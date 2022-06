Xiaomi, OnePlus, Poco : voici les dernières promos d’AliExpress pour les soldes d’été

Comme les bonnes choses, les promotions d’AliExpress ont une fin. Et celle-ci est fixée au 2 juillet prochain. Il vous reste donc 48 heures pour réaliser des économies sur une myriade de produits tech.

Ces derniers jours, les bonnes affaires se sont multipliées chez AliExpress. L’e-commerçant a lancé une flopée de codes promo et de coupons-vendeur pour vous permettre de ne pas payer le prix fort lors de la commande d’un smartphone, d’un aspirateur-robot ou de tout autre appareil tech allant de la friteuse au bracelet connecté.

Des offres parmi lesquelles nous avons choisi les plus intéressantes. Mais dépêchez-vous d’en profiter, car ces bons plans s’achèvent le 2 juillet prochain. AliExpress met même en place un code promo valable sur tout le site : 22ETE399. Celui-ci vous permet d’économiser 50 euros dès 399 euros d’achat.

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE à 202 euros

Avec ses bords et ses angles arrondis, le design du Xiaomi 11 Lite 5G NE rend la manipulation plaisante. La technologie AMOLED de sa dalle de 6,55 pouces lui offre un bon calibrage. D’autant que le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE profite d’une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De quoi flatter la rétine.

En son sein, le téléphone de Xiaomi cache un Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une fiche technique qui garantit une navigation et des sessions de jeu sans ralentissement.

Enfin, ce smartphone fait preuve d’une bonne polyvalence photo grâce à ses trois caméras. On trouve ainsi une caméra principale de 64 mégapixels, une ultra grand-angle de 8 mégapixels et une macro de 5 mégapixels. De quoi capturer toutes les scènes désirées dans de bonnes conditions.

Pour les soldes, le Xiaomi 11 Mi Lite 5G NE est vendu 202 euros chez AliExpress contre 219 euros habituellement, grâce au code promo SDSFR29.

Retrouver le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE à 202 euros SDSFR29

Le Roborock Q7 Max+ à 472 euros

Le Roborock Q7 Max+ peut se targuer d’être un aspirateur-robot particulièrement efficace. Déjà parce qu’il profite d’une puissance d’aspiration de 4 200 Pa. À cela s’ajoutent deux brosses rotatives, dont une principale en caoutchouc et une serpillière. Non seulement l’aspirateur ne manquera pas la moindre poussière, mais il est capable de laver les taches au sol grâce à une pression de 300 g sur sa serpillière ainsi que différents débits d’eau.

Il est complètement autonome grâce à sa station de rechargement couplée à un dock de vidage. Celui-ci vidange automatiquement le Roborock Q7 Max+ et peut encaisser 7 semaines de nettoyage avant de nécessiter votre intervention.

Vous pouvez bien sûr contrôler les sessions de ménage depuis l’application dédiée. Choix de l’heure, puissance d’aspiration, zone à laver ou non, les options sont nombreuses. Il est même possible d’utiliser la voix pour donner vos instructions grâce à la compatibilité avec Alexa ou Google Assistant.

Le Roborock Q7 Max+ est proposé au prix de 472 euros au lieu de 528 euros chez AliExpress grâce au code SDSFR19, ainsi qu’un coupon-vendeur de 19 euros.

La friteuse Xiaomi Air Fryer à 63 euros

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Mi Smart Air Fryer est une friteuse intelligente et polyvalente. Comme son nom l’indique, elle ne nécessite pas d’huile pour la cuisson, ce qui vous évite l’ajout de matière grasse. Vous pouvez faire frire vos aliments, les cuire simplement, les décongeler et même les déshydrater. Elle offre des cuissons de 40 à 200 °C pour un grand bac de 3,5 L.

Connectée, cette friteuse passe par le Wi-Fi pour s’associer à l’application mobile Mi Home. Celle-ci vous permet de suivre l’évolution de la cuisson, de programmer les préparations jusqu’à 24 heures à l’avance ou de découvrir une centaine de recettes. Sans oublier la présence d’une compatibilité avec le contrôle vocal puisque l’on peut connecter Alex ou Google Assistant en Bluetooth.

Pour les soldes estivales, AliExpress fait tomber le prix de la friteuse Xiaomi Air Fryer à 63 euros avec le code SDSFR17.

Découvrir la friteuse Xiaomi Air Fryer à 63 euros SDSFR17

OnePlus 10 Pro 5G à 544 euros

Sans détour, la force du OnePlus 10 Pro 5G est sa fiche technique. Il faut dire qu’il s’appuie sur un processeur Snapdragon 8 Gen 1, la puce la plus puissante du marché actuel sur Android. Elle est accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de mémoire interne. Que vous jouiez à des jeux 3D ou que vous enchaîniez la visite d’applications, vous n’aurez aucun problème de ralentissement.

Son écran aussi est digne des smartphones haut de gamme puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED Full HD quasiment parfaite, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une batterie de 5 000 mAh se charge d’alimenter tout ça.

Pour la photo, on compte sur la présence de trois caméras à l’arrière :

une avec objectif grand-angle de 48 Mpx ;

une autre avec objectif ultra grand-angle de 50 Mpx ;

une dernière avec un capteur de 8 Mpx qui permet un zoom optique x3,3.

Les photos sont de bonne qualité, et ce aussi bien de jour comme de nuit. Vendu habituellement 919 euros, le OnePlus 10 Pro tombe à 544 euros chez AliExpress grâce au code SDSFR12.

En savoir plus sur le OnePlus 10 Pro 5G à 544 euros SDSFR12

Poco M4 Pro à 137 euros

Un smartphone au bon rapport qualité-prix. Voilà comment on peut définir le Poco M4 Pro. Il embarque un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. D’autant qu’il s’agit d’une dalle d’une grande qualité, qui propose une image bien calibrée et fluide. Une double caméra, de 50 mégapixels pour la principale et de 8 mégapixels pour le grand-angle, s’invite à l’arrière du smartphone.

Au niveau de la puissance, une puce Dimensity 810 (compatible 5G), 4 Go de RAM et 64 Go de stockage s’occupent de faire fonctionner le téléphone dans de bonnes conditions. L’autonomie n’est pas en reste grâce à la batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W. Le Poco M4 Pro peut aisément tenir une journée et demie d’usage avant de réclamer une prise.

On est donc face à un smartphone équilibré qui profite d’un prix abordable, puisqu’il est proposé à 137 euros dans sa version au lieu de 158 euros avec le code SDSFR26.