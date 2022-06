Pixel 6, Galaxy S22 et Xiaomi 12 : le prix de ces smartphones est en baisse pour le shopping d’été RED

Les soldes estivales battent leur plein, même chez les opérateurs. RED baisse ainsi le prix de nombreux smartphones, tels que le Samsung Galaxy S22, le Xiaomi 12 5G ou le Google Pixel 6, avec ou sans forfait mobile.

Qui dit retour des beaux jours, dit retour du shopping d’été chez RED et donc une nouvelle occasion de profiter de bons smartphones à prix réduit. D’autant que l’opérateur ne se contente pas de promouvoir des smartphones entrée de gamme.

RED offre jusqu’à 200 euros de remise sur de multiples appareils premium. Le Samsung Galaxy S22 par exemple tombe à 759 euros au lieu de 859 euros grâce à une baisse de 100 euros.

Le Samsung Galaxy S22 à 759 euros au lieu de 859 euros

Alors que les téléphones sont de plus en plus grands, Samsung se place à contre-courant avec son Galaxy S22. Son écran offre une diagonale de 6,1 pouces, ce qui permet une prise en main plus agréable que sur ses pairs plus grands. Qui plus est, le Galaxy S22 est un bel appareil avec des tranches et des coins légèrement arrondis. Quatre coloris accompagnent le S22, allant du vert, au blanc, en passant par le noir et le vert.

Sa « petite » taille n’efface en rien la qualité de la dalle, qui s’appuie sur la technologie AMOLED. Sa définition FHD+ est sublimée par un excellent calibrage, fort de noirs profonds et d’une bonne luminosité. La fluidité, elle, est au rendez-vous grâce à un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Côté photo, le Galaxy S22 embarque ce qu’il faut pour vous permettre de prendre de beaux clichés. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Celui-ci vous donne accès à un zoom optique x3 et un space zoom numérique x30. Il peut aussi compter sur de très bons modes photo, comme les modes nuit, timelapse ou le mode AR Doodle.

Pour ce qui est de la puissance, le Galaxy S22 fait tourner sans problème les jeux 3D les plus gourmands grâce à sa puce Exynos 2200, ses 8 Go de RAM et sa mémoire interne de 128 Go. Enfin, l’autonomie est assurée par une batterie de 3 700 mAh, compatible avec la charge rapide 25 W en filaire et 15 W sans fil.

Pour son shopping d’été, RED réduit de 100 euros le prix du Samsung Galaxy S22. Ce smartphone haut de gamme passe ainsi à 759 euros au lieu de 859 euros.

Le Xiaomi 12 5G à 749 euros au lieu de 899 euros

À l’instar du Galaxy S22, le Xiaomi 12 5G est considéré comme un smartphone compact face aux standards du marché. Il faut dire que son écran ne mesure que 6,28 pouces de diagonale. De quoi ravir les utilisateurs qui n’apprécient pas les téléphones encombrants. Surtout qu’ils ne perdent pas au change puisqu’ils profitent d’un écran de qualité.

Le Xiaomi 12 5G jouit d’une magnifique dalle AMOLED au ratio 20:9 et à la définition de 2400 par 1080 pixels. Bien calibré, cet écran bénéficie même d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autant dire que l’affichage est fluide, notamment lors de la navigation entre plusieurs applications.

Puisqu’on parle des atouts du Xiaomi 12 5G, sa fiche technique a de quoi retenir l’attention. On note ainsi la présence d’un SoC Snapdragon 8 Gen 1, dernier-né de Qualcomm que l’on retrouve dans les téléphones Android très haut de gamme. La fluidité et la puissance sont au rendez-vous et vous n’aurez aucun problème à faire tourner les jeux 3D avec les paramètres graphiques au maximum.

Au niveau de la photo, on trouve trois capteurs dans le module dorsal : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Une configuration qui est épaulée par l’IA pour offrir des clichés de grande qualité. Niveau autonomie, on trouve une batterie de 4 500 mAh, qui peut passer de 30 à 100 % de batterie en trente minutes environ grâce à la charge filaire de 67 W.

Le Xiaomi 12 5G profite de 150 euros de remise sur la boutique de RED. Il affiche donc un tarif de 749 euros au lieu de 899 euros.

Le Pixel 6 à 549 euros au lieu de 649 euros

En un mot comme en 100, le Pixel 6 est le meilleur smartphone à moins de 600 euros pour celles et ceux qui veulent capturer d’excellentes photos. Au dos du téléphone, se glisse un double appareil avec un capteur grand-angle de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (objectif de 114°). Quelle que soit la scène capturée, quelle que soit la luminosité, vous obtiendrez de magnifiques photos.

De notre sélection, le Google Pixel 6 est le plus grand smartphone. Son écran AMOLED de 6,4 pouces offre une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’affichage est agréable à l’œil, aussi bien dans les applications que sur du contenu en streaming.

Le Pixel 6 marque un tournant pour Google puisqu’il s’agit du premier smartphone de la marque à embarquer un processeur maison. Le Google Tensor, c’est son petit nom, est une puce qui améliore l’expérience photo grâce à l’intelligence artificielle. N’oublions pas l’autonomie d’une journée permise par sa batterie de 4 614 mAh compatible avec la recharge rapide de 30 W.

Le Pixel 6 tombe à 549 euros chez RED contre 649 euros en temps normal.