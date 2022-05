Le combo Samsung Galaxy S21 FE + Watch 4 profite d’une belle remise de 470 euros de réduction

RED profite du retour des beaux jours pour lancer de grosses promotions sur les smartphones. Il est possible d’économiser 470 euros sur le combo Samsung Galaxy S21 FE 5G et Galaxy Watch 4. Et ce n’est pas la seule offre de l’opérateur.

Ce n’est pas la première fois que RED casse le prix du Samsung Galaxy S21 FE. C’est rare en revanche que ce smartphone qui a quelques mois à peine affiche un prix aussi bas sur la boutique de l’opérateur. Et sans avoir à prendre de forfait mobile en complément, en plus.

Ainsi, le Galaxy S21 FE 5G, accompagné d’une montre connectée Galaxy Watch 4, est proposé à 599 euros au lieu de 1 069 euros. L’occasion d’économiser tout de même 470 euros sur un téléphone très efficace. Pensez à remplir cette offre de remboursement pour profiter complètement des remises.

Un Galaxy S21 rafraîchi

Le très beau design du Galaxy S21 classique est de retour dans cette mouture rafraîchie, avec cependant quelques changements. Le Galaxy S21 FE troque son dos métallisé pour une coque mate colorée au choix en olive, graphite, blanc et lavande. Un choix qui permet de réduire le coût de l’appareil, et donc son prix, sans sacrifier la superbe esthétique de ce smartphone haut de gamme.

Le S21 FE est aussi plus grand, avec un écran de 6,4 pouces. Plus solide grâce au verre Corning Gorilla Victus, cette dalle OLED offre une définition FHD+. Elle a l’avantage d’être parfaitement calibrée, avec ses contrastes infinis, son excellente luminosité et un taux de rafraîchissement plafonné à 120 Hz. Concrètement, le Galaxy S21 FE assure une image d’une qualité exceptionnelle, le tout sur une surface d’affichage agrandie.

Côté photo, on retrouve trois caméras dorsales de 12, 12 et 8 mégapixels. Les clichés sont nets et détaillés, et ce qu’importe l’exposition lumineuse. Le Galaxy S21 FE a l’avantage de s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour traiter l’image. On pense notamment à son mode nuit particulièrement efficace, ou le mode Portrait qui permet une personnalisation poussée de l’arrière-plan.

Puissance et polyvalence

Le Galaxy S21 FE profite d’une fiche technique améliorée. Il embarque désormais la puce Snapdragon 888, 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Que vous naviguiez constamment entre les applis ou que vous jouiez des heures à Fortnite. Sans oublier qu’il tourne nativement sous OneUI 4 et Android 12.

Le Galaxy S21 FE peut tenir une journée d’usage grâce à une batterie de 4500 mAh. Il est compatible avec la charge rapide de 25 W en filaire et de 15 W en sans-fil, ce qui permet de récupérer rapidement de précieux pour cent.

La Galaxy Watch 4 : le meilleur du smartphone au poignet

La Samsung Galaxy Watch 4 coche toutes les cases d’une bonne montre connectée en 2022. Elle profite d’un écran AMOLED calibré au poil, avec une diagonale de 1,2 pouce sur la version 40 mm de la montre et de 1,4 pouce pour la mouture 44 mm. Une surface d’affichage suffisamment grande pour pouvoir lire correctement les informations ou naviguer dans les applis.

L’interface TizenOS laisse sa place au plus agréable WearOS, avec surcouche One UI Watch. Une version qui propose sensiblement le même design que l’interface des smartphones Samsung. L’expérience utilisateur est bien meilleure, avec en plus la possibilité d’accéder au Play Store directement depuis sa montre. Vous pouvez télécharger toutes vos applications favorites, comme Strava et Google Fit, et même YouTube Music depuis votre montre. Des applis qui peuvent être utilisées hors-ligne grâce au stockage interne de la montre.

Le suivi de santé a aussi été amélioré. On trouve notamment un nouveau capteur BioActive pour la mesure de la tension artérielle et l’analyse des données corporelles telles que l’IMC, la masse grasse, etc.

Son ultime avantage est qu’elle s’intègre dans un pack avec le Samsung Galaxy S21 FE 5G chez RED, le tout à un prix réduit. Ce combo est ainsi vendu 599 euros contre 1 069 euros habituellement. Une réduction de 470 euros dans laquelle il faut inclure cette offre de remboursement.

Un autre combo est disponible au même prix, avec cette fois une enceinte JBL 5 Flip offerte.

Les autres promotions de RED

RED ne se contente pas de proposer un unique smartphone en promotion. L’opérateur dégaine d’autres bons plans sur les téléphones, dont voici les plus intéressants.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE à 349 euros

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE s’inscrit dans la norme esthétique du moment. C’est-à-dire un design tout en courbe, avec des bords et des angles arrondis. Son écran de 6,55 pouces s’appuie sur la technologie AMOLED. Il offre une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De quoi profiter agréablement de tout le contenu en streaming directement sur son smartphone.

Il est surtout marqué par un poinçon en haut à gauche qui abrite une caméra selfie de 20 mégapixels. Le Xiaomi 11 lite 5G NE intègre également trois caméras au dos. On trouve ainsi une caméra principale de 64 mégapixels (f/ 1,79), une ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Enfin, sous le capot, on trouve un récent Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration amplement suffisante pour naviguer et jouer sans ralentissement.

En temps normal, le Xiaomi 11 Lite 5G NE affiche un prix de 399 euros. Cela dit, grâce à une remise immédiate de 50 euros et une ODR de 50 euros, son prix tombe à 299 euros.

Le Galaxy A53 5G à 409 euros

Pour le Galaxy A53 5G, Samsung s’est inspiré de ses appareils haut de gamme. Sa dalle OLED de 6,5 pouces jouit d’un taux de rafraîchissement grimpant jusqu’à 120 Hz. Elle est compatible avec le HDR10+ ce qui vous permet de profiter du contenu en streaming dans d’excellentes conditions.

Il intègre la puce Exynos 1280 qui permet des usages quotidiens (navigation web, prise de vue, multitâche) fluides en permanence. Au niveau de l’autonomie, le Galaxy A53 5G peut tenir jusqu’à 2 jours d’utilisation grâce à sa batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide 25 W.

Pour ce qui est de la photographie, on trouve 4 capteurs organisés comme suit :

un principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 12 mégapixels ;

un macro de 5 mégapixels ;

un de profondeur de 5 mégapixels.

Les photos sont de bonne qualité, grâce notamment au traitement logiciel efficace. Enfin, Le Galaxy A53 tourne directement sous Android 12 avec One UI 4.1 vous épargnant les longues mises à jour.

Proposé habituellement à 459 euros, le Galaxy A53 5G passe à 409 euros chez RED.