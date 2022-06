Telegram annonce un abonnement payant pour sa messagerie

Le patron de Telegram annonce un changement important du modèle économique. Le service de messagerie va proposer un abonnement payant.

Telegram est une application de messagerie qui connait un succès grandissant à chaque controverse de WhatsApp ou de Facebook Messenger. Le service a su beaucoup évoluer au fil des années pour gagner beaucoup de fonctionnalités tout en restant gratuit.

À la fin de l’année 2020, le patron de Telegram a admis que le modèle économique de Telegram n’était plus tenable et que de nouvelles techniques de monétisation devaient être intégrées. Il annonce aujourd’hui l’arrivée d’un abonnement Telegram Premium.

Telegram Premium : moins de limites pour les gros utilisateurs

Dans un long message publié sur Telegram, Pavel Durov le patron du service explique que de nombreux utilisateurs de Telegram demandent une levée des limites sur le chat et l’envoi d’images ou de vidéos. Évidemment, impossible de répondre à cette demande gratuitement devant les frais de bande passante que cela pourrait engendrer. Ainsi est né l’idée d’un abonnement Telegram Premium.

Cet abonnement Telegram Premium devrait permettre aux utilisateurs « de transférer des fichiers plus volumineux », mais aussi accéder à « des réactions et des stickers exclusifs ». Pour Pavel Durov, c’est aussi une manière de ramener la monétisation de Telegram vers les utilisateurs, plutôt qu’avec les publicités ajoutées sur les conversations de groupes. D’après le patron de Telegram, cela doit permettre de garder en tête l’intérêt de l’utilisateur comme principale priorité, face à l’intérêt des publicités.

Il ne précise ni le prix de l’abonnement ni sa date de sortie. Il faudra donc se montrer patient pour en savoir plus sur Telegram Premium. Les rumeurs autour de ce nouveau service parlent d’un abonnement à 4,99 dollars par mois pour partager des fichiers jusqu’à 4 Go, ne plus afficher de publicités et accéder à des éléments cosmétiques supplémentaires (avatar animé, stickers et réaction premium).

