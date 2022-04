Android 12 n’a jamais été aussi beau et utile que sur le Google Pixel 6

Pour faire de l’ombre aux smartphones très haut de gamme de 2022, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont mis toutes les chances de leur côté. Et notamment au niveau logiciel puisqu'ils s’appuient sur l’interface Pixel Experience, une surcouche exclusive aux appareils de Google qui offre une expérience utilisateur optimale.

Sorti en fin d’année dernière, les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro n’ont pas manqué de surprendre la rédaction de Frandroid, qui n’a pas manqué de lui mettre 9/10 lors de son test, tant la fiche technique des téléphones est digne de ce qui se fait de mieux sur le marché actuel. Il faut dire que les fleurons de Google ne manquent pas d’arguments pour celles et ceux qui recherchent l’équilibre parfait dans un smartphone.

Et l’une des forces des Google Pixel 6 est leur expérience utilisateur. Car après tout, qui de mieux placé que Google pour offrir la version la plus aboutie d’Android 12 ? Les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro sont les seuls à profiter de la surcouche Pixel Experience, qui rend non seulement l’interface agréable à l’œil, mais offre aussi plein de bonnes idées pour améliorer l’ergonomie.

Le plus beau des Android

La première chose qui saute aux yeux lorsque l’on regarde l’interface des Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro, c’est à quel point elle est belle. Le design Material You et ses tuiles ovales adoucissent les menus, ce qui rend la navigation plaisante. D’autant que, comme nous avons pu le constater dans nos tests, les animations sont extrêmement nombreuses et léchées, ce qui ne manque pas de dynamiser votre smartphone. Mine de rien, cela provoque toujours un petit effet “waouh” qui donne l’impression d’avoir un appareil plus vivant que les autres smartphones Android.

L’autre bonne idée de design imaginée par Google est l’algorithme Monet, qui récupère les couleurs principales du fond d’écran afin d’harmoniser les coloris de l’interface. Votre téléphone a donc un look uni et unique grâce aux combinaisons infinies de fonds d’écran et de couleurs accentuées. Surtout que les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro ne lésinent pas sur le nombre de fonds d’écrans proposés, ce qui vous permet de personnaliser à fond votre téléphone. Les widgets profitent également de la Pixel Experience puisqu’ils s’adaptent eux aussi aux couleurs de l’interface. On pense notamment à l’horloge et au calendrier qui se fondent parfaitement au sein de l’interface.

La véritable performance de Google au niveau du design réside dans la fluidité de l’appareil. Tous ces ajouts et cette refonte graphique ne pèsent nullement sur les performances du smartphone. Vous n’avez donc pas besoin de désactiver plusieurs paramètres graphiques pour préserver la vitesse du terminal. Le système est d’une fluidité exemplaire ce qui rend la navigation hyper agréable.

Une interface très accessible

Les changements n’ont pas qu’un but esthétique, ils transforment également l’ergonomie. De nombreuses bonnes idées sont introduites par Pixel Experience comme la barre de recherche en bas de l’écran sous le dock d’applications ou le mode “une main”. Celui-ci permet de faire glisser le haut de l’écran vers le bas en un geste. Ces deux ajouts rendent la navigation à une main très simple et agréable, ce qui est plutôt pratique lorsque la seconde main est occupée par un sac de course par exemple.

Cette volonté d’offrir la meilleure expérience utilisateur à une main se retrouve aussi dans la possibilité de déclencher une action en tapant deux fois au dos du téléphone. Entièrement paramétrable, vous pouvez au choix prendre une capture d’écran, lancer une application précise, déclencher Google Assistant ou mettre en pause le contenu multimédia. Autre fonction liée au multimédia, la présence de la technologie “En écoute” sur l’écran de verrouillage qui permet d’identifier le nom et l’artiste d’un morceau diffusé près de vous. Parfait pour obtenir à la volée le nom de ce morceau qui vous fait danser lors de votre prochaine soirée.

Google veut faire des Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro les téléphones les plus accessibles du marché. Raison pour laquelle les paramètres d’accessibilité sont mis en évidence dans le menu des téléphones. Et les options sont nombreuses pour faciliter l’usage aux personnes souffrant de handicaps. Il est possible d’améliorer la lisibilité du système, en jouant avec les contrastes par exemple, de proposer des sous-titres automatiques, de lire les textes via la synthèse vocale ou d’associer des appareils auditifs.

L’IA en renfort

Pour améliorer Android 12, Google ne s’est pas privé de s’appuyer sur le machine learning. L’intelligence artificielle offre de nouvelles fonctionnalités, dont l’une des plus impressionnantes est la traduction en temps réel. Ainsi, lorsqu’une conversation affiche des mots étrangers les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro proposeront de traduire les messages pour faciliter la discussion. Cela fonctionne en temps réel lors d’une discussion à l’oral, mais aussi sur YouTube, ou encore sur des textes affichés dans vos photos. Sans oublier que la traduction est disponible même hors connexion.

Mieux, dans le clavier Gboard, une option Google Translate vous permet de traduire vos propres messages dans la langue de votre choix. Et ce, quelle que soit l’application de messagerie que vous utilisez. Parfait donc pour discuter facilement avec un correspondant étranger sur Hangout, WhatsApp ou Telegram par exemple.

Autre fonction qui s’appuie grandement sur l’intelligence artificielle, la célèbre « Gomme magique ». Cet outil permet « d’effacer » une personne ou des détails qu’on jugerait gênants dans une photo.

Un long suivi logiciel

Enfin, la firme de Mountain View offre une véritable longévité logicielle aux Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro puisque le suivi s’étend sur 5 ans, ce qui est plus long que ce que propose aujourd’hui la concurrence. Ainsi, pendant 3 ans, vous aurez les mises à jour majeures, puis deux ans de mises à jour de sécurité. Autant dire que si vous craquez dès aujourd’hui pour un Google Pixel 6, vous aurez la meilleure version d’Android jusqu’en 2026. Bien entendu, les possesseurs actuels d’un Google Pixel 6 ou d’un Google Pixel 6 Pro jouissent aussi de la surcouche Pixel Experience.

