occasion de nos tests des différents modèles d’iPhone 13 et il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement pour ce modèle SE. Quelle que soit la tâche que vous demanderez à cet iPhone, l’expérience sera fluide et réactive et ce pendant longtemps. Ce téléphone est d’ailleurs particulièrement adapté au jeu avec des performances graphiques jusqu’à 1,2 fois plus rapides que sur un appareil de la génération précédente.

Cet iPhone bénéficie enfin de quelques améliorations supplémentaires bienvenues. Au niveau logiciel, on appréciera par exemple la présence de LiveText ou l’intégration des recherches Siri directement à l’appareil (afin de fonctionner hors-ligne et d’assurer une meilleure protection de vos données). Niveau matériel, on saluera la gestion toujours plus efficace de la batterie, et la présence d’une charge rapide 20 W permettant de récupérer la moitié de son autonomie en une petite demi-heure.

Un design iconique qui mise sur la robustesse

Comme d’habitude avec les modèles de la gamme SE, ce nouvel appareil adopte un châssis bien différent du reste de la gamme des iPhone actuels. Plus compact (son écran fait 4,7 pouces), il mise aussi sur une plus grande robustesse de manière à pouvoir être emmené partout, et tout le temps. Comme son prédécesseur, cet iPhone SE 5G reprend à son compte le châssis de l’iPhone 8, bouton central (physique) équipé de Touch ID inclus.

Côté écran, c’est une dalle LCD XDR de 4,7 pouces que vous pourrez retrouver. C’est un écran d’excellente facture capable d’afficher des couleurs vives et très proches de la réalité, capable de merveilles lorsqu’il s’agit d’afficher des jeux vidéo ou de regarder des vidéos. Cet écran, comme le dos de l’appareil, sont protégés par du verre Ceramic Shield pour lui assurer une bonne résistance aux chocs et aux rayures. Il peut aussi compter sur une certification IP67 qui garantit son étanchéité à la poussière et à l’eau (pendant 30 minutes à une profondeur d’un mètre).

Profitez du savoir-faire photo de l’iPhone 13

Si l’iPhone SE 5G doit se débrouiller avec un unique capteur photo de 12 mégapixels, cela ne signifie absolument pas qu’il pêche dans ce domaine. La raison ? Il profite pleinement des avancées logicielles qu’Apple a développées pour les modèles de la série 13. Ce qui lui permet de fournir des clichés très réussis dans la plupart des conditions.

On pense notamment à la présence de Deep Fusion, qui utilise à bon escient le processeur neuronal de la puce A15 Bionic pour capturer une série de clichés successifs afin de recomposer l’image la plus nette et précise possible, qui fait des merveilles en matière de portraits. Le Smart HDR 4, les styles photos, les vidéos en haute qualité sont aussi de la partie pour constituer un éventail de possibles tout à fait satisfaisant pour un appareil de ce calibre.

Précommandez l’iPhone SE 5G à 499 euros chez RED

La sortie de l’iPhone SE 5G est prévue pour le 18 mars prochain. En attendant, il est déjà possible de le précommander chez RED. L’opérateur vous propose d’ailleurs pour l’occasion de bénéficier d’une ristourne de 30 euros qui fait tomber son prix à 499 euros, soit le meilleur prix actuellement proposé sur le marché.