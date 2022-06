Samsung Galaxy S22 : le fleuron de Samsung devient enfin abordable avec ce forfait mobile

Design raffiné, performances excellentes et appareil photo très polyvalent : le vrai défaut du Samsung Galaxy S22, c'est finalement son prix, aux alentours des 900 euros. Un travers que corrige Bouygues Telecom grâce à son forfait Sensation avec Avantage smartphone.

Arrivé en début d’année, le Galaxy S22 a la lourde charge de représenter ce que Samsung fait de mieux en matière de smartphone très haut de gamme. Un défi relevé assez facilement, au point d’obtenir un 8/10 lors de notre test.

Un téléphone premium qui compte une corde de plus à son arc grâce à Bouygues Telecom. En effet, l’opérateur fait tomber son prix à 1 euro (+8 €/mois pendant 24 mois) avec le forfait Sensation 150 Go et l’option Avantage Smartphone. Un tarif plancher obtenu en cumulant une ODR de 100 euros ainsi que le bonus de reprise de 70 euros.

Un téléphone dans l’air du temps

Au vu des standards actuels, le Samsung Galaxy S22 est un téléphone compact. Son écran mesure uniquement 6,1 pouces de diagonale. De quoi plaire aux utilisateurs qui ne veulent pas d’un smartphone encombrant. Sa taille réduite n’a heureusement aucune influence sur la qualité de l’écran puisque celui-ci profite de la technologie AMOLED pour offrir une définition FHD+. Le calibrage est excellent, avec des noirs profonds et une bonne luminosité. Sans oublier une fluidité constante grâce à un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Pour le reste du design, le Samsung Galaxy S22 mise sur une magnifique esthétique aux tranches et aux coins légèrement arrondis. La prise en main est très agréable. Surtout, le Galaxy S22 se pare de pas moins de 4 coloris, allant du vert, au blanc, en passant par le noir et le rose.

Un smartphone haut de gamme se doit de prendre de bonnes photos. Et le Galaxy S22 ne déroge pas à la règle. Son module photo dorsal embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels.

Vous bénéficiez d’un zoom optique x3 et d’un space zoom x30. De manière générale, le Galaxy S22 capture de très belles photos, détaillées, et ce qu’importe le niveau lumineux de la scène. La partie logicielle est loin d’être anecdotique avec les très bons modes nuit, timelapse ou le mode AR Doodle. Celui-ci vous permet de dessiner sur vos vidéos grâce à la réalité augmentée.

Un smartphone puissant

Une chose est sûre : vous ne manquerez pas de puissance. Le Galaxy S22 peut aisément faire tourner les jeux 3D les plus gourmands ou le multitâche sans la moindre baisse de fluidité grâce à une fiche technique solide. Elle abrite une puce Exynos 2200, de 8 Go de RAM et une espace de stockage interne de 128 Go.

Tout ce beau monde est alimenté par une batterie de 3 700 mAh. Elle supporte la charge rapide 25 W en filaire et 15 W en induction. Vous pourrez donc recharger rapidement votre smartphone avant de partir en soirée.

Le Galaxy S22 au meilleur prix chez Bouygues Telecom

Le souci des smartphones très haut de gamme est souvent leur prix réellement élevé. Le Galaxy S22 n’échappe pas à la règle puisqu’il affiche un prix de 759 euros. Un défaut que corrige Bouygues Telecom avec son forfait Sensation 150 Go.

En effet, le Galaxy S22 est proposé à 1 euro (+8 €/mois pendant 24 mois) en complément de ce forfait très complet. Pour obtenir ce prix, il faut appliquer l’ODR de 100 euros et appliquer le bonus de reprise de 70 euros lors de la revente de votre ancien smartphone.

L’offre mobile Sensation 150 Go en détail

Comme toujours, Bouygues Telecom propose l’un des forfaits mobiles les plus complets du marché. Ainsi, le forfait Sensation 150 Go donne accès chaque mois :

150 Go de données mobiles ;

les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe ;

80 Go de données mobiles à utiliser en Europe ;

une option multi-SIM pour un second appareil comme un PC portable ou une tablette.

Cette offre mobile, avec engagement de 2 ans, est ainsi facturée 36,99 euros la première année, avant de passer à 41,99 euros.