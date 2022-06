Xiaomi Pad 5, Poco X4 GT : les promos rayonnent sur les produits tech pendant les soldes AliExpress

Ça y est, c’est parti pour les soldes d'été chez AliExpress. Les promotions foisonnent, aussi bien sur les smartphones, tels que le Poco X4 GT, que sur les tablettes avec la Xiaomi Pad 5.

Cinq jours après le lancement des soldes estivales, c’est au tour d’AliExpress d’entrer dans la danse. La célèbre marketplace applique de nombreux codes promo pour baisser les prix d’une flopée de produits tech.

Cela dit, vous n’avez que 5 jours pour profiter des smartphones, tablettes et autres accessoires connectés à prix réduit. Afin de vous faire gagner du temps, nous avons repéré les meilleures affaires à réaliser chez AliExpress.

Le Poco X4 GT à 311 euros au lieu de 332 euros

Au regard de sa fiche technique, le Poco X4 GT est un smartphone droit dans ses bottes qui offre ce qu’il faut au juste prix. Son écran LCD de 6,6 pouces affiche une définition de 2 460 x 1 080 pixels. Bien qu’il ne soit pas OLED, la fluidité est quand même de la partie grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au niveau du module photo, on trouve un capteur principal de 64 mégapixels. Celui-ci est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels.

Pour le reste de la fiche technique, on peut compter sur un processeur Dimensity 800, ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sa batterie de 5 080 mAh lui confère une grosse journée d’autonomie.

Un smartphone avec un bon rapport qualité-prix donc, qui profite d’une réduction chez AliExpress puisqu’il est proposé à 311 euros contre 332 euros habituellement avec le code SDSFR11.

La Xiaomi Pad 5 à 278 euros au lieu de 331 euros

La Xiaomi Pad 5 a permis à Xiaomi d’investir confortablement le segment des tablettes milieu de gamme. Surtout qu’elle ne manque pas de caractéristiques haut de gamme. Son écran LCD de 11 pouces à la définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels supporte les normes Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos. Le taux de rafraîchissement grimpe à 120 Hz. Bref, de quoi profiter convenablement de la navigation web et de contenus vidéo.

Elle tire sa puissance d’un Snapdragon 860, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. L’expérience utilisateur est excellente dans tous les usages, même dans le multitâche. Enfin, la Xiaomi intègre une batterie de 8 720 mAh permettant une utilisation de plus de deux jours.

Vendue habituellement 331 euros, la Xiaomi Pad 5 dégringole à 270 euros avec le code promo SDSFR2.

Le Roborock S7 à 369 euros au lieu de 415 euros

Faut-il encore présenter le Roborock S7 ? Cet aspirateur-robot est parvenu à se faire une bonne réputation grâce à une expérience utilisateur soignée. Ses deux brosses rotatives, dont une en caoutchouc, sont chargées de récupérer la poussière et les petits débris. D’autant que le Roborock S7 embarque un bac à poussière de 470 ml, ce qui vous évite de le vider après chaque passage.

Sa serpillière vibrante, elle, s’occupe de laver par terre. Elle est même capable de s’élever pour éviter les surfaces fragiles afin de ne pas les abîmer, comme les tapis. Pour se déplacer, le Roborock S7 utilise des capteurs à ultrasons qui cartographient votre domicile. Vous pouvez bien entendu programmer l’aspirateur robot depuis l’application dédiée, pour lui interdire par exemple de passer la serpillière sur des zones précises.

Le Roborock S7 est proposé au prix de 369 euros au lieu de 415 euros chez AliExpress en utilisant le code 22ETE40.

Le Xiaomi Band 7 à 49 euros au lieu de 54 euros

Pour sa nouvelle itération de bracelet connecté, Xiaomi supprime la mention Mi du nom. Arrive donc le Xiaomi Band 7 et avec lui quelques améliorations. Sa dalle OLED en couleur est plus grande que celle de la génération précédente, avec un confortable 1,63 pouce (contre 1,56 pouce). Les contrastes sont bons, tout comme la luminosité. Mieux, l’interface profite d’un nouveau design, avec de nouvelles icônes qui permettent une navigation plus rapide.

Plusieurs capteurs de santé sont de la partie, tels qu’un podomètre, un capteur SpO2 et un cardiofréquencemètre. Sa batterie de 180 mAh lui confère une autonomie estimée à 14 jours.

Le Xiaomi Band 7 est proposé à 49 euros contre 54 euros en temps normal. Pensez à utiliser le code 22ETE05.