Kensington USB-C Mobile Hub : un accessoire à tout faire pour votre PC, smartphone et tablette

Dans la jungle des hubs USB-C, il est parfois compliqué de s'y retrouver. Marque historique de l'accessoire, Kensington commercialise un hub très prometteur. Nous l'avons testé.

L’émergence de l’USB-C a été une bénédiction autant qu’une malédiction pour le marché de la tech. Ce connecteur unique promettait de remplacer tous les précédents en intégrant à la fois le transfert de données, l’alimentation électrique et le transfert vidéo. Très vite est donc née l’idée d’un hub USB-C permettant de retrouver les connecteurs classiques, pour les périphériques que l’on possède déjà, mais utilisable avec un simple port USB-C.

Il suffit de se rendre sur Amazon pour découvrir des dizaines de références qui promettent toutes des performances exceptionnelles. Dans cette jungle de produits conçus en Chine de marques souvent inconnues, Kensington veut se faire une place avec une référence de qualité et plus simple à repérer.

Le Kensington UH1400P entre dans l’arène

Nous avons pu tester la « UH1400P Station d’accueil mobile USB-C® 8 en 1 sans pilote » pendant plusieurs mois. C’est un produit intéressant, car il coche la plupart des cases que l’on attend d’un hub USB-C moderne.

Comme son nom l’indique, il s’utilise sans pilotes et propose donc une compatibilité assez universelle : Windows évidemment, mais aussi macOS, ChromeOS, iPadOS et Android. Pour la compatibilité iOS, elle est mentionnée sur le papier, mais sans connexion Lightning elle ne sera pas vraiment utile.

N’importe quel produit qui tourne sous l’un de ces systèmes et qui propose un port USB-C sera donc compatible avec le produit Kensington.

La connectique

Dans un format assez compact de 105 x 52 x 13 mm pour 80 grammes, le hub USB-C Kensington offre une panoplie de ports assez complets. Tout ce qu’il faut pour bosser au quotidien.

On retrouve donc :

3 ports USB 3.2 Gen 1 Type A (5V / 0,9A)

1 port de recharge USB-C 85W

1 lecteur de carte SD ou microSD UHS-1

1 port HDMI 2.0 (4K à 60 Hz)

1 port RJ45 Ethernet Gigabit

En connectant simplement le hub USB-C, il devient ainsi possible d’utiliser un écran externe 4K, recharger son appareil jusqu’à 85W et utiliser des périphériques du quotidien : clé USB, clavier, souris, imprimante.

La recharge de 85W permet de couvrir les besoins de la plupart des appareils, du simple smartphone sous Android à l’ultraportable un peu costaud en passant par les tablettes.

Ça marche bien

Sans réinventer l’eau chaude, le produit de Kensington fonctionne bien. Nous n’avons pas eu le droit à des problèmes de chauffe que l’on pouvait rencontrer sur d’autres produits, ou de déconnexion intempestive.

Nous l’avons testé aussi bien avec un ordinateur portable qu’avec un iPad Mini 6 et dans les deux cas le produit s’est toujours montré simple d’utilisation et réactif. Ainsi, sur iPad OS, l’écran externe, la souris branchée en USB et le câble RJ45 étaient tous les trois parfaitement reconnus par le système. La charge s’est faite autant sur le PC que l’iPad, et sans message d’avertissement prévenant d’un niveau d’alimentation trop faible.

Sur d’autres hubs USB-C que nous avons pu tester à travers les années, c’est le genre de problème que l’on pouvait rencontrer. La connectique était bien là, mais un appareil pouvait avoir des problèmes de connexions, ou de recharge. La connexion de multiples périphériques simultanément pouvait aussi poser un problème.

Les finitions sont également exemplaires avec un petit châssis en aluminium anodisé du plus bel effet.

Prix et date de sortie du Kensington USB-C Mobile Hub

Le Kensington UH1400P est commercialisé à 75 euros par Amazon.fr. C’est un tarif qui peut paraître élevé face à la concurrence, mais on achète ici une certaine sérénité d’esprit.

On sait que le produit de Kensington est parfaitement compatible avec la norme USB-C, ce qui permet une utilisation sans tracas, sans pilotes ou problèmes de compatibilité.

Kensington propose une garantie de deux ans avec ce produit.

